Turismo em Minas Gerais ganha projeção internacional na estreia da 4ª temporada do Podcast Uai Turismo

O turismo em Minas Gerais vive um momento de forte visibilidade internacional. O tema abre a 4ª temporada do Podcast Uai Turismo, apresentado por Isabella Ricci, que recebe como convidada Bárbara Botega, secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, para analisar os reconhecimentos internacionais recentes, a força da gastronomia mineira e o impacto do Carnaval na economia do estado.

Com passagens estratégicas pela Invest Minas e pela Secretaria de Estado de Comunicação, Bárbara Botega é uma das principais articuladoras da política pública de turismo no estado. À frente da pasta de Cultura e Turismo, ela defende uma atuação baseada em planejamento, promoção internacional e valorização da identidade cultural mineira como eixos centrais do crescimento do setor.

Reconhecida internacionalmente como um dos destinos a serem visitados em 2026 pela Condé Nast Traveler e destaque do New York Times por experiências como Inhotim, Minas Gerais vive um momento histórico no turismo. Esse foi o ponto de partida da entrevista de estreia da quarta temporada do Podcast Uai Turismo.

Ao longo da conversa, Bárbara detalha como esses reconhecimentos não são fruto do acaso, mas de uma estratégia construída ao longo de anos, que envolve planejamento, presença internacional e promoção inteligente dos ativos culturais mineiros. A secretária explica como ações em feiras internacionais, press trips com jornalistas estrangeiros e experiências sensoriais — que passam pela gastronomia, hospitalidade e identidade cultural — têm colocado Minas no radar do turismo global.

A entrevista também aprofunda o papel da gastronomia mineira como grande elo identitário do estado. Mais do que pratos icônicos, Bárbara destaca a cozinha como expressão cultural viva, presente no cotidiano dos mineiros, e como esse valor agregado gera emprego, renda e desenvolvimento no interior, especialmente com produtos como o queijo artesanal e os cafés especiais.

Outro destaque do episódio é o Carnaval de Minas Gerais, que chega consolidado como um dos mais diversos e seguros do Brasil. De Belo Horizonte ao interior, a secretária explica como o estado atua de forma integrada — envolvendo segurança, infraestrutura, cultura e promoção turística — para distribuir fluxos, aumentar o tempo de permanência do visitante e fortalecer economias locais. A valorização dos artistas mineiros e das Instâncias de Governança Regional (IGRs) aparece como eixo central dessa estratégia.

A conversa marca a estreia da 4ª temporada do Podcast Uai Turismo e oferece uma leitura aprofundada sobre os rumos do turismo em Minas Gerais, do Carnaval à gastronomia, passando pela promoção internacional e pelo fortalecimento do interior. A entrevista completa está disponível no canal do YouTube do Portal Uai.

