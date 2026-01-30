InícioTurismo
Neste Dia da Saudade, veja destinos para reviver memórias

Aproveite este Dia da Saudade para planejar uma viagem de retorno para um destino que marcou sua história

Neste Dia da Saudade, veja destinos para reviver memórias (Destinam oferecem cenários que despertam memórias e criam novas conexões (Foto: Uai Turismo))

Você já sentiu vontade de voltar a um lugar onde foi muito feliz? O Dia da Saudade, celebrado em 30 de janeiro, ganha um significado especial em 2026. Mais do que uma lembrança apertada no peito, a saudade se tornou a bússola das viagens nostálgicas, uma das grandes tendências do turismo para este ano.

De acordo com dados da Booking.com*, cerca de 56% dos viajantes brasileiros planejam viajar para reviver momentos marcantes com a família ou amigos. Seja para revisitar o cenário daquela viagem de formatura ou o destino das férias de infância, o objetivo é um só: reencontrar o passado e fortalecer conexões no presente.

Para te inspirar, selecionamos quatro destinos icônicos no Brasil que são verdadeiras máquinas do tempo. Confira:

Campos do Jordão (SP): o aconchego das memórias de inverno

Para muitos o destino é sinônimo da primeira experiência com o frio, do cheiro de chocolate quente e das férias em família na Serra da Mantiqueira. Passear pela Vila Capivari ou explorar a natureza do Parque Estadual continua sendo um convite para quem busca desacelerar.

Campos do Jordão (Foto: Divulgação)

A Pousada Nacional Inn fica pertinho do agito da Vila Capivari, ideal para quem quer revisitar os clássicos da cidade com conforto.

Ouro Preto (MG): onde a história pessoal encontra o Barroco

Caminhar pelas ladeiras de Ouro Preto é, para muitos brasileiros, um reencontro com as antigas excursões escolares. Mas a cidade mineira vai além dos livros de história. A beleza da Igreja de São Francisco de Assis e a atmosfera da Praça Tiradentes evocam uma nostalgia coletiva que merece ser revivida com um olhar mais maduro e tranquilo.

Ouro Preto (Foto: Divulgação)

O Hotel Pousada Clássica, no Centro Histórico, permite que você faça tudo a pé, mergulhando de cabeça na mineiridade.

Porto Seguro (BA): o destino clássico de celebração

Quem nunca sonhou (ou realizou) a viagem de formatura em Porto Seguro? As barracas de Taperapuã e o charmoso Centro Histórico guardam as lembranças da primeira viagem de avião ou daquela sensação de liberdade da juventude. Voltar a Porto é celebrar a alegria e o sol que nunca parecem mudar.

Porto Seguro (Foto: Divulgação)

O Porto Geraes Praia Hotel está localizado na orla, pé na areia para você aproveitar o melhor do litoral baiano.

São Luís (MA): azulejos, cultura e fins de tarde

A capital maranhense é o destino perfeito para quem associa saudade a conversas longas e tempo de qualidade. Os casarões com azulejos portugueses e o pôr do sol na Praia de São Marcos compõem o cenário ideal para reencontros familiares. É um convite para caminhar sem pressa e valorizar as raízes culturais do nosso Brasil.

São Luiz (Foto: Divulgação)

O Hotel Luzeiros São Luís oferece uma vista privilegiada para o mar, unindo a nostalgia do centro histórico com o conforto moderno.

*A pesquisa Previsões de Viagem para 2026 foi encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. Ao todo, 29.733 pessoas em 33 países e territórios participaram da pesquisa. Os participantes responderam a uma pesquisa on-line em julho/agosto de 2025. 

