Japão, China e Coreia do Sul facilitam entrada de brasileiros

Enquanto alguns destinos criam barreiras e redobram às regras de entrada, causando tensão nos turistas brasileiros, existem destinos que estão adotando uma postura de acolhimento a chegada desse viajante. Destinos asiáticos como Japão, China e Coreia do Sul tem buscado cada vez mais facilitar a vida do visitante que deseja conhecer o Oriente com mais simplicidade, previsibilidade e conforto.

A tradição milenar somada a tecnologia de ponta do Japão ficaram ainda mais atrativos com o extermínio da necessidade de visto para brasileiros entrarem no país. A medida, que começou em 2023, permite que viajantes permaneçam no país por até 90 dias sem visto. A ação tornou o país em uma opção mais acessível para quem sonha em caminhar sob as cerejeiras em flor, explorar templos históricos espalhados por diversas regiões do país, mergulhar no ritmo acelerado da capital Tóquio ou ainda vivenciar a rica gastronomia japonesa diretamente da fonte.

O turista brasileiro, influenciado pela facilidade de entrada no país, tem investido em roteiros personalizados para sua viagem. De acordo com a Quickly Travel, agência de viagens especializada no Japão e outros destinos asiáticos, a JNTO (Organização Nacional de Turismo Japonês) registrou um crescimento de 200% de turistas brasileiros na Terra do Sol Nascente entre 2023 e 2025.

Até o final de 2026 também é possível conhecer a China sem visto para estadias de até 30 dias. Para quem deseja conhecer cidades como Pequim, Xangai e Xi’an, essa iniciativa amplia possibilidades e facilita viagens combinadas para outros destinos asiáticos, algo cada vez mais comum entre os viajantes brasileiros. O país é uma das grandes tendências para o turismo este ano, unindo civilização ancestral, grandes metrópoles modernas e também paisagens de tirar o fôlego como a Muralha da China e as montanhas do Parque Nacional Florestal Zhangjiajie (inspiração para alguns dos cenários fantásticos do filme Avatar).

Para alegria dos dorameiros, a Coreia do Sul também possibilita a estadia no país por até 90 dias sem precisar de visto, facilitando a vida de quem quer conhecer cidades como Seul, Busan ou a Ilha de Jeju. Além do forte apelo cultural impulsionado pelo K-pop, pelos doramas e pelo cinema sul-coreano, o destino surpreende pela energia vibrante das grandes cidades, gastronomia rica em sabores e hospitalidade.

A combinação de menos burocracia, mais conectividade aérea e crescente interesse cultural cria um cenário favorável para brasileiros que desejam explorar o Oriente, afirma Mami Fumioka, fundadora e vice-presidente da Quickly Travel.

Com políticas mais abertas e experiências cada vez mais valorizadas pelo público brasileiro, Japão, China e Coreia do Sul se consolidam cada vez mais como destinos que nos convidam a atravessar o mundo com menos burocracia e mais encantamento.

