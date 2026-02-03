Hotelaria de Fortaleza se destaca no cenário nacional (Foto: Maarten Van Sluys)

Fortaleza desponta como grande destino turístico ao longo dos últimos anos com pleno destaque para as melhorias em toda sua infraestrutura e investimentos na promoção e divulgação da cidade e dos demais encantos de serra e mar do Estado.

Denominada como “Terra da Luz” por ter abolido a escravidão precocemente, a capital cearense detém média de incríveis 280 dias ensolarados por ano em média. Em 2025 a cidade recebeu cerca de 3,3 milhões de turistas vindos de todas as partes, somados o fluxo doméstico e internacional.

A cidade é fortalecida por um magnífico Centro de Eventos do Ceará (CEC) que pertence ao Estado, inaugurado em 2012, ele é o segundo maior espaço de eventos da América Latina com impressionantes 76 mil m2 de área útil, divididos em 2 pavilhões (Leste e Oeste) com área de 13,5 mil m2 cada e pé direito de 12 metros. Este muito bem localizado espaço acomoda os mais variados congressos e feiras de relevância internacional, como por exemplo a BTM (Brazil Travel Market), principal feira de turismo B2B (empresa para empresa) do Norte/Nordeste e uma das maiores do país, que este ano, em sua 15ª edição, acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro. São esperados mais de 5 mil profissionais do turismo em mais de 200 rodadas de negócios ao longo dos dois dias.

As praias urbanas de Fortaleza como: Iracema, Meireles e Futuro, são repletas de atrativos gastronômicos, opções de compras de produtos diversos e artesanatos típicos sendo atendidas por uma hoteleira de primeira grandeza, representadas pelas principais redes hoteleiras além de hotéis independentes de excelente padrão repletas de charme e possibilitando vivências que remetem ao destino. Quando elencamos as muitas atrações não podemos esquecer do pioneiro Beach Park, parque aquático a beira-mar no município vizinho de Aquiraz inaugurado em 1985 e já ampliado várias vezes incluindo estrutura de hotelaria.

Logo após minha chegada ao imponente Aeroporto Internacional Pinto Martins, distante apenas 10 km da Avenida Beira-Mar, que acaba de ser agraciado com mais frequências internacionais através de 3 novos voos semanais (em breve 5) da Iberia conectando Madri a Fortaleza em voos diretos de apenas 7 horas e 45 minutos, reencontrei com o ex-colega e amigo de muitos anos Philippe Godefroit, francês, porém apaixonado pelos encantos brasileiros, desde 2010 exerce a gerência geral do imponente Hotel Gran Marquise Fortaleza, na orla de Mucuripe bem próximo da Varjota, região que reúne incontáveis restaurantes e toda pulsante vida noturna da capital cearense.

Hotel Gran Marquise Fortaleza

Inaugurado em 1992, o “Cinco Estrelas” com suas amplas 230 unidades habitacionais distribuídos por 19 pavimentos é considerado um dos principais hotéis do destino, hospedandoregularmente as tripulações de cias aéreas internacionais, e artistas que vêm a cidade. Sua performance em 2025 foi arrebatadora me contou Philippe durante nosso almoço no recém remodelado Restaurante “Varanda Mucuripe” cujo conceito e cardápios são assinados pelo Chef francês Dominique Guerin. O espaço também recebe um, a cada dia mais concorrido, Chá da Tarde que recebe um crescente número de residentes de Fortaleza.

“Nosso incremento em Receitas, resultado líquido e RevPar foram os maiores para um exercício anual até hoje, entre outras razões, em função da contribuição de nosso variado leque de opções gastronômicas e também, a renovada área de eventos do hotel onde realizamos 87 recepções de casamentos só no ano passado” conta Philippe.

Após o almoço visitei na companhia de Philippe as principais instalações do hotel entre eles o espaço Rooftop recém remodelado onde diariamente acontece um concorrido Happy Hour regado a um belíssimo pôr-do-sol, DJ e muita bossa. Também visitamos o completíssimo Gran Spa By L’Occitane e academia além dos espaçosos e totalmente equipados salões de eventos revestidos com pisos em mármore de extremo bom gosto. É correto afirmarmos que o Gran Marquise é um hotel completo, oferece opções gastronômicas diversas, várias categorias de suítes e apartamentos, lazer e espaços de eventos e convivência aconchegantes, decoração de extremo bom gosto e atrelados a uma equipe bem treinada e motivada.

Foto: Maarten van Sluys

Hotel Sonata de Iracema e ABIH-CE

Fortaleza, onde o gasto médio com hospedagem em 2024 foi de R$ 1.437/dia, considerando a permanência média de 4,8 dias por visitante oferece também ótimas opções para hospedagem em localização premium em categorias midscale e econômica. Pude registrar um dos exemplos mais impactantes durante minha visita ao charmosíssimo Hotel Sonata de Iracema na orla da praia de mesmo nome. Inaugurado em 2005 o hotel se destaca por seus 117 apartamentos, alguns já inteiramente retrofitados, área de lazer, pontos de venda de bares e restaurante onde é servido um farto café da manhã emoldurado por obras de artistas cearenses que utilizam as paredes do hotel para promover suas pinturas e gravuras. A gerente geral do hotel, Raquel Pinheiro exemplifica a cultura da empresa em valorizar e promover seus talentos internamente. Raquel iniciou no hotel pouco tempo após a abertura, galgou posições e assumiu a gerência em 2020. Com certeza um exemplo a ser seguido pelos atuais 86 engajados colaboradores do empreendimento.

“Nosso modelo de sustentabilidade, adoção de reciclagem e compostagem orgânica é pioneira. Implantamos nossas políticas internas Ecofriendly muito antes disso ter se tornado difundido em larga escala na hotelaria. Além disso nossa essência é ter atuação social forte extra-muros promovendo inclusão e apoiando iniciativas altruístas que cooperem com comunidades e pessoas que precisam de apoio”, cita Raquel.

O departamento comercial é liderado por Wesley Assis, profissional prestigiado nos cenários nacional e internacional, detentor de uma carreira de sucesso alcançada por notórios méritos em sua trajetória.

Na sequência de minha visita ao Hotel Sonata de Iracema fui recebido por uma de suas proprietárias e, também presidente da ABIH-CE, a atuante e carismática Ivana Bezerra de Menezes Rangel. Durante nossa conversa Ivana detalhou as novidades apresentadas na FITUR 2026 realizada em Madrid na semana retrasada, onde esteve representando a hotelaria do Ceará.

Todas as entidades e representantes dos poderes estadual e municipal lá estiveram, em força-tarefa e envidando esforços para captação de novos investimentos para a capital e o Estado do Ceará como um todo. Uma união em torno de objetivos comuns digno de registro!

“É inequívoco afirmarmos a importância da promoção turística e dos eventos para atrairmos mais e mais visitantes tanto para Fortaleza como todos os demais reconhecidos destinos do Ceará. Pesquisas apontam que mais da metade dos que viajam a Fortaleza para participar de eventos estendem sua permanência, sendo 76% destes visitantes estendem sua viagem motivados pelos atrativos de lazer”, comenta a sempre otimista Ivana que se junta a Clarisse Linhares, ligada ao Beach Park, presidente do Visite Ceará – Fortaleza Convention & Visitors Bureau, ambas forças femininas de destaque do desenvolvimento do trade turístico cearense. Elas focam o fortalecimento do Ceará como destino de eventos e lazer.

Foto: Maarten Van Sluys

Turismo de eventos como atrativo essencial

O turismo de eventos é sem dúvida um dos pilares da economia de Fortaleza. Em 2024, a cidade recebeu mais de 2.390 eventos, com destaque para congressos, feiras e competições esportivas. “Essa movimentação resultou na visita de mais de 414 mil participantes, consolidando Fortaleza como um dos principais destinos de eventos do país e contribuindo decisivamente para o desenvolvimento de todo o Estado”, pontua Eduardo Bismarck, Secretário Estadual de Turismo do Ceará.

Com infraestrutura moderna e localização estratégica, a capital cearense fortalece sua vocação para o turismo de negócios e lazer. Esses eventos não só trazem visitantes, mas também impulsionam diversos setores da economia local. Hospedagens, restaurantes, serviços de transporte e comércio são diretamente beneficiados, gerando emprego e renda para a população.

O turismo de eventos, assim, contribui significativamente para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Além do impacto econômico direto, os eventos ajudam a promover Fortaleza como destino turístico. Muitos participantes aproveitam para explorar a cidade, conhecer suas praias, cultura e gastronomia. Isso amplia o ciclo econômico, incentivando o turismo de lazer e fortalecendo a imagem da cidade em âmbito nacional e internacional. A diversidade de eventos também é um fator chave. Essa pluralidade torna o destino mais competitivo e resiliente, capaz de se adaptar às demandas de diferentes segmentos.

Com esse cenário favorável, entender o impacto econômico do turismo de eventos é fundamental para planejar o futuro. Os efeitos desses eventos na economia local em 2024 são plenamente tangíveis como a criação de aproximadamente 114 mil novos postos de trabalho na cadeia produtiva e a injeção de R$ 1.3 Bilhões em Valor Bruto de Produção (VBP). Este fluxo de valor inestimável de recursos gera oportunidades de crescimento continuado e áreas para melhorias em várias frentes.

“O Nordeste se traduz por experiências de viagens únicas que misturam Sol, Sal do mar, ventos e quebrar de ondas emoldurados por variadas belezas, expressões culturais e histórias de resistência e superação”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

