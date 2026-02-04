Quais festas seriam o “carnaval” de outros países? ((Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) )

O Carnaval é a maior festa popular do planeta, tão importante para a história do Brasil que passou a ser reconhecido como manifestação da cultura nacional em 2024. Para 2026, as previsões são de que mais de 65 milhões de foliões percorram as ruas do país, um número expressivo e 22% maior que o registrado durante o feriadão no ano anterior.

Mesmo não tendo sua origem no país, a festa se tornou intrínseca ao Brasil e virou um desejo para inúmeros turistas que querem viver a experiência genuína de um “carnaval no Brasil”. E assim como quem pensa em carnaval pensa em Brasil, existem diversas festas pelo mundo, que apesar de também acontecerem em outros países, ainda exalam um gostinho de autenticidade em determinados lugares.

Oktoberfest – Alemanha

(Foto: Felix Hörhager/picture alliance/Getty Images)

A Oktoberfest se tornou o maior festival de cerveja do mundo. A festa, que acontece em Munique, na Alemanha, nasceu em 1810 durante o casamento do príncipe Ludwig com a princesa Therese da Baviera. Atualmente a Oktoberfest celebra a cultura bávara com música folclórica, trajes típicos e, claro, muita cerveja. O festival acontece entre o final de setembro e o início de outubro, com a duração média de 15 dias, atraindo cerca de 6 milhões de turistas.

St. Patrick’s Day – Irlanda

(Foto: Festival St. Patrick’s Day de Dublin)

A celebração para homenagear o santo padroeiro da Irlanda também se tornou um dos eventos mais conhecidos do mundo. Acredita-se que ele levou o cristianismo para o país. Celebrado em 17 de março, o St. Patrick’s Day preenche as ruas da Irlanda com desfiles ornamentados com com a cor verde, referente a São Patrício e ao trevo de três folhas, que o santo utilizava para explicar a Santíssima Trindade. Além dos desfiles, a comemoração também segue pelos bares da cidade com muita cerveja — que também pode ser verde.

Dia dos Mortos – México

(Foto: Patricio Ledeill/Pexels)

No Brasil o dia 2 de novembro, Dia de Finados, é um dia em que o brasileiro fica mais introspectivo, visita cemitérios e relembra seus mortos de maneira singela, já no México, a mesma data é conhecida como Dia dos Mortos e é um verdadeiro festival para celebrar a vida, tanto dos que já foram, quanto dos que estão por vir. O festival tem raiz nas crenças indígenas, que lidavam com a morte de maneira festiva, por isso, durante a data, as ruas do México se enchem de cores, caveiras decorativas, músicas e danças típicas.

Holi (Festival das Cores) – Índia

(Foto: Dibakar Roy/Pexels)

A chegada da primavera é motivo de celebração na Índia, além de comemorar a vitória do bem sobre o mal na mitologia hindu. O Holi Festival, que acontece entre o final de fevereiro ou início de março, é marcado por transformar as ruas do país em um verdadeiro arco-íris, sendo por isso conhecido como Festival das Cores. Durante as festividades, multidões jogam pós coloridos e águas saborizadas uns nos outros, enquanto dançam ao som de músicas tradicionais e compartilham doces típicos.

Yi Peng (Festival das Lanternas) – Tailândia

(Foto: Alex Hussein/Pexels)

Um dos espetáculos visuais mais marcantes do planeta, o Festival das Lanternas de Yi Peng é uma homenagem a Buda e também marca o fim da estação das chuvas. A celebração acontece em novembro e além de lançar milhares de lanternas de papel sobre o céu noturno, também inclui desfiles, danças tradicionais e cerimônias nos templos.

Ano Novo Chinês – China

(Foto: EFE/EPA/LUSA/Carmo Correira)

O Ano Novo Chinês é a celebração mais importante do calendário chinês. Celebrada entre janeiro e fevereiro, conforme o calendário lunar, a festa também é conhecida como Festival da Primavera e tem a duração de 15 dias. O evento é reconhecido pelas danças do dragão, fogos de artifício e banquetes tradicionais que reúnem famílias por toda China.

Halloween – Estados Unidos

(Foto: NYC Tourism)

O Dia das Bruxas, ou Halloween, é um dos eventos mais tradicionais dos Estados Unidos. Celebrada no dia 31 de outubro, a festividade celebra o fim do verão e a proximidade com o dia dos mortos. Além dos “doces ou travessuras” , o Halloween também é marcado por diversos desfiles com muitas fantasias e festas.

