Credenciamento para participar da WTM Latin America 2026 está aberto ((Foto: Divulgação WTM Latin America 2025))

A WTM Latin America anuncia a abertura do credenciamento para a edição 2026 do evento, que será realizada de 14 a 16 de abril de 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo. Reconhecida como o principal encontro B2B da indústria de turismo na América Latina, a feira reúne anualmente profissionais e empresas de todo o mundo para networking, negócios, conteúdo e tendências do setor.

A edição 2026 terá a estreia do WTM Ministers’ Summit – reunião de autoridades regionais para o debate de políticas públicas e desafios comuns do continente em relação ao turismo regenerativo e responsável – e também será marcada pela expansão da Experience Zone, espaço dedicado a vivências imersivas que passará a ocupar a área central do pavilhão. Entre as evoluções previstas para a próxima edição, está a implementação da cobrança de credenciais para Trade Visitors, como parte de um novo modelo de credenciamento que é uma resposta da organização demanda do setor por qualificação e foco em negócios.

“A decisão é fruto de pesquisas realizadas com visitantes e expositores, que indicaram a qualificação do público como um fator-chave para potencializar os resultados do evento. O modelo de credenciamento com valor associado contribui para um ambiente ainda mais focado em negócios e networking, elevando a qualidade das interações e acompanhando uma prática já consolidada em outros eventos do portfólio WTM.”, resume Bianca Pizzolito, event leader da WTM Latin America. resume Bianca Pizzolito, event leader da WTM Latin America.

“Com esse movimento, a WTM Latin America reforça sua posição como plataforma de referência para o setor de viagens e turismo no continente, alinhando sua estratégia de crescimento às demandas atuais de mercado e ao compromisso com a geração de valor para expositores e visitantes”, finaliza Bianca.

A WTM Latin America ocorrerá entre 14 e 16 de abril de 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo. Inscrições para o Prêmio de Turismo Responsável podem ser feitas em português, inglês ou espanhol.

Novas regras

A WTM Latin America 2026 passará a cobrar uma taxa para a emissão de credenciais de acesso para Trade Visitors e estudantes. Os valores variam de acordo com a categoria e com a data de finalização do credenciamento.

Trade visitors

1º lote: R$120 (para credenciamentos realizados até 28 de fevereiro)

2º lote R$170 (para credenciamentos realizados entre 1º e 31 de março)

3º lote: R$400 (para credenciamentos realizados entre 1º a 16 de abril)

As credenciais de Trade Visitors são válidas para os três dias de evento, além de concederem acesso à ferramenta de networking da feira WTMLAT Meet.

Estudantes

Credencial válida para os dias 14 e 15 de abril de 2026: R$ 60

Credencial válida para o dia 16 de abril de 2026: Gratuita para estudantes

