5 fotos podem te ajudar em caso de problema com companhias aéreas

Em épocas de grande movimentação nos aeroportos, como o Carnaval, é preciso uma atenção redobrada dos passageiros para evitar dores de cabeça. Entre os problemas que podem acontecer estão overbooking, alteração de voos e extravios de bagagem. Segundo pesquisa recente da SITA, empresa especializada em tecnologia para o setor aéreo, somente no ano de 2024, mais de 33,4 milhões de bagagens foram extraviadas no mundo, o que corresponde a cerca de 6,3 malas perdidas a cada 1000 passageiros.

Em situações como essas, a falta de provas pode deixar o consumidor em desvantagem perante a companhia, afirma Rodrigo Alvim, advogado atuante em defesa dos Direitos do Passageiro Aéreo, com isso, ações como tirar fotos estratégicas das bagagens antes da viagem podem fazer toda a diferença. “Ter provas é a melhor forma de se proteger em situações de conflito com companhias aéreas. As fotos não são apenas úteis — elas podem ser decisivas em processos de reembolso ou indenização”, explica o especialista.

O especialista elencou cinco fotos que devem ser tiradas antes do embarque, afim de resguardar legalmente o viajante em caso de problemas com as companhias aéreas. As imagens podem ser decisivas na hora de comprovar prejuízos e garantir direitos.

Registros essenciais antes de embarcar

A mala por fora: Tire uma foto externa da bagagem antes de despachar. Em caso de danos (rasgos, quebra de rodas ou estrutura), essa foto prova que a mala estava intacta no check-in. Conteúdo interno: Antes de fechar a mala, fotografe os itens internos. Se a bagagem desaparecer permanentemente, esse registro é a base para a valoração do reembolso dos itens perdidos. Registro de pontualidade: Tire uma foto ou vídeo ao chegar no saguão do aeroporto, preferencialmente onde apareça o relógio ou painel. Isso derruba qualquer alegação de no-show (não comparecimento) por atraso do passageiro. Cartão de embarque e painel do voo: Em cenários de overbooking (quando a companhia vende mais assentos do que a capacidade do avião), essas imagens comprovam que você possuía um assento confirmado e estava presente no portão designado. Bilhetes (antigos e novos): Se houver reacomodação, guarde a prova do trajeto original e do novo. Eles são fundamentais para calcular o tempo de atraso e possíveis danos morais ou materiais em órgãos de defesa do consumidor.

