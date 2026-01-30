Artistas nacionais que participarão do carnaval de rua de Belo Horizonte - (crédito: Uai Turismo)

O carnaval de Belo Horizonte está se consolidando como um dos maiores do país. A previsão para 2026 é de quase 7 milhões de turistas, que poderão aproveitar os mais de 600 blocos que irão circular pela cidade entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro — data do carnaval oficial da cidade. A festa na capital mineira tem crescido tanto que além dos blocos e trios tradicionais, o ano de 2026 chega com diversos blocos novos com participação de artistas de todo país.

Do sertanejo ao MPB, a cidade se prepara para receber atrações de todos os tipos. Anote na agenda:

31 de janeiro

Reinaldinho (ex-Terra Samba)

Nome do bloco: Bloco Come Quieto

Onde: Avenida Abraão Caram

Horário: 14h

Cheiro de Amor

Nome do bloco: Bloco Belo Pirô

Onde: Avenida Abrahão Caram

Horário: 16h

Tuca Fernandes

Nome do bloco: Bloco Uai

Onde: Avenida Abraão Caram

Horário: 18h

1 de fevereiro

O Kanalha, Duquesa e Baile Room

Nome do bloco: Trio Sarará

Onde: Avenida Afonso Pena

Horário: 8h

6 de fevereiro

Hungria

Nome do bloco: Bloco do Hungria

Onde: Avenida Abraão Caram

Horário: 17h

8 de fevereiro

KVSH

Nome do bloco: Carnakvsh

Onde: Avenida Getúlio Vargas

Horário: 14h

14 de fevereiro

Clayton & Romário

Nome do bloco: BEAGÁ na Folia

Onde: Entorno do estádio do Mineirão

Horário: 13h

15 de fevereiro

Nattan

Nome do bloco: BEAGÁ na Folia

Onde: Avenida Afonso Pena

Horário: 13h

Marina Sena

Nome do bloco: Marianada

Onde: Avenida Abraão Caram

Horário: 13h

16 de fevereiro

Michel Teló

Nome do bloco: BEAGÁ na Folia

Onde: Entorno do Mineirão

Horário: 10h

Zé felipe

Nome do bloco: BEAGÁ na Folia

Onde: Entorno do Mineirão

Horário: 15h

Luisa Sonza

Nome do bloco: Bloco dos Gêmeos

Onde: Avenida Brasil

Horário: 14h

Xamã

Nome do bloco: Bloco do Malvadão

Local e horário a confirmar

21 de fevereiro

Pedro Sampaio

Nome do bloco: Carnaval do Pedro Sampaio

Local e horário a confirmar

22 de fevereiro

Banda Eva

Nome do bloco: Bloco Beleza rara

Onde: Avenida Afonso Pena

Horário: 16h

A lista contempla apenas artistas que participarão do carnaval de rua. Belo Horizonte também possui diversas festas que receberão grandes atrações nacionais durante todos os dias do feriadão.

