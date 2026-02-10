Entrada em vigor do Registro Digital de Hóspedes (Foto: Freepik)

A Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) foi criada pela Embratur em formato físico (papel) à algumas décadas, embora oficializada no Brasil somente em 13 de setembro de 2011, através da Portaria Ministerial do Turismo No.177/2011. Sua finalidade é manter os dados pessoais de registros de hóspedes nacionais e estrangeiros em arquivo para posteriores análises estatísticas bem como identificação de hóspedes a partir de 18 anos em necessidades específicas, durante e posteriormente a suas estadas nos diferentes tipos de meios de hospedagens.

Com tecnologia 100% digital desenvolvida pelo Serpro, a nova FNRH vai desburocratizar os processos de check-in (chegada) e check-out (saída) dos hóspedes em hotéis e afins, gerando economia de tempo tanto para os hóspedes como para os hotéis, permitindo, ainda, a geração de estatísticas qualificadas em tempo real sobre o fluxo turístico nacional através do cruzamento de dados junto ao Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR), administrado pelo Ministério do Turismo. Além disso, também auxiliando os órgãos de segurança pública, quando houver exigência legal.

Vantagens do novo sistema digital

A principal vantagem para quem se hospedará será a possibilidade de realizar o check-in de forma antecipada, a partir de qualquer dispositivo móvel, o que também deve reduzir consideravelmente as filas na chegada as recepções dos hotéis, sem prejuízo do fornecimento de informações aos hóspedes sobre tarifas, horários, regras internas e políticas de cancelamento. O setor hoteleiro também ganhará com a maior agilidade no atendimento, redução de custos através da eliminação de papéis e espaço para arquivamento de fichas antigas, gerando ainda uma integração automática de dados em conformidade com a legislação vigente. Já para o poder público, a iniciativa garante a padronização de dados, geração de estatísticas confiáveis e apoio ao planejamento estratégico do turismo uma vez que: O que não pode ser medido com exatidão, não poderá ser melhorado.

“O turismo brasileiro vive um momento de transformação absoluto e a FNRH Digital será um marco desse processo. Estamos eliminando burocracias, ampliando a segurança de dados e modernizando a experiência de quem viaja pelo Brasil. Essa é mais uma entrega que fortalece o setor, beneficia turistas e empreendedores, e nos coloca em sintonia com as melhores práticas internacionais”, destacou o recém-empossado ministro do Turismo Gustavo Feliciano.

Para meu amigo de longa data e grande expert em T.I., Marcos Gonçalves (CEO da Visotech by Totvs), a digitalização da FNRH é um avanço para o setor. Mas o resultado prático dependerá diretamente do nível de integração com os PMSs (Property Management Systems) e da maturidade na implantação dos processos nos respectivos hotéis. “Para os hóspedes, o caminho será simples. Ele poderá preencher a ficha antes de chegar, por QR Code do hotel, por link enviado por mensagem ou direto pela plataforma gov.br, usando seu login pessoal ou CPF e passaporte. Feito isso, ele chegará ao hotel e apenas confirmará sua hospedagem, com menos fila e menos trabalhosas conferências”.

Para o hotel, por sua vez existirão duas maneiras de operar: Preenchendo manualmente no portal, ou integrando o PMS via API e automatizando o envio e a sincronização dos dados. É aqui que reside a diferença entre “cumprir a exigência” e “ganhar eficiência”. Sem integração, o hotel acabará digitando a mesma informação duas vezes e o hóspede sentirá o atrito no balcão. “Com a integração, os dados entrarão uma única vez, o processo ficará mais rápido, reduzindo a possibilidade de erros eliminando o retrabalho. Com toda certeza Isso melhorará a percepção dos hóspedes e conferirá mais ritmo ao fluxo de trabalho da recepção do hotel”, completa Marcos Gonçalves.

Data limite para implantação da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes Digital

A implementação já está em andamento e, a partir de 19 de fevereiro próximo, a FNRH Digital passará a ser obrigatória para todos os meios de hospedagem no Brasil, substituindo definitivamente o formulário em papel. No fim, a FNRH Digital não será apenas uma mudança de formato mais adequado a modernidade, ela se tornará uma evidente oportunidade para melhorar as experiências dos hóspedes e organizar a operação, desde que PMS e seus processos intrínsecos estejam alinhados.

Os dados contidos nas fichas serão enviados pelo sistema SNRHos (Sistema Nacional de Registro de Hóspedes) criado para modernizar o processo. Eles serão validados diretamente nas bases do governo, garantindo mais segurança e confiabilidade, eliminando a necessidade de assinaturas em papel, arquivos físicos temerários que podem possibilitar o acesso indevido de dados confidenciais regidos pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) já vigente no país desde setembro de 2020.

“Muitos hoteleiros ainda não estão cientes da obrigatoriedade, porém dentro da nossa carteira desde ano passamos estamos enviando comunicados dentro do próprio sistema, informativos via e-mail e através da nossa comunidade de clientes no WhatsApp. Nosso PMS HITS está totalmente preparado, desenvolvemos a integração e já temos muitos clientes configurados”, pontua Rafael Paes da APP Sistemas

Construção conjunta

Ao longo dos últimos anos, o Serpro testou pilotos do serviço, com implementação em dezenove hotéis. “O desenvolvimento da FNRH foi fruto de um trabalho intenso e colaborativo entre o Serpro e o Ministério do Turismo. As etapas-piloto, que contaram com a parceria de alguns meios de hospedagem, foram essenciais para o sucesso do projeto. Essa proximidade com o setor nos permitiu validar entregas, reduzir riscos e identificar oportunidades valiosas de melhoria. O resultado foi uma construção conjunta, pensada para atender às reais necessidades do turismo brasileiro“, avalia o gerente do departamento de negócios do Serpro, André Luís Lago.

“A equipe de desenvolvimento considera que esse marco só foi possível graças ao uso estratégico do low-code, que permitiu transformar um desafio complexo em uma entrega ágil, padronizada e robusta. A tecnologia possibilitou desenvolver e refinar a solução em ritmo acelerado, sem comprometer a qualidade ou a segurança“, explica João Paulo Novais, superintendente de Soluções para Governos e Mercados do Serpro. Segundo João Paulo, após a iniciativa do primeiro projeto piloto do FNRH, a empresa pública de TI do governo federal realizou todo um “rebranding” da solução via criação de uma nova versão do sistema. “Essa nova versão marca um novo capítulo para a hotelaria brasileira, consolidando-se como uma ferramenta essencial para o setor“, completa o superintendente.

“A FNRH Digital foi desenvolvida para lidar com um alto volume de acessos simultâneos, garantindo desempenho estável e eficiente mesmo nos períodos de grande demanda. Um sistema moderno e escalável, preparado para acompanhar a expansão do setor, oferecendo uma experiência aprimorada tanto para hóspedes quanto para os meios de hospedagem”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

