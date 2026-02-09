3 destinos para entrar no clima olímpico de inverno (Andorra (Foto: Divulgação))

Com a chegada das Olimpíadas de Inverno, que acontecem a cada quatro anos, é despertado em muitos brasileiros o desejo de trocar o sol tropical pelas montanhas nevadas. Nesse período também aumenta o interesse por destinos pensados para esportes na neve, como o esqui alpino, snowboard, cross-country e muitos outros. Enquanto a Itália se prepara para sediar os próximos Jogos em Milão e Cortina d’Ampezzo, Andorra e Suíça oferecem experiências que contemplam todo o lifestyle alpino.

Crans-Montana, Suíça

Para quem busca tradição e vistas de tirar o fôlego, Crans-Montana, na Suíça, é o seu lugar. As altitudes oscilam de 1.500 a 3.000 metros, em um ambiente que proporciona vistas espetaculares para as montanhas Montblanc e Matterhorn, dois símbolos do país.

Situada na prestigiada região dos Valais, a área abriga mais de 50 pistas de esqui, com cenários preparados para esportes olímpicos, como esqui alpino, esqui de montanha, cross-country e snowboard. O destino é tão preparado que já é candidato a sede dos Jogos de Inverno de 2038.

Esqui cross-country em Crans-Montana (Foto: Divulgação)

Em meio a paisagem dos Alpes está o Guarda Golf, hotel boutique que combina rigor suíço a hospitalidade brasileira, já que a proprietária é de São Paulo. Com a chancela The Leading Hotels of the World e duas estrelas Michelin, é o local ideal para relaxar após explorar os 140 km de pistas disponíveis.

Grandvalira, Andorra

Localizada no coração dos Pirineus, entre a França e a Espanha, Andorra é um tesouro escondido onde quase todo o território é natureza pura. Por estar voltada para o Mediterrâneo, a região presenteia o viajante com dias ensolarados e temperatura mais amena mesmo no auge do inverno.

A estação de Grandvalira é o grande destaque, oferecendo mais de 300 km de pistas para iniciantes e especialistas. Até quem nunca praticou um esporte na neve não precisa se preocupar, pois há instrutores prontos para as primeiras manobras em esportes olímpicos como o esqui alpino e o snowboard. Já os veteranos podem sentir a adrenalina em mais de 20 pistas com dificuldade avançada, uma delas a famosa na pista Àliga, desenhada seguindo os padrões da FIS (Federação Internacional de Esqui) para receber provas de alta velocidade como Downhill e Super-G. E para quem não dispensa uma boa badalação, a dica é o L’Abarset, o après-ski mais famoso da região, perfeito para celebrar o fim do dia com DJs e drinques.

Serras Andorra (Foto: Divulgação)

Se hospedar nos Pirineus é uma experiência à parte. Para quem deseja aproveitar a capital do principado, Andorra la Vella, o recém inaugurado Casa Serras é um espaço para o luxo moderno, contando inclusive com traslado para as pistas de esqui. Já quem deseja se hospedar de frente para às montanhas, o Serras Andorra Luxury Boutique Resort & Spa, localizado a 1800 metros de altitude, no Vale dos Incles, garante atividades para toda a família, possuindo, inclusive, pistas privativas.

Verbier, Suíça

Já para quem quer variedade e imensidão, Verbier é o paraíso, além de uma vista privilegiada para o Mont Blanc. Ela faz parte dos “Quatro Vales”, uma área gigantesca com 410 km de pistas interligadas que podem ser exploradas com um único passe de teleférico. Conhecida por ter os melhores percursos para profissionais dos esportes de inverno, sendo possível começar a esquiar a 3.300 metros de altitude no Mont Fort.

Verbier, Suíça (Foto: Divulgação)

Para fechar a experiência com chave de ouro, a hospedagem no chalé The Lodge garante mordomia 24 horas e jacuzzis privativas, definindo o que é esquiar com o máximo de estilo. Para quem desejar variar na aventura, a propriedade oferece diversas atividades na neve e até mesmo heli skiing, que utiliza helicóptero para chegar aos picos mais radicais.

