Dois refúgios ecológicos de luxo em Minas Gerais entram na lista do PlanetaEXO para 2026

Dois refúgios ecológicos de luxo em Minas Gerais entram na lista do PlanetaEXO para 2026 (Projeto Ibiti: turismo regenerativo e vida no campo no entorno do Parque Estadual. (Foto: divulgação))

Minas Gerais reafirma sua força no turismo de patrimônio e natureza ao emplacar dois destinos na seleção “10 Refúgios Ecológicos de Luxo no Brasil para Conhecer em 2026”, divulgada pelo PlanetaEXO, plataforma especializada em viagens sustentáveis. O levantamento avaliou critérios como infraestrutura de alto padrão, baixo impacto ambiental e iniciativas de regeneração de ecossistemas — aspectos em que o luxo em Minas Gerais se destaca ao unir história, cultura e conservação de biomas.

A curadoria aponta uma mudança no perfil do viajante de alto padrão, que busca experiências com propósito, conexão com a terra e valorização das comunidades locais. Em Minas, o reconhecimento vai de ações socioambientais no entorno do Parque Estadual do Ibitipoca a vivências profundas no sertão do extremo noroeste do estado.

A verdadeira exclusividade hoje reside na capacidade de imersão na natureza com responsabilidade e propósito”, afirma Lucas Ribeiro, fundador do PlanetaEXO. “O conforto deixou de ser sinônimo de excessos e passou a refletir respeito ao território, bem-estar planejado e impacto positivo nos biomas e nas comunidades.”

Projeto Ibiti (Conceição do Ibitipoca)

Mais que hospedagem, o Projeto Ibiti funciona como um cinturão socioambiental no entorno do Parque Estadual do Ibitipoca. O coração da experiência é o Engenho, construção do século XVIII restaurada, onde a proposta é viver a “roça” com conforto e estética mineira. Entre trilhas e obras de arte a céu aberto, o visitante pode observar o muriqui-do-sul, espécie foco de programas de reintrodução, integrando lazer, pesquisa e conservação.

Projeto Ibiti: o Engenho oferece hospedagem em casarão histórico do século XVIII. (Foto: Divulgação)

Pousada Trijunção (Divisa MG–BA–GO)

No extremo noroeste mineiro, na tríplice divisa com Bahia e Goiás, a Pousada Trijunção celebra o sertão e a potência do Cerrado. O roteiro inclui safáris para observação do lobo-guará, experiências de educação ambiental e atividades voltadas à conservação do bioma. Em meio ao isolamento cênico, a hospedagem valoriza o artesanato e a cultura regional, oferecendo uma imersão autêntica no interior do Brasil sem abrir mão do conforto.

Na divisa GO-MG-BA, a Pousada Trijunção une safáris no Cerrado à conservação do lobo-guará. (Foto: Divulgação)

Os 10 refúgios ecológicos de luxo para conhecer em 2026, segundo o PlanetaEXO

Mirante do Gavião Amazon Lodge (AM)

Cristalino Lodge (MT)

Refúgio Ecológico Caiman (MS)

Nannai Noronha (PE)

La Ferme de Georges (MA)

Pousada Trijunção (BA/GO/MG)

Belmond Hotel das Cataratas (PR)

Barracuda Boutique Hotel (BA)

UXUA Casa Hotel & Spa (BA)

Projeto Ibiti (MG)

Com duas indicações na lista nacional, Minas Gerais consolida sua imagem como destino que entrega luxo aliado à responsabilidade ambiental — uma combinação cada vez mais determinante para o viajante contemporâneo.

