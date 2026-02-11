InícioTurismo
O impacto da gestão de projetos na experiência do cliente

Já parou para pensar como, na mesma companhia aérea, cada voo pode se transformar em uma aventura única e, algumas vezes, surpreendentemente oposta à anterior?

O impacto da gestão de projetos na experiência do cliente (Jornada do cliente: qualidade que vai além do destino (Foto: Freepik))

Imagine a seguinte cena: na ida, o passageiro é recebido com um sorriso caloroso, o check-in desliza como se cada detalhe tivesse sido planejado para encantar, e o serviço de bordo faz qualquer um se sentir VIP. Mas, na volta, a magia desaparece: rostos fechados no balcão, bagagens despachadas no piloto automático, um clima frio e uma experiência que deixa a desejar.

Como pode existir esse contraste tão grande no atendimento de uma mesma empresa?

A resposta está além do carisma individual de cada funcionário. O verdadeiro segredo mora nos bastidores, na forma como a companhia cuida, ou negligência seus próprios processos internos.

Gestão de Projetos: O motor invisível da experiência do cliente

No setor aéreo, onde cada detalhe pode transformar a jornada do passageiro, é fundamental que as companhias tenham um planejamento estratégico sólido, que vá além do discurso e se traduza em projetos concretos voltados para a melhoria da experiência do cliente. Um planejamento estratégico bem estruturado, com iniciativas de padronização do atendimento, capacitação contínua das equipes e revisão constante dos processos, é o que garante que a excelência do atendimento não fique restrita a momentos pontuais, mas se torne uma marca registrada em todos os voos.

Quando a gestão de projetos é usada como motor dessas mudanças, a empresa potencializa sua capacidade de ouvir o cliente, implementar ações eficazes e criar experiências memoráveis, convertendo cada ponto de contato em uma oportunidade de surpreender e fidelizar passageiros.

No final das contas, a experiência do cliente não acontece por acaso, mas é resultado de escolhas intencionais e de um compromisso diário com a excelência. Quando uma companhia aérea investe verdadeiramente em planejamento estratégico e gestão de projetos, ela deixa de contar apenas com a sorte ou com talentos isolados, e passa a construir, voo após voo, uma cultura de atendimento impecável e consistente.

No universo aéreo, quem aposta na excelência constrói rotas sólidas para o sucesso e, mais do que transportar pessoas, leva emoções e gera memórias que voam ainda mais longe.

