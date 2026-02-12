Voo direto Belo Horizonte Montevidéu reforça estratégia internacional de Minas (O evento de lançamento da nova rota foi realizado nesta quarta-feira (10) no Parrila del Mercado, no Mercado do Cruzeiro, em Belo Horizonte (Foto: divulgação BH Airport))

Minas Gerais passa a contar com uma nova ligação aérea internacional direta. O voo direto Belo Horizonte Montevidéu, operada pela Azul Linhas Aéreas, inicia as operações em 4 de março, com duas frequências semanais, conectando o principal aeroporto mineiro à capital uruguaia em pouco mais de três horas de voo. A novidade amplia a presença de Minas no mapa da aviação internacional e reforça o papel do terminal como porta de entrada estratégica do estado para a América do Sul.

A nova conexão é vista como um passo relevante para o fortalecimento do turismo receptivo e para a geração de negócios. Segundo Daniel Miranda, CEO do BH Airport, o momento exige estratégia e articulação constante com o poder público e o setor aéreo. “Existe demanda, mas o grande desafio hoje é a falta de aeronaves disponíveis no mercado global. Ainda assim, temos trabalhado incessantemente com companhias aéreas e em parceria com o Governo de Minas e a Prefeitura de Belo Horizonte para viabilizar novas rotas internacionais”, afirma.

Miranda destaca que o aeroporto já colhe resultados dessa atuação conjunta. “Tivemos muito sucesso na abertura de voos internacionais nos últimos anos e acreditamos que há espaço para ampliar ainda mais, inclusive com novos destinos na América do Sul, América do Norte e, no médio prazo, na Europa”, diz. Segundo ele, mercados como Espanha e Itália seguem no radar, assim como a possibilidade de novas conexões com os Estados Unidos, especialmente Miami. “São conversas em andamento. Nada concreto ainda, mas o potencial de Minas é enorme.”

Para o executivo, o avanço das rotas internacionais está diretamente ligado ao fortalecimento do turismo estrangeiro no estado. “Hoje, Minas recebe apenas cerca de 1% dos turistas internacionais que visitam o Brasil. É muito pouco. Precisamos diversificar as nacionalidades, aumentar o fluxo receptivo e apresentar Minas Gerais e Belo Horizonte ao mundo”, ressalta. Ele lembra que dados da Embratur indicam que cada turista estrangeiro gasta, em média, US$ 175 por dia, com permanência média de 12 dias. “Esse recurso movimenta toda a cadeia do turismo e impacta positivamente a economia, a cultura e o desenvolvimento social.”

A importância estratégica da nova rota também foi ressaltada por autoridades brasileiras e uruguaias. O diretor nacional de Turismo do Uruguai, Cristian Pos, afirmou que a ligação direta com Minas Gerais reforça o compromisso do país com o mercado brasileiro. Já o cônsul do Uruguai em Belo Horizonte, Luís Darío Ávila Mendina, destacou a afinidade cultural entre os dois destinos e o potencial da rota tanto para o lazer quanto para os negócios.

Do lado mineiro, a Subsecretária de Turismo de Minas Gerais, Patrícia Moreira, afirmou que a expectativa do governo estadual com o novo voo é bastante positiva. “Essa rota já vinha sendo trabalhada há mais tempo pelo Governo de Minas, em diálogo com o sistema de turismo do Uruguai e com o consulado uruguaio em Belo Horizonte. Minas já tem uma relação muito sólida com o país, tanto econômica quanto culturalmente, e agora essa aproximação turística tende a crescer ainda mais”, avalia.

Segundo Patrícia, a nova conexão aérea fortalece a estratégia de promoção internacional do estado. “Estamos investindo fortemente na promoção turística fora do Brasil e ainda neste ano vamos realizar ações no Uruguai, nos moldes do que já fizemos no Chile e na Argentina, levando Minas Gerais para fora: nossa cultura, nossa gastronomia, nossos chefs e a cozinha mineira”, explica. Para ela, a iniciativa amplia o conhecimento do destino Minas Gerais no exterior e contribui para atrair um número maior e mais qualificado de turistas internacionais. “É uma oportunidade de mostrar a força da cultura mineira, nossos produtos e as experiências únicas que o estado oferece.”

Além de atender turistas de lazer, a rota Belo Horizonte–Montevidéu tende a estimular o chamado turismo de negócios com extensão de permanência. “Muitos visitantes chegam para reuniões ou eventos e acabam descobrindo a cidade, sua gastronomia e sua agenda cultural, estendendo a estadia”, observa Marina Simião, Diretora de Marketing e Promoção Turística da Belotur.

Com decolagens às quartas e domingos, às 10h, e retorno no mesmo dia no período da tarde, a nova ligação soma-se às atuais conexões internacionais do aeroporto e reforça uma estratégia clara: ampliar a presença de Minas Gerais nas rotas globais, transformar o estado em destino competitivo no turismo internacional e criar novas oportunidades econômicas a partir da aviação.

“Os investimentos nessa nova operação para o Uruguai aumentam as opções de viagens dos nossos clientes de todo o país, e não apenas dos mineiros. O BH Airport é hoje o 2º hub da companhia, e isso permite nos apoiar com inúmeras conexões da nossa malha aérea. A nova rota para o Uruguai, um destino muito procurado por nossos clientes, tanto para lazer quanto negócios, contribui para ampliar as possibilidades de cada cliente planejar melhor a viagem”, esclarece o gerente geral Comercial da Azul, Ricardo Bezerra.

