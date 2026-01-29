Experiências sem álcool ganham espaço na hotelaria de luxo (Stravinskij Bar, Hotel de Russie, em Roma (Foto: Divulgação))

O álcool tem perdido cada vez mais espaço dentro das prioridades dos viajantes, que estão buscando progressivamente por um modelo de vida em direção ao bem-estar, equilíbrio e longevidade. O movimento da sobriedade, que começou como curiosidade pela Geração Z, hoje influencia turistas das mais diferentes faixas etárias, redefinindo a forma como hotéis pensam nos rituais sociais, lazer e indulgência.

Dentro da hotelaria de luxo, as experiências sem álcool sem sido cada vez mais adotadas, já que momentos associados ao consumo de bebidas alcoólicas estão sendo ressignificados, onde o álcool era protagonista, agora reina a restauração, a conexão e o prazer consciente. Os hóspedes estão valorizando cada vez mais a recuperação, a clareza mental e a saúde a longo prazo, fazendo com que hotéis respondam com experiências sem álcool bem estruturadas, sofisticadas e socialmente relevantes.

Nos destinos de neve, o tradicional après-ski passa por uma ressignificação estratégica. No hotel The Capra (Saas Fee, Suíça), membro da Preferred Hotels & Resorts, o foco saiu do consumo alcoólico para a recuperação física de alto desempenho. O pacote Peak Health Après-Ski Wellness organiza uma jornada que combina nutrição funcional, terapias hidrotermais e tratamentos de fáscia, desenvolvidos para ajudar esquiadores e aventureiros de inverno a se recuperarem entre os dias na montanha.

Já no cenário da hotelaria urbana, o grupo Rocco Forte Hotels introduziu o conceito Spiritless em suas propriedades italianas, incluindo propriedades como Hotel de Russie e Hotel de La Ville, em Roma, Hotel Savoy, em Florença, e The Carlton, em Milão.. A estratégia não trata as opções não alcoólicas como meros substitutos, mas como um novo segmento da mixologia de luxo. Sob a curadoria de especialistas, os coquetéis zero álcool utilizam ingredientes locais para reforçar a identidade cultural de cada destino, provando que é possível ter uma experiência social elegante e cheia de sabor sem abrir mão da clareza mental.

E os números mostram que essa não é uma moda passageira. Segundo o Expedia Group, a intenção de adotar um estilo de vida alcohol-free entre a Geração Z saltou de 19% em 2024 para 39% em 2025. Para a hotelaria de luxo, essa mudança é um convite para criar experiências mais conscientes, onde o verdadeiro luxo é se sentir bem, aproveitar cada momento da viagem e ter uma conexão real com o destino.

