Bad Bunny no Super Bowl 2026: como a cultura porto-riquenha virou turismo no maior palco do mundo (Foto: reprodução Instagram NFL)

No intervalo do Super Bowl 2026, o artista porto-riquenho Bad Bunny não apresentou apenas um espetáculo musical — ele subiu ao palco mais assistido do planeta com uma narrativa cultural profunda que resgatou tradições, memórias e identidade latino-americanas diante de mais de 135 milhões de espectadores. ?

O resultado foi uma vitamina de turismo cultural, colocando elementos da vida cotidiana de Porto Rico — desde canaviais e vendinhas de bairro até cenas de festas familiares — sob os olhos do mundo e transformando realidade local em potencial atrativo turístico.

Porto Rico no centro da cena

Diferentemente de apresentações que usam temas genéricos ou cenários futuristas, a performance foi construída como uma imersão no cotidiano da ilha. O palco foi montado como se fosse uma praça ou um bairro porto-riquenho: palmeiras, vendedores ambulantes, partidas de dominó, cenas de casamento e até o icônico “La Casita” — réplica de uma casa tradicional que é símbolo de comunidade e acolhimento.

Não foi um show, foi um território inteiro subindo num palco visto pelo mundo. E realmente não foi obra do acaso: cada elemento — incluindo cadeiras plásticas brancas, fiação elétrica exposta e até uma criança dormindo durante a festa — estava ali para representar a vida real que muitos latino-americanos compartilham.

Símbolos culturais que viralizaram

Bad Bunny incorporou símbolos profundamente enraizados na cultura porto-riquenha e latina:

• Canaviais e o campo agrícola, referência às raízes rurais e à memória histórica da ilha

• A casita rosa, que evocou a ideia de lar e comunidade, ponto de encontro emocional e social

• Domino e festanças de família, que ilustraram tradições comunitárias presentes no cotidiano das ilhas caribenhas

• Cenas cotidianas e comércio de bairro, que aproximaram a plateia global do senso de lugar e identidade local

Esse repertório visual não só emocionou o público como também redefiniu o Super Bowl como uma vitrine potente para destacar raízes culturais como fator de atração turística.

Representatividade que gera turismo

Ao cantar inteiramente em espanhol e articular referências culturais que ressoam com comunidades latinas em todo o mundo, Bad Bunny fez história como o primeiro artista latino-americano a liderar sozinho o show do intervalo com essa abordagem. ?

Mais do que difundir música, ele mostrou que cultura e pertencimento são ativos turísticos tão poderosos quanto paisagens naturais ou monumentos famosos. Ao transportar a plateia de Levi’s Stadium para as vielas e festas de Porto Rico, a performance contribuiu para reforçar a noção de que experiências culturais autênticas podem impulsionar interesse e visitas a destinos.

Do palco da NFL para o turismo global

Quando artistas usam plataformas globais para contar histórias autênticas de suas regiões, isso pode estimular novos roteiros de viagem, gerar curiosidade sobre tradições locais e aumentar a procura por experiências culturais em destinos pouco conhecidos. No caso de Porto Rico, essa exposição em um dos eventos mais vistos do mundo pode transformar locais simples em destinos desejados para viajantes que buscam experiências genuínas.

A apresentação de Bad Bunny no Super Bowl 2026 provou que entretenimento e turismo caminham juntos quando há uma narrativa cultural forte por trás do espetáculo. Longe de vender imagens padronizadas, o artista ofereceu ao público global uma peça de identidade: uma celebração que conectou pessoas, tradições, ritmos e memórias — e que agora reverbera como um convite para conhecer e vivenciar a alma de Porto Rico e da cultura latina.

