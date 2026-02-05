Festa da Uva 2026: entrada franca e solidariedade em Caxias do Sul ((Foto: Regina Lain))

A Festa da Uva, um dos maiores símbolos do turismo de tradição e agronegócio do Sul do país, anunciou uma estratégia para democratizar o acesso ao Parque Mário Bernardino Ramos no ano de 2026. Durante o período do evento, que ocorre de 19 de fevereiro a 8 de março em Caxias do Sul (RS), a entrada será gratuita em todas as segundas e terças-feiras (dias 23 e 24/02 e 02 e 03/03).

Para tornar o passeio ainda mais significativo, a organização sugere que os visitantes contribuam com 1kg de alimento não perecível. Essa ação solidária abastecerá o Banco de Alimentos da cidade, transformando o lazer em um gesto de cidadania. Mesmo nas datas de gratuidade, a experiência continua completa, permitindo que o público aproveite a gastronomia típica, as exposições históricas e toda a riqueza da cultura da imigração italiana.

Para Fernando Bertotto, presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, a medida é um convite à reconexão com as raízes da celebração. “A Festa da Uva é uma celebração que nasce da nossa comunidade e só faz sentido quando a comunidade está presente. Por isso, a gratuidade nas segundas e terças é um convite direto para que as pessoas possam vir, circular pelo parque, aproveitar os espaços e se reconectar com essa tradição que é de todos nós. Queremos que a Festa da Uva seja cada vez mais acessível, participativa e próxima das famílias da nossa cidade.”, destaca.

Do ponto de vista social, a diretora do Banco de Alimentos de Caxias do Sul, Valéria Wormann, reforça que parcerias em grandes eventos são fundamentais para o combate à insegurança alimentar. Além do impacto prático nas mesas das famílias vulneráveis, a ação transforma o lazer em um exercício de cidadania e consciência social.

