Primeira Sala VIP de portos do Brasil foi inaugurada no Porto de Santos ((Foto: Divulgação/Europ Assistance/Krooze))

Quem planeja um cruzeiro sabe que a experiência no Terminal Concais, o ‘Porto de Santos’, costuma ser marcada pela agitação e pelas longas filas de espera. Para mudar esse cenário, a inauguração da Krooze VIP Lounge by Europ Assistance, que aconteceu no dia 30 de janeiro, introduz um novo padrão de hospitalidade no setor portuário brasileiro. Localizado estrategicamente no primeiro andar do terminal, o espaço de 330 metros quadrados foi projetado para que o turista sinta o clima de férias antes mesmo de subir a bordo, oferecendo um ambiente que acomoda até 70 pessoas com sofisticação e serviços personalizados.

A experiência gastronômica é um dos grandes pilares do lounge, apresentando um buffet completo e menu à la carte que inclui desde delicados finger foods, como mini tostex de brie com damasco, até pratos mais robustos como bobó de camarão e risoto de alho-poró. A proposta é permitir que o passageiro inicie sua jornada relaxado e satisfeito, evitando o tradicional tumulto dos restaurantes do navio no dia da chegada. Complementando o serviço, um bar com barmans especializados serve coquetéis autorais e bebidas premium, elevando o brinde de despedida do continente.

Além do paladar, a logística de embarque é facilitada por uma equipe de mordomos e concierges dedicados. Estes profissionais cuidam de toda a documentação, resolvem pendências de check-in e transportam as bagagens do veículo até o navio, garantindo que o passageiro não precise se preocupar com burocracias. Para quem viaja em família, a área kids com monitoria especializada garante o entretenimento dos pequenos, enquanto os adultos podem usufruir de estações de trabalho equipadas com Wi-Fi de alta estabilidade via satélite.

A acessibilidade também é prioridade, com elevadores e banheiros adaptados para atender a todos os perfis de viajantes. O acesso ao espaço pode ser adquirido antecipadamente ou no próprio porto, sendo que passageiros que possuem o Seguro-Viagem da Europ Assistance contam com um incentivo especial de 50% de desconto no valor da entrada. Para aqueles que buscam exclusividade máxima, ainda é possível contratar serviços opcionais de transporte em carros de luxo ou até helicóptero, garantindo que o trajeto de casa até o terminal seja tão impecável quanto a estadia no lounge.

