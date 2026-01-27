Ingresso para Copa do Mundo adianta fila, mas não garante o visto ((AlxeyPnferov/Getty Images))

Com a divulgação do calendário da Copa do Mundo de 2026, que terá os Estados Unidos como uma das sedes principais, o volume de brasileiros em busca do visto norte-americano cresceu exponencialmente. O movimento, porém, veio acompanhado de desinformação nas redes sociais sobre uma suposta “pausa” nas emissões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Hotéis devem estar preparados para atualização da NR-1

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com Thiago Oliveira, especialista em assessoria de vistos da CS Premium Visa, é fundamental esclarecer que não houve suspensão para a categoria de turismo. A pausa recente afetou apenas vistos imigratórios, para quem pretende residir no país. Para o turista que quer ver a Copa, os consulados seguem operando, mas a alta demanda exige um planejamento estratégico para evitar negativas. “Quem deixa para a última hora, corre o risco de perder o maior Mundial da FIFA de todos os tempos”, explica ele.

Logística e o mito da “comoção” consular

Uma das grandes vantagens para quem planeja a viagem agora é o acesso a filas prioritárias para quem possui ingressos ou o FIFA Pass. No entanto, Oliveira alerta que o critério de aprovação permanece rigoroso e burocrático.

“Não existe comoção do agente consular por trás do vidro. O critério segue técnico”, ressalta o especialista. O objetivo da viagem bem definido ajuda, mas os Estados Unidos continuam rigorosos quanto aos vínculos com o Brasil e à capacidade financeira do solicitante. No Brasil, a espera por entrevista em capitais como São Paulo gira em torno de cinco a seis meses, enquanto em outros países o prazo pode ser drasticamente maior.

LEIA TAMBÉM: Expedições em grupo: modelo vence fobias e atravessa fronteiras culturais

Pilares para evitar a negativa do visto

Para aumentar as chances de sucesso, o setor de turismo recomenda atenção a pontos que vão além da documentação básica:

Assessoria especializada: Por mais que seja possível solicitar o visto por conta própria, o despreparo durante a entrevista e erros nos documentos geram resultados negativos; cada negativa fica registrada no histórico. Consistência de dados: No caso da fila prioritária para a Copa, os dados do cadastro da FIFA devem ser idênticos aos do formulário do visto (DS-160). “Qualquer divergência pode impedir o acesso à fila prioritária””, alerta Oliveira. Preparação para a entrevista: Este é o momento decisivo. A clareza e a segurança ao explicar o perfil profissional, vínculos com o Brasil e objetivos são mais importantes do que o saldo bancário isolado. Monitoramento de agendas: As datas nos consulados oscilam. Estar atento a vagas remanescentes pode antecipar uma viagem que demoraria meses para ser autorizada. Estratégia, não sorte: Erros comuns no preenchimento do formulário costumam ser o principal motivo de vistos negados, mesmo para perfis com boa renda e histórico de viagens.

LEIA TAMBÉM: Brumadinho: turismo como possibilidade de reestruturação

Uma visão profissional ajuda a facilitar o processo de retirada do visto. Um caso emblemático atendido por Oliveira envolveu um piloto de avião que, mesmo com perfil financeiro robusto, teve o visto negado ao tentar o processo sozinho por falhas na condução da entrevista. A recomendação para o torcedor brasileiro é iniciar o processo o quanto antes. O planejamento antecipado evita que o sonho de assistir ao Mundial se torne um problema burocrático de última hora.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo