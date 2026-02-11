5 cidades brasileiras que encantam pela arquitetura (Esses prédios históricos atraem viajantes interessados não só em belas paisagens, mas também em experiências que conectam o passado ao presente. (Foto: Embratur))

O Brasil é um país que transborda diversidade cultural. O viajante que adora observar os detalhes das cidades, sabe que as edificações contam histórias que as fotos nem sempre revelam. De igrejas coloniais repletas de ouro a curvas modernistas que desafiam a gravidade, a icônica arquitetura brasileira é um convite para uma viagem no tempo.

Para quem busca experiências que conectam o passado ao presente, a Booking.com selecionou cinco destinos imperdíveis para quem deseja vivenciar o melhor da história nacional.

São João del-Rei (MG): o coração do barroco

São João del-Rei (Foto: brenodangeloc/Visite Minas Gerais)

Minas Gerais é famosa por suas montanhas e gastronomia, mas em São João del-Rei, a arquitetura é a protagonista. A Igreja de São Francisco de Assis, concluída em 1774, é um dos maiores tesouros do estado. Projetada pelo mestre Aleijadinho, sua fachada imponente e as esculturas detalhadas em pedra-sabão são de tirar o fôlego. Não deixe de conferir se haverá apresentações da centenária Orquestra Ribeiro Bastos durante sua visita. A acústica do local combinada à música sacra cria uma atmosfera mágica.

A Pousada Beco do Bispo a apenas 300 metros da igreja e preserva o charme colonial sem abrir mão do conforto moderno.

Recife (PE): memórias da época holandesa

Recife (Foto: Visit Brasil)

A capital pernambucana guarda relíquias de um Brasil disputado. O Forte das Cinco Pontas, erguido no século XVII, é o último remanescente das fortificações originais da cidade. Hoje, o local abriga o Museu da Cidade do Recife, onde você pode entender como a ocupação holandesa moldou a cultura e o desenho urbano da região.

O Hotel Luzeiros Recife é uma excelente opção para quem quer ter vista para o Rio Capibaribe e fácil acesso ao centro histórico.

São Paulo (SP): o microcosmo de Niemeyer no Centro

Copan, São Paulo (Foto: Divulgação)

Se o seu estilo é urbano e moderno, o Edifício Copan é parada obrigatória. Projetado por Oscar Niemeyer, o prédio com fachada ondulada é o maior símbolo da arquitetura modernista em São Paulo. Com mais de mil apartamentos e uma vida comercial vibrante no térreo, o Copan é quase uma cidade dentro da cidade.

É possível se hospedar dentro do próprio Copan. Existem apartamentos por temporada que permitem vivenciar a rotina desse ícone paulistano, cercado por cafés, galerias e a efervescência cultural do centro.

4. Manaus (AM): o luxo do ciclo da borracha

Teatro Amazonas. (Foto: Roberto Castro/MTur)

No coração da maior floresta tropical do mundo, ergue-se o imponente Teatro Amazonas. Inaugurado em 1896, ele representa o auge econômico do ciclo da borracha. Sua cúpula, composta por 36 mil azulejos coloridos que formam a bandeira do Brasil, brilha sob o sol de Manaus e é um símbolo de sofisticação neoclássica na Amazônia.

Para manter o clima histórico, o Hotel Villa Amazônia funciona em um casarão restaurado bem próximo ao teatro, unindo luxo e história.

5. Salvador (BA): marco histórico

Elevador Lacerda (Foto: Embratur)

Impossível falar de arquitetura brasileira sem mencionar o Elevador Lacerda. Inaugurado em 1873 como o primeiro elevador urbano do mundo, ele conecta a Cidade Alta à Cidade Baixa de Salvador. Mais do que um meio de transporte, é um ponto de observação privilegiado para a Baía de Todos-os-Santos.

O Hotel Casa do Amarelindo, localizado em um casarão no Pelourinho, oferece aquela hospitalidade baiana com uma vista panorâmica inesquecível.

