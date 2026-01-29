Aviação: o próximo nível para passageiros VIPs (Show de Alceu Valença apenas para convidados marcou os novos benefícios da companhia aérea. E os executivos afirmaram que este tipo de evento privativo será um dos privilégios dos clientes premium (Foto: Uai Turismo))

Nos últimos anos foi possível acompanhar a ascensão das salas VIP nos aeroportos brasileiros e mundo afora. Facilidades oferecidas pelas bandeiras de cartões de crédito e programas de compras vinculados a programas de milhagem transformaram milhares de pessoas em passageiros VIPs. Cada passageiro se sente especial – e realmente é, afinal está ali contribuindo para o crescimento ativo não apenas das aéreas, mas de toda uma rede de empresas. O fato é que esse movimento gerou volume, transformando a experiência aeroportuária diferenciada em enormes filas para entrada em salas VIP minúsculas com serviço de buffet fast food e disputa por poltronas para espera do voo. Resultado: quando todo mundo é VIP, ninguém mais é!

Neste cenário, a Azul Linhas Aéreas lançou em São Paulo, durante evento exclusivo no Palácio Tangará, no Parque Burle Marx, as principais novidades do Azul Fidelidade, programa de Fidelidade da Companhia. O grande destaque são o novo nível Diamante Unique e o grupo exclusivo Azul One, inédito no país.

As novidades do programa foram apresentadas como um reflexo do relacionamento construído ao longo dos anos com os clientes mais frequentes da companhia. Segundo o Jason Ward, vice-presidente de Marketing e Pessoas, as mudanças reforçam o compromisso da Azul com a personalização e a qualidade da jornada. “As novidades do Azul Fidelidade evidenciam a força e a evolução do vínculo que desenvolvemos com nossos Clientes e reafirmam o compromisso de colocá-los no centro de tudo o que fazemos. Assim podemos assegurar a melhor experiência possível em cada viagem com a Azul. Este é, ainda, um reconhecimento àqueles que voam conosco de forma recorrente e constroem essa trajetória ao nosso lado”, disse o presidente.

O evento contou com a presença dos executivos da Azul e o time do serviço de concierges, que atendem nos aeroportos de Viracopos/ Campinas, Congonhas/ São Paulo, Brasília, Recife e mais recentemente em Confins, Belo Horizonte. (Foto: Uai Turismo)

Entenda o Diamante Unique

O Diamante Unique é o nível mais alto do Azul Fidelidade, destinado a Clientes com alto engajamento, que atingem critérios de 26 trechos voados e 26 mil pontos qualificáveis ou R$50 mil em gastos aéreos na Azul. O nível reúne benefícios exclusivos voltados a conforto, flexibilidade e maior acúmulo de pontos, além de vantagens para acompanhantes e beneficiários. O novo nível se soma aos quatro já existentes: Azul Fidelidade, Topázio, Safira e Diamante.

Entenda o Grupo Exclusivo Azul One

A diretora do Azul Fidelidade, Cristina Yoshida, aproveitou para explicar alguns detalhes do grupo Azul One, que não se trata de uma nova categoria tradicional do programa. “O Azul One não pode ser atingido por voos ou pontos. Trata-se de um grupo exclusivo, acessível apenas por convite anual e nominal. As pessoas escolhidas terão muito mais do que benefícios: farão parte de uma experiência feita sob medida, construída a partir de suas preferências”, afirmou. Portando, o grupo exclusivo é voltado a clientes com forte histórico de relacionamento e preferência por serviços premium, contando com atendimento dedicado e experiências personalizadas, com benefícios divulgados de forma reservada.

Passageiros VIPs reconhecem a importância da amplitude de benefícios

A conectividade aérea por si só já é um desafio em um país com as dimensões continentais e a diversidade cultural do Brasil. Afinal, é um grande desafio transportar um enorme número de passageiros todos os dias. No caso da Azul Linhas Aéreas só programa de fidelidade já conta com 20 milhões de clientes.

Um deles é Wilson Mingote, Psicólogo de Belo Horizonte e um dos convidados a fazer parte do grupo exclusivo Azul One. Ele relata que o sobrinho possui uma síndrome rara e o tratamento acontece no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. Isso demanda idas semanais de Belo Horizonte à capital gaúcha, desde 2017. “É uma rotina difícil, por isso o acolhimento da companhia aérea faz toda a diferença”, relata Mingote.

Show de Alceu Valença marca esses novos benefícios da companhia aérea

O evento no Palácio Tangará foi encerrado com um show exclusivo do artista pernambucano, que relatou ao Uai Turismo a importância da conectividade aérea para a disseminação da cultura brasileira: “a cultura e a economia criativa são maravilhosas para o país. E as empresas aéreas são essenciais para levar as pessoas a descobrirem essas possibilidades Brasil afora”, celebrou Alceu Valença.

O CEO da Azul, John Rodgerson, reforçou que a companhia desenvolveu as novidades do Azul Fidelidade com o objetivo de inovar na experiência do cliente e investir em exclusividade, relevância e reconhecimento de cada um deles. “A Azul é uma companhia que se compromete em oferecer a melhor experiência desde o

momento em que o cliente pensa em voar e escolher o seu destino até a sua volta para casa. Agora estamos prontos para ampliar com excelência esse atendimento aos nossos novos integrantes do Diamante Unique e do grupo Azul One. Tenho certeza de que eles ficarão admirados com o que terão pela frente”, concluiu o CEO.

O mercado sinalizou e o conceito de passageiros VIPs está mudando no setor aéreo. A prioridade agora é reconhecer e cuidar melhor dos clientes mais fiéis, que voam com alta frequência ao longo do ano. Mais do que acesso a espaços exclusivos, o benefício envolve atenção personalizada antes, durante e depois do voo.

