Neste Dia da Saudade, veja destinos para reviver memórias (Destinam oferecem cenários que despertam memórias e criam novas conexões (Foto: Uai Turismo))

Você já sentiu vontade de voltar a um lugar onde foi muito feliz? O Dia da Saudade, celebrado em 30 de janeiro, ganha um significado especial em 2026. Mais do que uma lembrança apertada no peito, a saudade se tornou a bússola das viagens nostálgicas, uma das grandes tendências do turismo para este ano.

De acordo com dados da Booking.com*, cerca de 56% dos viajantes brasileiros planejam viajar para reviver momentos marcantes com a família ou amigos. Seja para revisitar o cenário daquela viagem de formatura ou o destino das férias de infância, o objetivo é um só: reencontrar o passado e fortalecer conexões no presente.

Para te inspirar, selecionamos quatro destinos icônicos no Brasil que são verdadeiras máquinas do tempo. Confira:

Campos do Jordão (SP): o aconchego das memórias de inverno

Para muitos o destino é sinônimo da primeira experiência com o frio, do cheiro de chocolate quente e das férias em família na Serra da Mantiqueira. Passear pela Vila Capivari ou explorar a natureza do Parque Estadual continua sendo um convite para quem busca desacelerar.

Campos do Jordão (Foto: Divulgação)

A Pousada Nacional Inn fica pertinho do agito da Vila Capivari, ideal para quem quer revisitar os clássicos da cidade com conforto.

Ouro Preto (MG): onde a história pessoal encontra o Barroco

Caminhar pelas ladeiras de Ouro Preto é, para muitos brasileiros, um reencontro com as antigas excursões escolares. Mas a cidade mineira vai além dos livros de história. A beleza da Igreja de São Francisco de Assis e a atmosfera da Praça Tiradentes evocam uma nostalgia coletiva que merece ser revivida com um olhar mais maduro e tranquilo.

Ouro Preto (Foto: Divulgação)

O Hotel Pousada Clássica, no Centro Histórico, permite que você faça tudo a pé, mergulhando de cabeça na mineiridade.

Porto Seguro (BA): o destino clássico de celebração

Quem nunca sonhou (ou realizou) a viagem de formatura em Porto Seguro? As barracas de Taperapuã e o charmoso Centro Histórico guardam as lembranças da primeira viagem de avião ou daquela sensação de liberdade da juventude. Voltar a Porto é celebrar a alegria e o sol que nunca parecem mudar.

Porto Seguro (Foto: Divulgação)

O Porto Geraes Praia Hotel está localizado na orla, pé na areia para você aproveitar o melhor do litoral baiano.

São Luís (MA): azulejos, cultura e fins de tarde

A capital maranhense é o destino perfeito para quem associa saudade a conversas longas e tempo de qualidade. Os casarões com azulejos portugueses e o pôr do sol na Praia de São Marcos compõem o cenário ideal para reencontros familiares. É um convite para caminhar sem pressa e valorizar as raízes culturais do nosso Brasil.

São Luiz (Foto: Divulgação)

O Hotel Luzeiros São Luís oferece uma vista privilegiada para o mar, unindo a nostalgia do centro histórico com o conforto moderno.

*A pesquisa Previsões de Viagem para 2026 foi encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. Ao todo, 29.733 pessoas em 33 países e territórios participaram da pesquisa. Os participantes responderam a uma pesquisa on-line em julho/agosto de 2025.

