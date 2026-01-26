O que os brasileiros ignoram antes de subir em um esqui - (crédito: Uai Turismo)

O que os brasileiros ignoram antes de subir em um esqui (Contratar seguro viagem para esportes na neve protege o viajante de gastos inesperados (Foto: Freepik))

Com a chegada do inverno no Hemisfério Norte, entre os meses de dezembro e março, o desejo de muitos brasileiros é trocar o calor tropical pelas paisagens branquinhas de destinos como Suíça, Estados Unidos e Canadá. No entanto, para que a aventura nas pistas de esqui e snowboard não termine em dor de cabeça, o planejamento precisa ir muito além das passagens e hospedagens.

Praticar esportes na neve exige preparo físico e, acima de tudo, consciência dos riscos. Segundo dados do Conselho Suíço de Prevenção de Acidentes (BFU), cerca de 63 mil pessoas se machucam anualmente praticando esqui ou snowboard. O número impressiona e acende um alerta: em ambientes de baixa temperatura e alta adrenalina, a prevenção é o item mais importante da mala.

Os perigos invisíveis das pistas

Mesmo para quem já tem certa experiência, as lesões mais comuns — como entorses de joelho, fraturas de punho e traumatismos cranianos — podem ocorrer em um segundo de distração. O problema se agrava quando olhamos para os custos hospitalares no exterior.

Em países como a Suíça, uma simples consulta médica pode ultrapassar os € 500, enquanto internações e procedimentos de emergência chegam facilmente à casa dos milhares de euros. É nesse cenário que o seguro viagem com cobertura específica para esportes deixa de ser um item opcional para se tornar fundamental.

Diferente de um seguro comum, a modalidade para esportes garante que o atendimento médico decorrente da prática esportiva esteja coberto, além de prever custos com transporte médico de emergência em áreas de difícil acesso, como o topo de uma montanha.

Checklist para uma viagem sem imprevistos

Para garantir que sua única preocupação seja escolher a melhor pista, a Coris, empresa de assistência e seguro viagem, separou algumas dicas essenciais antes de embarcar:

Check-up em dia: O esqui e o snowboard exigem muito do sistema cardiorrespiratório. Certifique-se de que sua saúde está pronta para o esforço físico em altitudes elevadas.

O esqui e o snowboard exigem muito do sistema cardiorrespiratório. Certifique-se de que sua saúde está pronta para o esforço físico em altitudes elevadas. Vestimenta adequada: O frio extremo pode causar queimaduras e hipotermia. Invista em roupas térmicas e camadas que mantenham o calor do corpo.

O frio extremo pode causar queimaduras e hipotermia. Invista em roupas térmicas e camadas que mantenham o calor do corpo. Equipamento de proteção: Seja alugado ou próprio, o uso do capacete é indispensável. Ele reduz drasticamente as chances de lesões graves em quedas.

Seja alugado ou próprio, o uso do capacete é indispensável. Ele reduz drasticamente as chances de lesões graves em quedas. Respeite seus limites: Não tente encarar pistas de nível avançado se você ainda é iniciante. Evite áreas não demarcadas ou sinalizadas e faça pausas para descanso.

O turismo de aventura e esportes deve ser pautado pela responsabilidade. Contratar uma assistência especializada permite que você aproveite o melhor do inverno com a tranquilidade de saber que, caso um imprevisto aconteça, você não estará desamparado.

