Pesquisa do MTur busca conhecer o perfil de turistas neurodivergentes

Em parceria com o projeto Mais Acesso e com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o Ministério do Turismo inicia um trabalho inédito com a Pesquisa Nacional sobre Turismo Acessível para Pessoas Neurodivergentes, que ficará aberta para participação pública até o dia 28 de fevereiro. A iniciativa busca ampliar a visibilidade do tema e reunir informações que servirão de base para e laboração de um Guia de Boas Práticas, com orientações voltadas a acessibilidade no atendimento turístico.

Para o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, democratizar o turismo é garantir que todas as pessoas possam viajar com dignidade, autonomia e segurança. “Ao ouvir quem vive a neurodivergência, avançamos na construção de políticas públicas que tornam o setor mais acessível, humano e inclusivo em todo o país”, destaca.

Os dados reunidos serão essenciais para o aprimoramento das políticas públicas, na qualificação dos serviços turísticos, como em hotéis, pousadas e restaurantes, além de ajudar no fortalecimento da acessibilidade no turismo em âmbito nacional.

A pesquisa tem como foco compreender a vivência de pessoas neurodivergentes e de seus familiares durante viagens, considerando diferentes etapas da experiência turística, como transporte, hospedagem, alimentação, lazer, eventos e visitação a atrativos naturais e culturais.

Além de identificar demandas sensoriais, comunicacionais e comportamentais, o levantamento busca também mapear boas práticas de acolhimento já adotadas no setor, como a capacitação de equipes, a criação de espaços mais tranquilos, a sinalização acessível e a adaptação de atividades às necessidades dos visitantes. Por esse motivo, o público-alvo inclui não apenas pessoas neurodivergentes e seus familiares, mas também profissionais do turismo (guias, agências, receptivos), gestores públicos, empreendedores, pesquisadores e estudantes da área.

Durante o período de realização da pesquisa, também serão divulgados conteúdos educativos sobre turismo e neurodivergência no Instagram do projeto parceiro @mais_acesso, ampliando a conscientização sobre acessibilidade e inclusão no setor.



Entre outras ações adotadas pelo Ministério do Turismo voltadas ao Turismo Acessível está o livro “Turismo com Acessibilidade: perfil do turista com deficiência e diretrizes para promoção da acessibilidade”, elaborado em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A obra traz dados sobre o perfil do turista com deficiência e apresenta diretrizes para que prestadores de serviços ofereçam experiências mais inclusivas, reforçando o compromisso com a promoção de um turismo mais acessível e acolhedor no Brasil. Confira AQUI.

