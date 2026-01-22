Festival Sobre Rodas é transferido para o dia 8 de março em Belo Horizonte - (crédito: Uai Turismo)

Festival Sobre Rodas é transferido para o dia 8 de março em Belo Horizonte ((Foto: Fernando Alves))

Devido às fortes chuvas registradas na capital mineira nos últimos dias e com a previsão meteorológica para o próximo fim de semana, o Festival Sobre Rodas, originalmente agendado para este domingo (25) no Shopping Estação BH, precisou ser transferido para o dia 8 de março (domingo).

A decisão foi tomada visando garantir a segurança das equipes de montagem e também o conforto e a experiência do público visitante. Por se tratar de um evento realizado em área aberta – estacionamento G6 – condições climáticas adversas impedem a plena execução da programação cultural e das atividades de lazer previstas.

De acordo com Ludmila Martins, gerente de marketing do Shopping Estação BH, o Festival Sobre Rodas seguirá a mesma programação, com todas as atrações confirmadas para a nova data. “Agradecemos a compreensão de todos e reafirmamos nosso compromisso com a entrega de um evento de alta qualidade e segurança para todos”, declara.. Quem comprou entradas para o evento de forma antecipada receberá o estorno do valor automaticamente, sem a necessidade de solicitação.

