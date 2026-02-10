Em Austin, EUA: Minas vai mostrar sua cultura e inovação no SXSW (A Secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Botega, apresenta as conexões entre cultura, turismo, inovação e tecnologia (Foto: Uai Turismo) )

Belo Horizonte/ 10 de fevereiro: Minas Gerais se prepara para participar, pela primeira vez, do South by Southwest (SXSW) 2026, maior evento mundial de tecnologia, inovação e criatividade, realizado em Austin, nos Estados Unidos. A participação inédita é uma iniciativa do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), em parceria com a Codemge, o Sebrae Minas e a Hiker, e marca um novo momento de posicionamento internacional do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Reconhecido globalmente como o epicentro da convergência entre tecnologia, música, audiovisual e economia criativa, o SXSW reúne mais de 500 mil participantes de mais de 100 países. Ao integrar oficialmente a programação do evento, Minas Gerais se posiciona como protagonista em agendas globais como transição energética, minerais estratégicos, tecnologia e inteligência artificial, sem abrir mão da cultura como motor de desenvolvimento, identidade e geração de valor. A partir dessa participação inédita, o estado consolida uma agenda internacional integrada, que articula turismo, cultura, inovação e negócios

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

LEIA TAMBÉM: Entrada em vigor do Registro Digital de Hóspedes

Cultura, turismo, inovação e tecnologia: o que eles têm a ver?

Num primeiro momento parecem temas desconectados, mas quando se percebe que a inovação e a tecnologia embaladas pela cultura de um lugar, tantos os negócios como o próprio turismo começam colher os frutos dessa integração. Minas Gerais é um estado marcado pela riqueza mineral, ouro, diamante, ferro e mais recentemente as terras raras. Esses foram e são o grande motor econômico do estado. E é claro que a natureza desses minerais, a extração e até o eventual beneficiamento moldaram a vida das pessoas, a arte e a cultura do estado.

Nesse contexto, faz total sentido levar a cultura mineira para um evento disruptivo de tecnologia, inovação e criatividade. O SXSW não é um evento padrão que acontece dentro de um pavilhão de feiras. O evento acontece de maneira simultânea espalhado pela cidade de Austin, gerando negócios de maneira mais criativa e envolvente.

A participação de Minas Gerais no SXSW

Partindo do princípio que os executivos globais precisam de insights fortes e novos negócios, que Minas precisa de visibilidade global e que o ecossistema do evento em Austin precisa de conteúdo diferenciado, o estado montou uma força tarefa para fazer bonito por lá.

Através da parceria com o Sebrae Minas, 100 start ups mineiras se candidataram a participar junto ao estado nessa primeira empreitada, e dessas, 15 foram selecionadas. Além disso, a participação de Minas será marcada por grandes iniciativas:

A Casa Minas: de 14 a 16 de março Minas Gerais ocupará uma casa na Rainey Street, utilizando a hospitalidade mineira como estratégia de negócio. Serão três dias de experiências criativas, cultura e gastronomia mineira, conexão e networking e, ainda, after hours e festas. Tudo isso com o objetivo de gerar negócios genuínos e que tendem a acontecer naturalmente – através de gastronomia de excelência, programação cultural autêntica, conteúdo estratégico e o ambiente onde cada conversa tem potencial de virar parceria.

São várias “casas” neste formato que buscam os olhares do mundo dos negócios, como: Casa Netflix, Casa Alemanha, Casa Paramount, Casa São Paulo, entre tantas outras com as quais Minas vai caminhar junto.

LEIA TAMBÉM: Bad Bunny no Super Bowl 2026: como a cultura porto-riquenha virou turismo no maior palco do mundo

Minas Day: um dia inteiro de conteúdos conduzidos por Minas Gerais, constando na programação oficial do evento. Serão 4 painéis para apresentar o estado como protagonista global em inovação: (1) Transição energética, (2) Do subsolo à sustentabilidade: o papel dos minerais críticos na revolução tecnológica, (3) Humanidade aumentada: como o mundo está conectando IA, dados e tecnologias do futuro e (4) E se os festivais fosses sistemas econômicos? Da experiência ao ecossistema em territórios criativos.

Para a secretária de estado de cultura e turismo, Bárbara Botega: “esse não é um projeto do governo, mas sim do estado. A proposta é Minas estar posicionada como estratégia internacional e mostrar ao mundo a cultura mineira, viabilizando negócios. Além de olhar para o turista interno, vamos nos mostrar para o mundo!”

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo