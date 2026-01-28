Formas de acumular e usar milhas que talvez você ainda não saiba (O voo é só um dos benefícios que podem ser acessados com as milhas. (Foto: Uai Turismo))

O universo das milhas é algo que ainda deixa muita gente perdida, até parece um bicho de sete cabeças, mas pode se tornar um grande aliado. As milhas são uma espécie de bonificação que as companhias aéreas oferecem para os clientes que se cadastram em seus programas, é uma forma de impulsionar o viajante a continuar usando a companhia e depois trocar por benefícios.

Diversas companhias aéreas pelo mundo possuem seus próprios programas de fidelidade e acúmulo de milhas, aproximando o turista da ideia de viajar mais gastando menos. Entretanto, são poucos os que dominam a prática de acumular milhas da maneira correta. Será que você está sabendo aproveitar ao máximo o potencial de transformar dinheiro e pontos em milhas?

O cadastro em programas de fidelidade de companhias aéreas é gratuito e pode começar a ser utilizado a partir do primeiro login. O importante é aprender a utilizar o sistema para poder absorver tudo que ele tem a oferecer e, assim, trazer o sonho da viagem para o cotidiano.

Com a variedade de programas existentes, a inovação é um passo fundamental no mercado da fidelidade. A Smiles, programa de fidelidade da GOL, tem buscado se posicionar como um ecossistema completo para o viajante, operando para integrar todas as etapas da jornada do turista. Atualmente, o sistema não é apenas um “banco” para guardar milhas, mas uma plataforma de serviços, transformando a milha em moeda de troca.

Para a Smiles, o segredo para embarcar na próxima viagem pode estar escondido em pequenos hábitos do cotidiano, como pedir um carro por aplicativo ou fazer compras online. Após a pandemia, o programa passou por uma reformulação, passando a funcionar em um modelo de gamificação mais intuitivo. Nesse sistema, quanto mais o cliente utiliza as milhas, mais ele é premiado, avançando de categorias e desbloqueando benefícios como acessos a salas VIP, upgrades de cabine, descontos exclusivos e até flexibilidade em remarcações de voos.

Acumulando milhas

Agora é a parte que mais interessa ao viajante: como acumular milhas no dia a dia? É importante entender que cada programa de fidelidade funciona de uma maneira específica, a forma de juntar milhas em um pode não ser a mesma em outro, é essencial prestar atenção principalmente nos empreendimentos parceiros.

Mesmo sendo um programa pertencente à Gol Linhas Aéreas, a Smiles possui mais de 50 companhias aéreas parceiras, contando com uma malha de atendimento de mais de 1600 destinos em 160 países. Para além do voo, o sistema também tem parceria com mais de 100 empresas dos mais diversos nichos, como hospedagens, experiências, logística e cotidiano. Ao comprar nesses empreendimentos é possível tanto juntar milhas quanto usá-las como forma de pagamento.

Só é possível acumular milhas em um programa que se está cadastrado, logo, o primeiro passo para começar essa viagem é o cadastro, que é feito de maneira gratuita. Com o cadastro feito, é o momento de começar a entender como funciona o programa.

Voando: A forma mais comum de juntar milhas é voar pela companhia e em companhias aéreas parceiras, é importante se lembrar de colocar sempre o número do seu programa de milhagem na hora de realizar o check-in.

A forma mais comum de juntar milhas é voar pela companhia e em companhias aéreas parceiras, é importante se lembrar de colocar sempre o número do seu programa de milhagem na hora de realizar o check-in. Compras online: Comprar online no Shopping Smiles, com produtos de diversos varejistas do Brasil para uso pessoal e para a casa.

Comprar online no Shopping Smiles, com produtos de diversos varejistas do Brasil para uso pessoal e para a casa. Reservando hotéis: Diversas redes hoteleiras proporcionam acúmulo de milhas informando o número do programa de milhagem.

Diversas redes hoteleiras proporcionam acúmulo de milhas informando o número do programa de milhagem. Dinheiro internacional: Fazer remessas internacionais e comprando papel-moeda.

Fazer remessas internacionais e comprando papel-moeda. Utilizando seu carro: Abastecer em postos específicos e estacionar seu carro em aeroportos.

Abastecer em postos específicos e estacionar seu carro em aeroportos. Fazendo um cruzeiro: Comprar sua viagem de cruzeiro em uma companhia parceira.

Comprar sua viagem de cruzeiro em uma companhia parceira. Andando de carro de aplicativo: Comprar créditos antecipados para sua próxima corrrida.

Comprar créditos antecipados para sua próxima corrrida. Alugando um carro: Alugar carro tanto em território nacional quanto internacional.

Alugar carro tanto em território nacional quanto internacional. Pacotes de viagem: Planejar a viagem completa com pacotes Smiles.

Planejar a viagem completa com pacotes Smiles. Transferência de pontos do cartão: A Smiles possui parcerias com diversos cartões e programas de pontuação, é possível transferir pontos e transformar em milhas.

A Smiles também possui modos “turbo” para acelerar a retenção de milhas, que são o Cartão de Crédito Gol Smiles, que acumula milhas a cada gasto realizado, e o Clube Smiles, a assinatura do programa, que aumenta a quantidade de benefícios do viajante.

Utilizando as milhas

Se antes as milhas eram sinônimo de voos, hoje são sinônimo de praticidade. Para um bom acumulador, as milhas podem realmente fazer parte do cotidiano. São diversas formas de gastar milhas além das passagens aéreas:

Passagens de ônibus

Upgrade de cabine

Acesso a sala VIP

Produtos online

Créditos em carro de aplicativo

Combustível

Aluguel de carro

Seguro-viagem

Passagem em trens europeus

Cruzeiros

Pacotes de viagem

Hotéis

Ingressos de shows e parques

É possível conferir todos os parceiros que auxiliam tanto no acúmulo quanto no gasto de milhas diretamente no site da Smiles. Também é possível aprender sobre o programa através do Te Levo de Milhas, canal institucional da companhia.

Vale ressaltar que alguns benefícios são válidos apenas para clientes de categorias mais altas da Smiles. Para subir de categoria no programa, é preciso ser um cliente frequente, comprar milhas diretamente ou conseguir acumular um grande número com as formas apresentadas acima no texto.

O turista precisa trazer a viagem para o seu hoje. Sempre que quiser realizar um gasto, se pergunte se essa despesa pode virar um investimento ou ser revertida em benefício no futuro. Uma pesquisa rápida antes de finalizar a compra pode te colocar um passo mais perto da próxima ponte aérea.

