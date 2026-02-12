Comemore o aniversário de Charles Darwin visitando um Museu de História Natural (Um museu de história natural, através das exposições, conta a história do planeta e mostra como a evolução pode ser acompanhada com o passar das épocas. (Foto: Bruno Souza/Unsplash))

Há 217 anos o mundo ganhava uma das principais figuras da ciência moderna, que mudou drasticamente o pensamento científico com sua teoria mais famosa. Charles Darwin revolucionou a biologia quando apresentou a Teoria da Evolução, aplicando o conceito de seleção natural, provando que, para sobreviver, as espécies se adaptam ao ambiente ao longo do tempo.

A importância de Darwin para a atualidade é inegável. Seu legado vai muito além da biologia, com seus estudos tendo impacto diretamente na forma da humanidade lidar com a própria existência, levantando e ajudando a responder questionamentos filosóficos, sociológicos e educativos. Seu legado segue vivo e suas teorias seguem sendo estudadas cotidianamente.

Uma das formas de contemplar sua importância é visitar um Museu de História Natural, que conta, através das exposições, a história do planeta e mostra como a evolução pode ser acompanhada com o passar das épocas.

Veja Museus de História Natural pelo mundo para comemorar o aniversário do famoso cientista:

Museu de História Natural de Londres

Museu de História Natural de Londres (Foto: Stephen Kidd/Unsplash)

Fundado um ano antes do falecimento de Darwin, em 1881, o Museu de História Natural de Londres é um dos museus de ciências naturais mais visitados da Europa e líder em estudo científico. Seu acervo conta com mais de 80 milhões de artefatos divididos em cinco categorias principais: plantas, insetos, minerais, dinossauros e animais. Um dos principais itens é o esqueleto de uma baleia azul de 25 metros de comprimento logo na entrada.

Uma visita ao museu é ideial para quem deseja valorizar os estudos do cientista. Nas exposições é possível encontrar diversos espécimes coletados por Darwin durante sua viagem de cinco anos a bordo do HMS Beagle, um raro exemplar da primeira edição do livro A Origem das Espécies e inclusive uma estátua do biólogo.

Museu Nacional de História Natural de Paris

Museu Nacional de História Natural de Paris (Foto: Reprodução Youtube)

O Museu Nacional de História Natural de Paris é um dos mais antigos e importantes museus da classe do mundo. Fundado em 1793, o local combina ciências naturais, paleontologia, botânica, geologia, ecologia e zoologia, sendo mais que um museu mas também um centro de ensino. Um dos pontos de destaque no edifício é a Grande Galeria da Evolução, uma galeria com uma grande variedade de espécies expostas em taxidermia. Uma oportunidade para se aprofundar nos estudos de Charles Darwin.

Museu Americano de História Natural de Nova York

Museu Americano de História Natural de Nova York (Foto: Marley White/NYC Tourism)

Um dos museus mais famosos no imaginário popular por protagonizar a saga Uma Noite no Museu, o Museu Americano de História Natural de Nova York também é um dos principais atrativos culturais da cidade. Fundado em 1869, o museu conta com um acervo com mais de 30 milhões de itens, com coleções de animais pré-históricos, mamíferos, vida marinha, salas de povos asiáticos e africanos, aves, biologia humana, minerais e outros. Há ainda um anexo para assuntos relacionados ao espaço, além de um planetário. Ainda é possível viver a sua própria noite no museu em uma experiência imersiva que permite que o visitante passe a noite dentro do famoso edifício.

Museu de História Natural de Viena

Museu de História Natural de Viena (Foto: Vienna Info)

O Museu de História Natural de Viena une as ciências naturais com uma grandeza arquitetônica. O museu conta com um acervo com mais de 20 milhões de objetos, possuindo a melhor coleção da Europa de minerais e pedras preciosas, uma das maiores coleções de meteoritos do mundo, além de coleções sobre a evolução humana, esculturas pré-históricas e grandes descobertas paleontológicas. Entre os destaques, o museu ostenta a famosa estátua de Vênus de Willendorf, com mais de 20 mil anos de existência.

Museu Nacional de História Natural da China

Museu Nacional de História Natural da China (Foto: Expedia)

Anteriormente conhecido como Museu de História Natual de Pequim, o Museu Nacional de História Natural da China é o único museu nacional e abrangente da história natural da China. O acervo do museu conta com mais de 370 mil artefatos, que retratam zoologia, paleontologia, vida marinha, ervas medicinais chinesas, entre outros. Um dos grandes destaques do museu é o único crânio intacto do mundo, o Stegodon zdanskyi, semelhante a um elefante.

Museu Nacional do Brasil

Museu Nacional do Brasil (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Em 2018, mesmo ano em que completou 200 anos, um incêndio fez os olhos do mundo das ciências naturais voltarem para o Museu Nacional do Brasil. O edifício, que fica no Rio de Janeiro, ardeu em chamas e perdeu quase metade dos seus 20 milhões de itens que compunham o acervo. Infelizmente, diversos artigos inestiváveis foram destruídos, mas, Luzia, o esqueleto humano mais antigo das Américas, datato em 12 mil anos, conseguiu sobreviver por estar em um armário de ferro.

Atualmente não é possível visitar o museu, pois a instituição se encontra fechada para finalizar a reconstrução. O espaço, que ficou fechado por sete anos, reabriu em 2025 durante um período de tempo com uma exposição temporária, mas voltou a fechar em outubro do mesmo ano. Ainda não há previsão de reabertura, mas as redes sociais do museu informam que irão notificar quando a próxima experiência temporária estiver programada.

