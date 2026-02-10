Para todos os gostos: o que vai ter em Belo Horizonte além do carnaval de rua (Festas para todos os gostos musicais (Foto: Guilherme Breder/@bsfotografias))

O carnaval é um dos eventos mais democráticos do país, quem quer ir para a rua vai, quem quer descansar descansa, quem quer aproveitar o feriado para adiantar pendências e por aí vai. Vai do gosto, da vontade e da folga (claro!) de cada um. Mas até entre os que decidem aproveitar o carnaval do jeito “tradicional” da coisa, que é com muita festa e alegria, existem algumas divergências. Existem os foliões que só veem alegria em ir para a rua, correr através do trio e acompanhar a maior quantidade de bloquinhos possível, há também aqueles que gostam da comodidade de acompanhar os shows dos seus artistas preferidos em um só lugar e ainda tem aquele que tá aberto às duas propostas.

Belo Horizonte está se consagrando como um dos maiores carnavais de rua do país, com a expectativa de 7 milhões de foliões pelas ruas durante os quatro dias de evento. Mas mesmo com sua programação de aproximadamente 600 blocos, que saem em sua grande maioria durante o dia, a cidade ainda contempla os gostos daqueles que preferem uma boa festa.

Opções para unir a folia de rua com eventos privados:

Festa com gostinho de folia

Nosso carnaval

O Nosso Carnaval é uma alternativa para quem deseja sentir a energia dos blocos mineiros, mas prezando pelo conforto. O evento acontece no Praia Buritis entre os dias 13 e 17 de fevereiro. A programação conta com diversas bandas prestigiadas da capital mineira.

Nosso Carnaval (Foto: Reprodução Site)

O axé ganha vida com Felipe Hott e o bloco Juventude Bronzeada, enquanto o Funk You garante a batida urbana com sua bateria potente de funk. Para os amantes da música brasileira, a banda Maguá traz samba-rock e pagode, e o Então, Brilha! ilumina o palco com seu repertório solar de MPB. O Beiço do Wando resgata o brega romântico em ritmo carnavalesco, acompanhado por outras atrações como Cefet com Banana, Banda do Marcão e Yuri Vieira.

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

Horários:

Sexta-feira, 13 de fevereiro, 21h às 04h

Sábado 14 de fevereiro até terça-feira, 17 de fevereiro, 15h as 00h

Buritis Folia

O Buritis Folia é mais um evento pensado para unir o carnaval de rua com o conforto. A festa acontece no Quintal do Chalé, com uma programação extensa do samba ao rock, do adulto ao infantil. Os eventos para os adultos acontecerão entre os dias 13 e 17 de fevereiro, enquanto o carnaval kids acontecerá apenas na segunda-feira (16).

Buritis Folia (Foto: Guilherme Breder/@bsfotografias)

A programação começa com a batida urbana do DJ WS da Igrejinha, acompanhado por DJ Afonso Parreiras nos intervalos. A folia segue com o resgate romântico do bloco Beiço do Wando, a nostalgia do Pagode Camisa 90 e a energia baiana do Asa de Banana, além da versatilidade de Yuri Vieira e do agito do Bloco do Marcão. Para quem busca o samba tradicional, a agenda conta com o Batuque Coletivo e o Pagode do Queijão (comandado pelo grupo Pagodejão), enquanto o público infantil se diverte com o Tio Girafa e personagens temáticos. Por fim, o “Carnaval Rock” encerra os festejos com o DJ Junio Assisi e as performances das bandas Big Ones, Tomarock, Banda Cash, Harley Queen e a tradicional Banda Velotrol.

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

Horários:

Sexta-feira (13/02) – 22h

Sábado (14/02) – 15h

Domingo (15/02) – 14h

Segunda-feira (16/02) – 09h (Kids) 15h (Adulto)

Terça-feira (17/02) – 14h

Carnaval Kids

Segunda-feira (16/02) – 9h às 15h

Local 100% coberto

Festival de carnaval

Carnaval dos Sonhos

O Carnaval dos Sonhos é um dos eventos de carnaval mais conhecidos de Belo Horizonte. A festa funciona em formato de festival, com shows que aninam a tarde e a noite, indo do samba ao funk, do sertanejo ao axé. O evento acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro.

Carnaval dos Sonhos (Foto: Divulgação)

A programação oficial traz um festival de ritmos para cada dia de folia, começando na sexta-feira (13/02) com o Baile do Dennis e o trap de Matuê. No sábado (14/02), o palco recebe o pagode de Thiaguinho, além dos hits de Pedro Sampaio e Xand Avião, enquanto o domingo (15/02) fica sob o comando de Ludmilla, Bloco do Silva e Mané Galinha. A segunda-feira (16/02) mantém a energia alta com o grupo Menos é Mais, a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, Alexandre Peixe e o projeto Syon Trio. Para encerrar as celebrações na terça-feira (17/02), o público conta com o axé da Banda Eva e de Tomate, finalizando com a apresentação de Bruno Diegues.

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

Horários:

Sexta-feira a terça-feira (13 a 17): de 15h às 00h

Uma noite de aventura

Mixed by Mixed

Abrindo o carnaval de Belo Horizonte, a Mixed by Mixed acontece na sexta-feira (13). A festa mais vermelha do Brasil promete uma programação de surpresas. O local ainda será revelado.

Mixed by Mixed (Foto: Reprodução Instagram)

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Ingresse.

Horário:

Sexta-feira (13): 22h às 05h

Heavy Love

Pela primeira vez no carnaval de Belo Horizonte, a festa Heavy Love desembarca na capital mineira prometendo uma noite de muita experiência coletiva e cheia de energia. A festa acontece no sábado de carnaval (14) no espaço CentoeQuatro. O tema “Brasil em Ebulição” celebra um Brasil que ferve cultura e musicalidade e tem como proposta criar um espaço para encontrar a folia além do óbvio. A programação musical conta com DJs locais e também nacionais, explorando o melhor da brasilidade.

Heavy Love (Foto: Divulgação)

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Ingresse.

Horário:

Sábado (14): 18h às 04h

Mineirinha

A festa mais mineira do carnaval de Belo Horizonte acontece no domingo de carnaval (15), a Mineirinha promete uma atmosfera autêntica, com muita música, dança, fantasias e energia contagiante. Além do open bar a festa também contará com “open glitter”. O local ainda será revelado.

Mineirinha (Foto: Reprodução Instagram)

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Ingresse.

Horário:

Domingo (15): a partir das 22h

Esbórnia

A festa Esbórnia já virou tradição na segunda-feira de carnaval. O evento é um encontro entre música e performance, que traz um gosto da noite carioca para a capital mineira. O palco é comandado pelos DJs residentes do Esbórnia Music Stage, que conduzirão o público em uma jornada sonora. Serão dois espaços para completar a experiência: o Secret Garden, uma pista secreta com o melhor da música eletrônica, e o Samba Real, que acontece ao amanhecer. O local ainda será revelado.

Esbórnia (Foto: Divulgação)

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Ingresse.

Horário:

Segunda-feira (16): 21h às 07h

