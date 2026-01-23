3 cidades no interior da França para conhecer sobre os trilhos (A Europa desponta como o cenário ideal para curtir esses momentos de contemplação e de pura nostalgia com conforto e tranquilidade. (Foto: Divulgação))

O slow travel, forma de viajar sem pressa e com foco maior na vivência, é uma tendência em crescimento para 2026 e viagens de trem são cenários ideais para aproveitar ao máximo a modalidade. Com uma extensa malha ferroviária e inúmeras linhas de alta velocidade, a Europa possui diversos destinos que se destacam quando o assunto é apreciar belas paisagens em uma viagem tranquila sobre os trilhos.

A França, por exemplo, possui aproximadamente 32 mil quilômetros de linhas que conectam mais de 230 localidades no país e outras cidades europeias. Além de linhas pequenas, que atendem cidades no interior, em rotas mais curtas e lentas. Saindo de Paris, passando por Bordeaux, Saint-Émilion e Toulouse, a rota é uma experiência por paisagens bucólicas e vilarejos preservados, sendo verdadeiros tesouros para serem admirados.

Primeira parada: Bordeaux

O trajeto entre Paris e Bordeaux pode ser percorrido em pouco mais de duas horas a bordo de um trem de alta velocidade. Diariamente acontecem diversas saídas da estação ferroviária Paris Montparnasse e chegam à estação Bordeaux Saint-Jean. Assim como a grande maioria dos trens europeus, conta com uma primeira classe com serviços que incluem Wi-Fi, assentos reclináveis e muitas opções gastronômicas regionais.

Cité du Vin e YNDO, passado e futuro juntos em Bordeaux (Foto: Divulgação)

À medida que o trem avança, a paisagem urbana cede espaço a campos de trigo, pequenos vilarejos, igrejas antigas e vinhedos centenários. Bordeaux revela-se por meio de monumentos históricos como o Grand Théâtre e a Place de la Bourse que convivem com muitas construções e prédios modernos.

Entre as atrações para não se perder em Bordeaux está a Cité du Vin, um museu dedicado aos terroirs do mundo. Inaugurado em 2016, tem uma arquitetura futurista, que combina vidro e metal. Além de exposições permanentes, que retratam os mais de 2 mil anos da história do vinho de forma interativa, o local tem ainda oficinas, restaurantes e uma charmosa biblioteca.

É neste mesmo clima, de conectar o passado com o presente, que também está o YNDO, uma mansão particular do século 19 transformada em hotel que apresenta uma decoração inspirada no que há de mais contemporâneo no design atual. Parte da coleção francesa Lignée Hotels & Domaine, YNDO tem arquitetura clássica com pé-direito alto e molduras nas paredes, mas abriga luminárias do britânico Tom Dixon, poltronas dos Irmãos Campana ou espelhos em bronze do francês William Guillon, jovem nascido em Bordeaux e que vem ganhando o mundo com suas peças. Sem recepção ou lobby, os hóspedes são recebidos como se estivessem em casa, mas é impossível não se sentir em uma verdadeira galeria de arte, diferente de tudo na hotelaria da cidade.

Segunda parada: Saint-Émilion

A apenas 30 minutos de Bordeaux, um trem regional leva o viajante a Saint-Émilion, destino que oferece uma imersão na história do vinho da França. O vilarejo, cercado por vinhedos classificados como Grand Cru, é também reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco pela sua paisagem e arquitetura medieval.

O château Grand Barrail, em Saint-Émilion, está cercado de vinhedos (Foto: Divulgação)

Com cerca de dois mil habitantes, a cidade é uma das mais preservadas do interior da França. Todos os anos, atrai milhares de visitantes para passear por entre as ruas de paralelepípedo do centro histórico, para contemplar a vista do alto da Torre do Rei, construção do século 13, ou para provar o macaron de Saint-Émilion, que tem uma receita artesanal e exclusiva, com sabor de amêndoas.

Para se hospedar, o Château Grand Barrail é um hotel instalado em um castelo do início do século 20 que foi inteiramente renovado em 2019. As suas 46 suítes estão divididas em sete categorias diferentes, que podem contar com varanda, cama dossel, hidromassagem e muitas amenities luxuosas.

Entre dias tranquilos na piscina com vista para os vinhedos ou jantares harmonizados, os hóspedes podem partir para desbravar o vilarejo com uma das bicicletas elétricas disponíveis ou agendar tours privativos por vinícolas da região, com degustações conduzidas por sommeliers locais e acesso a rótulos raros. Entre as mais badaladas está a Cheval Blanc, que fica a cinco minutos a pé do Grand Barrail e possui uma adega projetada por Christian de Portzamparc, um dos arquitetos mais reconhecidos da França.

Terceira parada: Toulouse

De volta a Bordeaux, o viajante embarca em um trem rumo ao sul da França. Em pouco mais de duas horas, os vinhedos dão lugar às paisagens ensolaradas com destino à estação Toulouse Matabiau. Bem perto da fronteira com a Espanha, é conhecida como La Ville Rose, ou a cidade cor de rosa, em francês, em função da coloração das pedras e azulejos usados nas construções de suas casas, igrejas e monumentos.

De Bordeaux a Toulouse: a paisagem muda ao longo do trajeto (Foto: Divulgação)

A Place du Capitole, praça principal de Toulouse, é o ponto de partida para explorar o destino. Está cercada dos melhores restaurantes da região, da prefeitura e do museu de arte que tem entrada gratuita. Outro destaque é a Basílica de Saint-Sernin, maior igreja românica da Europa. Projetada entre os séculos 11 e 13, é parada obrigatória ao longo da rota de peregrinação a Santiago de Compostela.

