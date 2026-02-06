Vale dos Vinhedos lança festival para comemorar a vindima (O festival é um evento criado para celebrar o encerramento da Vindima e brindar o resultado de um ano inteiro de trabalho nos vinhedos (Foto: Acervo Aprovale))

Entre os dias 27 e 29 de março, o Vale dos Vinhedos, que é o berço da primeira Denominação de Origem (D.O.) de vinhos do país, estreia o Festival Vale dos Vinhedos. Mais do que um evento, é um marco para celebrar o encerramento da vindima — o período de colheita das uvas — transformando o trabalho duro do campo em uma celebração coletiva de sabores, cultura e paisagens exuberantes.

Organizado pela Aprovale, o festival conecta produtores, moradores e turistas para mostrar que o Vale é um território vivo, onde a tradição caminha de mãos dadas com a inovação. A proposta é transformar o período pós-vindima em um grande momento de celebração coletiva, conectando produtores, moradores e visitantes em torno da identidade do Vale dos Vinhedos.

Sexta-feira: o brinde à excelência com rótulos raros

A abertura oficial, no dia 27 de março, acontece com o Jantar de Gala Vale dos Vinhedos – Tempo e Legado, no Hotel Villa Michelon. Este é o evento para quem busca exclusividade e deseja provar a história líquida da região. O menu de cinco tempos será assinado pelo chef Rodrigo Bellora (do premiado Vale Rústico Restaurante), mestre da cozinha autoral que valoriza os ingredientes locais.

O grande destaque da noite são os vinhos: a curadoria selecionou rótulos emblemáticos e safras antigas que já não são encontradas no mercado. Todos os vinhos servidos possuem uvas cultivadas e vinificadas estritamente dentro da área da Indicação Geográfica do Vale dos Vinhedos, garantindo a máxima expressão do território no seu paladar.

Sábado: cultura, pisa da uva e festa no Centro Histórico

No dia 28 de março, a festa se torna democrática e ocupa o Centro Histórico Vale dos Vinhedos, inspirado no tradicional Despertar do Vale. Com entrada gratuita (pagando apenas a taça para consumo), o evento oferece uma imersão na cultura dos imigrantes italianos. Durante o dia, será possível visitar o Espaço Cultural com exposições de artesanato e máquinas antigas de produção, além de se divertir na Arena de Jogos Coloniais, onde a famosa pisa da uva é a atração principal.

O ápice do sábado ocorre às 19h, com a Cerimônia de Agradecimento à Safra. Este ritual simbólico reúne o público para a chegada dos vinhos em barricas, com benção da safra, apresentações de bandas marciais e a abertura dos barris com distribuição de vinho para brindar o sucesso da colheita.

Domingo: explorando os caminhos do vinho a pé

O domingo, 29 de março, convida o turista a desacelerar e sentir o chão das videiras. A Rota de Caminhada Vivendo o Vale leva os participantes por trajetos alternativos e repletos de história. O ponto de partida é a icônica Capela das Neves, construída entre 1904 e 1907. Reza a lenda que, devido a uma seca severa, os colonos utilizaram vinho no lugar de água para preparar a argamassa.

A caminhada segue até a Famiglia Tasca, oferecendo paradas estratégicas com música, degustações guiadas sobre o terroir e contato direto com as famílias produtoras. Além disso, ao longo de todo o domingo, as vinícolas e restaurantes associados oferecem menus temáticos e decorações especiais para fechar o festival com chave de ouro.

Informações úteis para a viagem

