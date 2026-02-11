O impacto da gestão de projetos na experiência do cliente (Jornada do cliente: qualidade que vai além do destino (Foto: Freepik))

Imagine a seguinte cena: na ida, o passageiro é recebido com um sorriso caloroso, o check-in desliza como se cada detalhe tivesse sido planejado para encantar, e o serviço de bordo faz qualquer um se sentir VIP. Mas, na volta, a magia desaparece: rostos fechados no balcão, bagagens despachadas no piloto automático, um clima frio e uma experiência que deixa a desejar.

Como pode existir esse contraste tão grande no atendimento de uma mesma empresa?

A resposta está além do carisma individual de cada funcionário. O verdadeiro segredo mora nos bastidores, na forma como a companhia cuida, ou negligência seus próprios processos internos.

Gestão de Projetos: O motor invisível da experiência do cliente

No setor aéreo, onde cada detalhe pode transformar a jornada do passageiro, é fundamental que as companhias tenham um planejamento estratégico sólido, que vá além do discurso e se traduza em projetos concretos voltados para a melhoria da experiência do cliente. Um planejamento estratégico bem estruturado, com iniciativas de padronização do atendimento, capacitação contínua das equipes e revisão constante dos processos, é o que garante que a excelência do atendimento não fique restrita a momentos pontuais, mas se torne uma marca registrada em todos os voos.

Quando a gestão de projetos é usada como motor dessas mudanças, a empresa potencializa sua capacidade de ouvir o cliente, implementar ações eficazes e criar experiências memoráveis, convertendo cada ponto de contato em uma oportunidade de surpreender e fidelizar passageiros.

No final das contas, a experiência do cliente não acontece por acaso, mas é resultado de escolhas intencionais e de um compromisso diário com a excelência. Quando uma companhia aérea investe verdadeiramente em planejamento estratégico e gestão de projetos, ela deixa de contar apenas com a sorte ou com talentos isolados, e passa a construir, voo após voo, uma cultura de atendimento impecável e consistente.

No universo aéreo, quem aposta na excelência constrói rotas sólidas para o sucesso e, mais do que transportar pessoas, leva emoções e gera memórias que voam ainda mais longe.

