Um novo ângulo para conhecer Buenos Aires (Buenos Aires por um ângulo ainda pouco visto (Foto: Uai Turismo))

Grande queridinha do público brasileiro, principalmente pela proximidade e facilidade de acesso, Buenos Aires é um destino que encanta. A capital argentina nasceu emblemática, como forma de romper com a colônia e com a tradição espanhola, a cidade foi planejada seguindo o modelo arquitetônico de Paris. Com isso, andar pelas ruas largas de Buenos Aires é muito mais que fazer apenas uma caminhada, é realizar um passeio contemplativo entre prédios icônicos do século XIX e edifícios construídos com o mais moderno que a arquitetura pode oferecer.

Mas até mesmo os que já se encantaram mais de uma vez com essa combinação arquitetônica, conseguem voltar e se surpreender com a capital. Além dos roteiros clássicos, que percorrem os principais atrativos turísticos da cidade, é possível organizar uma viagem para conhecer um outro lado de Buenos Aires. Ideal para quem quer retornar e ver algo novo e para quem gosta de viajar fugindo do “pacote turistão”, mas sem deixar passar a essência local.

Provando vinho urbano

Além do tango e do alfajor, a Argentina também é reconhecida pela qualidade dos seus vinhos. Quem vai a Buenos Aires, sempre espera provar o melhor que o país tem a oferecer. Mas ainda há muita gente que não sabe que é possível curtir um bom vinho fino produzido a poucos quilômetros do centro da capital.

Durante mais de 60 anos uma lei determinou o que cada província podia produzir no país, durante essa época, os vinhos eram produzidos em Mendoza. Começar a fabricar vinhos próximos a Buenos Aires não é algo antigo e a Bodega Gamboa é uma das pioneiras em crescer uvas e produzir na vinícola da própria propriedade.

A Gamboa proporciona uma experiência de “vinho de campo” a menos de 1 hora de Buenos Aires. O passeio é um mergulho completo na produção do vinho, da caminhada pelos vinhedos a visita ao galpão, o visitante é apresentado a todo o processo desde a preparação do solo à garrafa. A Bodega Gamboa é uma vinícola boutique, onde grande parte da produção é manual, por essa razão, a fabricação é pequena, não sendo possível vender vinhos fora da propriedade. Dependendo do volume de clientes no dia, não é possível vender nem mesmo durante o almoço, fazendo com que o turista consiga experimentar os vinhos da propriedade somente durante o tour pela produção.

Uma das grandes surpresas da visita é a cerveja de uva, que é produzida com o mosto da fruta. São duas variedades, nas versões “branco” e “tinto”, com sabores marcantes e encorpados. Difícil parar no primeiro gole.

Cerveja de uva Gamboa (Foto: Uai Turismo)

A visita é finalizada com um almoço no restaurante da bodega, com uma vista privilegiada para os vinhedos, fechando a experiência com chave de ouro. É o momento de desacelerar e aproveitar a boa gastronomia argentina, apreciando uma bela paisagem enquanto se degusta vinhos que dificilmente serão encontrados em outro lugar.

Almoço na Bodega Gamboa (Foto: Uai Turismo)

Universo dos cavalos

O bairro Palermo é uma parada obrigatória para o viajante, sendo um dos mais emblemáticos da cidade. Em uma região conhecida como “Palermo’s Horses”, o bairro se transforma em um paraíso para os amantes de cavalo. Frente a frente na avenida, estão grandes ícones da cultura equestre da Argentina: o Campo Argentino de Polo e o Hipódromo Argentino.

A Argentina detém o melhor polo do mundo, sendo reconhecida como o berço do polo de alto nível. Foi o primeiro esporte a trazer uma medalha de ouro para o país.

A temporada acontece entre os meses de setembro e dezembro. O Campo Argentino de Polo (CAP) recebe a elite do esporte para a principal competição da modalidade, o Abierto de Palermo, que costuma ter a duração de pouco mais de um mês. A disputa é tão intensa que os jogadores são conhecidos como “centauros”, tamanha sintonia com os cavalos.

Campo Argentino de Polo (Foto: Uai Turismo)

Apesar de ser reconhecido como um esporte de elite, assistir um jogo de polo é para todos. Os primeiros jogos da temporada costumam ser gratuitos, sendo cobrados apenas os ingressos para as semifinais e finais.

Além dos jogos, o CAP, que possui uma estrutura cinco vezes maior que um campo de futebol, também funciona como um espaço para eventos, recebendo shows e festas. Mesmo fora da temporada de polo, é possível conhecer o campo e aprender mais sobre o esporte.

Do outro lado da rua, está o Hipódromo Argentino, que em 2026 completa 150 anos. Além das corridas de cavalo que o espaço recebe, o Hipódromo é recheado de atividades. Um cassino com mais de 3500 aparelhos ocupa três andares do casarão, enquanto o lado de fora recebe uma grande variedade de eventos, tanto equestres como fora do nicho. Atualmente, a propriedade funciona como um polo gastronômico e cultural, recebendo shows e feiras. Durante a noite, o hipódromo funciona como uma casa de eventos (privados) e balada, com DJs e agitação.

Hipódromo Argentino (Foto: Uai Turismo)

O hipódromo não recebe corridas diariamente, é preciso se atentar ao calendário antes de querer presenciar a prática. Contudo, a entrada no espaço é gratuita, mesmo em dias sem evento. Além de conhecer o prédio e o cassino, o visitante pode aproveitar dos mais diversos restaurantes que existem tanto no casarão quanto fora.

Um dos grandes destaques da propriedade é a cervejaria artesanal Rabieta — que significa “mimado” e leva esse nome pela forma de tratar a cerveja durante a produção, com tanto cuidado como se fosse uma criança mimada. As cervejas artesanais são produzidas dentro do próprio hipódromo e são um verdadeiro deleite para os fãs da bebida, uma vez que são comercializados mais de dez rótulos. A cervejaria é divida em vários espaços, possuindo até uma parte da produção à vista. O espaço também funciona como restaurante e, durante a noite, se transforma em uma balada.

Por trás das cortinas

O Teatro Colón é um dos lugares mais famosos de Buenos Aires. O prédio que impressiona por fora e encanta por dentro, é a principal casa de ópera da capital portenha e é considerado um dos melhores teatros do mundo. Uma obra com tamanha importância é parada obrigatória em quase todos os roteiros que passam pela cidade. Mas para quem busca se aprofundar mais ainda na história do icônico edifício, é preciso ir um pouco mais longe.

Um pouco mais afastado da região central e bem próximo ao El Caminito, outro ponto famoso da cidade, está a Fábrica do Teatro Colón. Se o teatro é onde a magia acontece, a fábrica é onde a magia descansa. O espaço é um “museu” vivo, repleto de cenários e figurinos de obras famosas, sendo possível não apenas ver, mas também tocar e sentir um pouco a magia de estar em cena. As peças ganham outro significado podendo apreciar de perto objetos tão simbólicos.

Cenário na Fábrica do Teatro Colón (Foto: Uai Turismo)

A visita é guiada, sendo uma imersão em diversas peças que fizeram história no teatro, conhecendo todo o processo de produção da cenografia, que leva de 4 a 5 meses para ser preparada antes da apresentação.

Um velho conhecido por outro ângulo

O Obelisco de Buenos Aires é um dos maiores cartões postais da cidade, sendo um dos maiores símbolos quando se pensa na capital. A obra, que completa 90 anos em 2026, já formava filas de turistas querendo tirar uma foto com o monumento, agora expande a experiência permitindo que a foto seja tirada de dentro para fora. Foi inaugurado, em novembro de 2025, um elevador dentro do Obelisco que conduz até um mirante no topo da obra, sendo possível contemplar a cidade por um novo ângulo, em uma visão quase 360º.

Por questões de segurança, o mirante é fechado dentro do monumento, mas quatro janelas permitem visualizar todo o cruzamento das avenidas Nove de Julio e Corrientes. A experiência se intensifica ao poder sentir o metrô passando no subsolo, mesmo estando no alto do monumento, a 68 metros de altura. Logo na entrada, o visitante é apresentado a história da obra, que foi construída em apenas 31 dias para o aniversário de 400 anos de Buenos Aires.

Vista do Obelisco da Avenida Nove de Julio (Foto: Uai Turismo)

Para vivenciar a experiência, é preciso adquirir ingressos, que são limitados e podem ser garantidos através do site oficial do projeto. Apesar da instalação do elevador, visitar o Obelisco não é uma atividade com acessibilidade, há pequenos trechos dentro do monumento que são realizados através de escada, tanto na entrada quanto no topo.

Nem só de vinho vive o homem

Para acompanhar um bom vinho, nada como uma boa culinária e Buenos Aires sabe fazer bonito quando o assunto é bons restaurantes. Ofertas para todos os gostos, de quem não pode sair da capital sem comer um churrasco na parrilha argentina ao amigo vegetariano, para quem quer petiscar e até quem quer terminar a noite dançando: há um lugar especial para cada.

Comer uma boa carne em Buenos Aires faz parte do imaginário do viajante, já que a iguaria é lendária na cidade. O restaurante José El Carniceiro, localizado na rua Thames — que já foi considerada uma das mais legais do mundo —, é o paraíso dos carnívoros. O defumado da carne ecoa pelo restaurante, que possui em sua decoração um estilo moderno e uma grandiosa geladeira de carnes. O restaurante leva o cliente ao interior da Argentina até no modo de prepado, o gás não faz parte do local, para dar um sabor ainda mais especial à carne, tudo é feito à lenha. A variedade de cortes torna difícil a escolha, mas tudo fica mais fácil com a certeza de que será impossível errar. Para acompanhar os pratos, a sugestão é o Malbec da casa, que leva o nome de Bife e possui no rótulo o proprietário levando um… bife.

Na agradável região de Puerto Madero, à beira do Rio de La Plata e com uma vista privilegiada para a Puente de La Mujer, está o Puerto Cristal. O restaurante, com mais de 30 anos de história, possui uma atmosfera super agradável, ideal para casais aproveitarem um jantar romântico. Mas isso não quer dizer que o espaço não comporte grupos de amigos ou familiares, muito pelo contrário. O cardápio também inclui carnes, mas se concentra em frutos do mar e pode ser uma opção tanto para o almoço quanto para o jantar.

Pratos no José El Carniceiro e vista no Puerto Cristal, respectivamente (Foto: Uai Turismo)

Apesar da fama da carne argentina, Buenos Aires também domina a alta gastronomia vegetariana. Duas vezes indicado no Guia Michelin (2024 e 2025), o restaurante Chuí é um desses lugares que o tempo passa e nem se vê. A atmosfera brutalista e rústica, quebra o clima da cidade e cria a impressão de adentrar um bosque. Enquanto alguns restaurantes ostentam uma geladeira de carnes, o Chuí possui uma estufa de cogumelos, que atrai os olhares curiosos. Do almoço ao jantar, o cardápio passeia por pizzas, sanduíches, petiscos e pratos mais elaborados.

Do coração da Argentina a Espanha em poucos pratos. O restaurante Berria by Sagardi é ideal para os dias em que o viajante quer sair do óbvio. Com uma pegada mais contemporânea, o restaurante possui um espaço dedicado ao consumo de pinchos (tradicionais petiscos espanhóis), contando com um cardápio variado. Para os mais tradicionais, que acham que petisco não é janta, o restaurante também serve pratos autorais e autênticos.

Pinchos no Berria by Sagardi e estuda de cogumelos no Chuí (Foto: Uai Turismo)

Para uma noite completamente fora do tradicional, o Uptown, um bar subterrâneo que recria a estética do metrô de Nova York, é o número um da lista. Além da temática completamente imersiva, em que o turista se sente entrando realmente no metrô, passando até mesmo dentro de um vagão para chegar às mesas, o local é muito mais que um bar e restaurante, se tornando também uma balada com DJ ao cair da noite. Para quem deseja apenas curtir a música e tomar uns drinks, pode chegar e ir direto para a pista de dança, mas quem quiser começar a noite com um jantar, precisa fazer reserva pelo site, pois as mesas são bem disputadas.

Bar Uptown (Foto: Uai Turismo)

Hospedagem na região central

A hospedagem é muito mais do que um lugar só para dormir. Se hospedar bem faz toda diferença na viagem, principalmente quanto ao conforto e à localização. Situado bem na região central, na Avenida Nove de Julio, o Hotel Pestana Buenos Aires é um aliado do turista de lazer ao de negócios. A localização do hotel quatro estrelas o coloca próximo ao centro administrativo e dos points da vida social, sendo fácil para explorar a região tanto a pé quanto por transporte público ou carros de aplicativo.

Para além da vantagem geográfica, o hotel oferece conforto e comodidade para o hóspede, contando com café da manhã, academia, piscina e SPA.

Região central de Buenos Aires (Foto: Uai Turismo)

