Artistas nacionais que participarão do carnaval de rua de Belo Horizonte

Além das atrações dos tradicionais blocos da cidade, o carnaval de Belo Horizonte contará com a participação de diversos artistas nacionais

Artistas nacionais que participarão do carnaval de rua de Belo Horizonte - (crédito: Uai Turismo)
O carnaval de Belo Horizonte está se consolidando como um dos maiores do país. A previsão para 2026 é de quase 7 milhões de turistas,  que poderão aproveitar os mais de 600 blocos que irão circular pela cidade entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro — data do carnaval oficial da cidade. A festa na capital mineira tem crescido tanto que além dos blocos e trios tradicionais, o ano de 2026 chega com diversos blocos novos com participação de artistas de todo país. 

Do sertanejo ao MPB, a cidade se prepara para receber atrações de todos os tipos. Anote na agenda:

31 de janeiro

Reinaldinho (ex-Terra Samba)
Nome do bloco: Bloco Come Quieto
Onde: Avenida Abraão Caram
Horário: 14h

Cheiro de Amor
Nome do bloco: Bloco Belo Pirô
Onde: Avenida Abrahão Caram
Horário: 16h 

Tuca Fernandes
Nome do bloco: Bloco Uai
Onde: Avenida Abraão Caram
Horário: 18h

1 de fevereiro

O Kanalha, Duquesa e Baile Room
Nome do bloco: Trio Sarará
Onde: Avenida Afonso Pena
Horário: 8h

6 de fevereiro

Hungria
Nome do bloco: Bloco do Hungria
Onde: Avenida Abraão Caram
Horário: 17h

8 de fevereiro

KVSH
Nome do bloco: Carnakvsh
Onde: Avenida Getúlio Vargas
Horário: 14h

14 de fevereiro

Clayton & Romário
Nome do bloco: BEAGÁ na Folia
Onde: Entorno do estádio do Mineirão
Horário: 13h

15 de fevereiro

Nattan
Nome do bloco: BEAGÁ na Folia
Onde: Avenida Afonso Pena
Horário: 13h

Marina Sena
Nome do bloco: Marianada
Onde: Avenida Abraão Caram
Horário: 13h

16 de fevereiro

Michel Teló
Nome do bloco: BEAGÁ na Folia
Onde: Entorno do Mineirão
Horário: 10h

Zé felipe
Nome do bloco: BEAGÁ na Folia
Onde: Entorno do Mineirão
Horário: 15h 

Luisa Sonza
Nome do bloco: Bloco dos Gêmeos
Onde: Avenida Brasil
Horário: 14h

Xamã
Nome do bloco: Bloco do Malvadão
Local e horário a confirmar

21 de fevereiro

Pedro Sampaio
Nome do bloco: Carnaval do Pedro Sampaio
Local e horário a confirmar

22 de fevereiro

Banda Eva
Nome do bloco: Bloco Beleza rara
Onde: Avenida Afonso Pena
Horário: 16h 

A lista contempla apenas artistas que participarão do carnaval de rua. Belo Horizonte também possui diversas festas que receberão grandes atrações nacionais durante todos os dias do feriadão.

