Manifesto quer transformar a experiência de viagem LGBTQIA+ no Brasil (A diversidade é, além de fundamental, um dos grandes potenciais culturais e econômicos do país. Foto: (Ketut Subiyanto/Pexels))

No próximo dia 25 de fevereiro, o Centro de Empreendedorismo e Pesquisa do Museu da Diversidade Sexual, em São Paulo, recebe os principais players do setor para um encontro focado no fortalecimento do turismo LGBTQIA+. O evento, fruto de uma parceria entre IGLTA – International LGBTQ+ Travel Association, Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil e a LGBT+ Turismo Expo com o apoio do Museu da Diversidade Sexual de São Paulo, tem como objetivo central o lançamento do “Manifesto do Turismo LGBT”.

O documento funciona como uma carta aberta ao mercado, ao poder público e à sociedade, estabelecendo metas para um desenvolvimento sustentável e inclusivo do segmento. Após a apresentação oficial, o documento ficará aberto para colaboração pública por 15 dias para colaborar com o texto, inserindo sugestões que reflitam a pluralidade do cenário nacional.

Além do manifesto, o encontro debaterá o calendário global de eventos do nicho e estratégias de promoção de destinos, capacitação de mão de obra e políticas de segurança. Além disso, serão alinhadas estratégias para fomentar o turismo LGBTQIA+ no Brasil, abordando temas como promoção de destinos, capacitação do trade, políticas de inclusão, segurança, comunicação e desenvolvimento econômico. As contribuições resultantes dessa discussão serão incorporadas à versão final do manifesto.

O foco é consolidar o turismo LGBTQIA+ como vetor de desenvolvimento econômico, garantindo que o Brasil se alinhe às melhores práticas internacionais de hospitalidade e governança voltadas à diversidade, além de evidenciar a relevância da união entre entidades, iniciativa privada e espaços culturais na construção de um mercado mais diverso e representativo..

