Artistas nacionais que participarão do carnaval de rua de Belo Horizonte

O carnaval de Belo Horizonte está se consolidando como um dos maiores do país. A previsão para 2026 é de quase 7 milhões de turistas, que poderão aproveitar os mais de 600 blocos que irão circular pela cidade entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro — data do carnaval oficial da cidade. A festa na capital mineira tem crescido tanto que além dos blocos e trios tradicionais, o ano de 2026 chega com diversos blocos novos com participação de artistas de todo país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
LEIA TAMBÉM: Um dos países mais ricos do mundo, e um dos menores do planeta! Conhece Luxemburgo?
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Do sertanejo ao MPB, a cidade se prepara para receber atrações de todos os tipos. Anote na agenda:
31 de janeiro
Reinaldinho (ex-Terra Samba)
Nome do bloco: Bloco Come Quieto
Onde: Avenida Abraão Caram
Horário: 14h
Cheiro de Amor
Nome do bloco: Bloco Belo Pirô
Onde: Avenida Abrahão Caram
Horário: 16h
Tuca Fernandes
Nome do bloco: Bloco Uai
Onde: Avenida Abraão Caram
Horário: 18h
1 de fevereiro
O Kanalha, Duquesa e Baile Room
Nome do bloco: Trio Sarará
Onde: Avenida Afonso Pena
Horário: 8h
6 de fevereiro
Hungria
Nome do bloco: Bloco do Hungria
Onde: Avenida Abraão Caram
Horário: 17h
8 de fevereiro
KVSH
Nome do bloco: Carnakvsh
Onde: Avenida Getúlio Vargas
Horário: 14h
14 de fevereiro
Clayton & Romário
Nome do bloco: BEAGÁ na Folia
Onde: Entorno do estádio do Mineirão
Horário: 13h
15 de fevereiro
Nattan
Nome do bloco: BEAGÁ na Folia
Onde: Avenida Afonso Pena
Horário: 13h
Marina Sena
Nome do bloco: Marianada
Onde: Avenida Abraão Caram
Horário: 13h
16 de fevereiro
Michel Teló
Nome do bloco: BEAGÁ na Folia
Onde: Entorno do Mineirão
Horário: 10h
Zé felipe
Nome do bloco: BEAGÁ na Folia
Onde: Entorno do Mineirão
Horário: 15h
Luisa Sonza
Nome do bloco: Bloco dos Gêmeos
Onde: Avenida Brasil
Horário: 14h
Xamã
Nome do bloco: Bloco do Malvadão
Local e horário a confirmar
21 de fevereiro
Pedro Sampaio
Nome do bloco: Carnaval do Pedro Sampaio
Local e horário a confirmar
22 de fevereiro
Banda Eva
Nome do bloco: Bloco Beleza rara
Onde: Avenida Afonso Pena
Horário: 16h
LEIA TAMBÉM: Formas de acumular e usar milhas que talvez você ainda não saiba
A lista contempla apenas artistas que participarão do carnaval de rua. Belo Horizonte também possui diversas festas que receberão grandes atrações nacionais durante todos os dias do feriadão.
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo