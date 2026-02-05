Em meio a paisagens históricas, Parque Estadual do Itacolomi reabre com ingressos promocionais (O parque é o retrato de um lugar onde o tempo parece desacelerar e a história do Brasil se revela em outra escala (Foto: Evandro Rodney))

Quem percorre as ladeiras históricas de Ouro Preto nem sempre imagina que, a poucos minutos dali, o tempo desacelera em meio a quase seis mil hectares de preservação. O Parque Estadual do Itacolomi, criado em 1967, é um refúgio onde o patrimônio mineral cede espaço à riqueza natural da Mata Atlântica e dos campos de altitude, revelando uma face de Minas Gerais que vai muito além da arquitetura barroca.

O grande protagonista da unidade é o Pico do Itacolomi. Com seus 1.772 metros de altitude, a formação rochosa serviu, no século XVIII, como ponto de referência para os viajantes da Estrada Real, ganhando o apelido de “Farol dos Bandeirantes”. Hoje, o desafio da subida é recompensado com uma vista panorâmica que alcança as cidades de Ouro Preto e Mariana, permitindo ao turista contemplar o relevo acidentado que moldou a economia e a cultura do Brasil Colônia.

(Foto: Evandro Rodney)

Para os entusiastas da fauna, o parque é um santuário de biodiversidade. Trilhas sinalizadas permitem o avistamento de espécies emblemáticas como o lobo-guará e a onça-parda, além de uma rica avifauna que inclui jacus, gaviões e o raro pavó. A flora não fica atrás: orquídeas endêmicas da região serrana colorem o caminho dos visitantes mais atentos.

Memórias preservadas

Diferente de outras unidades de conservação, o Itacolomi integra natureza e história de forma indissociável. O complexo abriga a Casa Bandeirista, construída entre 1706 e 1708, considerada uma das primeiras moradias rurais da região e tombada pelo IEPHA. Outra curiosidade é o Museu do Chá, que ocupa o espaço de uma antiga fábrica do século XX, resgatando um capítulo pouco conhecido da produção agrícola mineira.

Novo ciclo

O parque vive atualmente um momento de transição estratégica para o trade turístico. Agora sob a gestão da concessionária Parquetur, a unidade busca saltar dos atuais 15 mil visitantes anuais para números mais expressivos. O objetivo é claro: ampliar e qualificar a experiência de visitação para aumentar o tempo de permanência do turista na região.

A estrutura de uso público conta com centro de visitantes, camping, estalagens e restaurante. Algumas dessas áreas passam por melhorias e têm reabertura prevista para os próximos meses. Essa movimentação representa o fortalecimento da cadeia produtiva local, integrando o turismo de natureza ao já consolidado turismo histórico e cultural do Quadrilátero Ferrífero.

Planeje sua visita

O acesso é facilitado pela proximidade com Belo Horizonte (cerca de 110 km). O viajante que chegar via Aeroporto de Confins deve apenas seguir por rodovias pavimentadas até a portaria principal. Há também opções de transporte público saindo do centro de Ouro Preto e da capital mineira.

Promoção de reabertura

Em virtude da reabertura, o parque oferece uma ação promocional. Utilizando o cupom ITACOLOMI20, o visitante garante 20% de desconto no ingresso. A promoção é válida para compras realizadas no site ou na portaria até 15/02/2026, com uso permitido até o final de fevereiro de 2026.

Moradores de Lavras Novas e Passagem de Mariana possuem isenção total da taxa de ingressos válida todos os dias do ano, já moradores de Ouro Preto e Mariana possuem isenção da taxa em dias úteis, 50% de descontos aos sábados, domingos e feriados prolongados.

