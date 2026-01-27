Corridas de rua ganham espaço no calendário dos viajantes ((Foto: Pedro Vinícius))

Nos últimos anos, a atividade física vem ganhando força no cotidiano de muitos brasileiros. Entre as práticas esportivas, a corrida de rua tem se destacado, principalmente por ser um esporte acessível e que pode ser praticado quase em qualquer lugar. Entretanto, para muitos praticantes a corrida tem se tornado parte do estilo de vida, levando a participação em competições locais e até realizando viagens para poder participar de provas específicas.

Para os corredores, viajar para participar de uma corrida de rua é algo muito sério. Requer uma rotina intensa de treinos e um cuidado especial com a viagem, dando maior importância, por exemplo, a procura de hotéis confortáveis próximos ao local da prova. A agenda para quem participa desses eventos costuma ser intensa, dando força para o desenvolvimento do turismo esportivo.

Para ajudar os atletas viajantes, confira a data de alguns “longões”:

Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros

(Foto: NaBuenaOnda)

No próximo sábado, no dia 31 de Janeiro, a Chapada dos Veadeiros recebe a 11ª edição da sua Meia Maratona. Serão 21 km às margens do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, percorridos 100% em asfalto em um percurso que vai do Morro da Baleia até a Vila de São Jorge, com vistas que alternam horizontes amplos, paredões de pedra e quedas d’água ao longe. Com largada às 16h no Morro da Baleia, um dos cartões-postais mais fotografados da região, e chegada na Vila de São Jorge, os 21 km podem ser realizados individualmente ou em revezamento em dupla.

Treinos Abertos para Maratona de Belo Horizonte

(Foto: Pedro Vinícius)

A Maratona de Belo Horizonte preparou uma série de treinos abertos pelas cidades históricas de Minas Gerais, unindo o esporte à beleza arquitetônica e cultural do estado. A programação começa no fim de semana de 31 de janeiro e 1º de fevereiro, com encontros em Conceição do Mato Dentro e Diamantina. A jornada esportiva continua nos dias 7 e 8 de fevereiro, desembarcando nas charmosas ruas de Ouro Preto e Mariana. Com percursos que dialogam com as paisagens coloniais e o relevo desafiador das montanhas, as atividades são gratuitas e abertas a todos — desde corredores experientes até quem quer apenas conhecer o clima das corridas de rua.

Triathlons em Serra Negra

(Foto: Henrique Sanz)

O triathlon é uma categoria do corredor que acha que só correr não é suficiente, é preciso nadar e pedalar também para ser feliz. Em fevereiro, Serra Negra se torna um lar para o praticante de triathlon, sediando dois grandes eventos da categoria. Entre os dias 6 e 8, o Slow Tri Camp traz estrelas como o triatleta espanhol Jordi Checa e o ex-nadador Gustavo Carvalho. Logo depois, do dia 14 ao 17, é a vez do TT/EB Camp, onde cerca de 50 atletas percorrerão as principais rotas turísticas do município em provas intensas de natação, ciclismo e corrida.

Corrida Mano Down

(Foto: Divulgação)

Em fevereiro, Belo Horizonte recebe mais do que uma competição, a Corrida de Rua do Mano Down, que acontecerá no dia 22, abre o mês de conscientização da síndrome de Down (T21), transformando o asfalto em um espaço de inclusão, alegria e celebração da diversidade. O evento une esporte e solidariedade em um dos cartões-postais mais bonitos de Minas Gerais, oferecendo modalidades de corrida (5km e 10km), caminhada e até uma versão “Kids” para os pequenos. Além da corrida, o evento vai contar com uma “ressaca de carnaval” com show do famoso bloco Então Brilha e a música de Dudu do Cavaco. O valor das inscrições é revertido para os programas sociais do Instituto Mano Down.

