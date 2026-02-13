Valle Nevado abre pré-venda de inverno com descontos de até 50% (Na Temporada 2026 do Valle Nevado Ski Resort quem se antecipa paga menos (Foto: Uai Turismo))

O sol escaldante do verão ainda está no céu, mas no horizonte já é possível imaginar a Cordilheira dos Andes coberta de neve. Enquanto alguns estão apenas na imaginação, outros já começaram o planejamento. O Valle Nevado Ski Resort anunciou a abertura oficial de sua pré-venda para a temporada de 2026. A grande notícia deste ano é que, além de garantir preços mais baixos, quem se hospeda na estação terá uma experiência ampliada, já que o ingresso de esqui agora é interligado com a vizinha La Parva. Isso significa que, com um único passe, o turista poderá explorar as pistas conectadas de duas das mais famosas estações de esqui da região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Diversão na neve para toda família no Valle Nevado

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para os viajantes que buscam o melhor custo-benefício, a regra de ouro é a antecipação. A campanha oferece descontos generosos que chegam a 50% para quem garantir a reserva e realizar o pagamento à vista até o dia 31 de março de 2026. Esses abatimentos máximos são ideais para quem pretende visitar a montanha no início da temporada, entre meados de junho e o começo de julho, ou para quem prefere aproveitar a neve da “saideira” em setembro. Já para aqueles que não abrem mão do burburinho e da neve fofinha do auge do inverno, entre julho e agosto, os descontos variam entre 20% e 30%, dependendo do número de noites reservadas.

A experiência de se hospedar no Valle Nevado vai muito além do esporte. Os pacotes da pré-venda já incluem o sistema de meia pensão, com café da manhã e jantar garantidos, permitindo que o turista se preocupe apenas com a próxima descida. Após um dia intenso nas pistas, o ritual favorito dos visitantes continua sendo o relaxamento na famosa piscina aquecida ao ar livre. Para as famílias, a estrutura oferece ainda creche e opções de quartos com acesso direto à neve, facilitando a logística com os pequenos.

É importante ficar atento a alguns detalhes antes de fechar a mala: a promoção é limitada à disponibilidade de estoque e foca nas tarifas de hospedagem, não incluindo gastos extras ou suítes específicas do Hotel Valle Nevado. Vale lembrar também que, enquanto a conexão com La Parva garante diversão em dose dupla durante quase toda a estadia, no dia do check-out o bilhete é válido exclusivamente para as pistas de Valle Nevado. Com a abertura do hotel prevista para o dia 26 de junho, agora é o momento ideal para garantir o lugar na neve com condições que realmente cabem no bolso.

LEIA TAMBÉM: Voo direto Belo Horizonte Montevidéu reforça estratégia internacional de Minas

Para operadoras, agências e consultores de viagem, a pré-venda funciona como uma janela estratégica para planejamento de inventário, campanhas de inverno, bloqueios e ações comerciais próprias, antecipando a demanda do período de alta temporada.

Calendário de descontos (Inverno 2026)

50% de desconto

19 de junho a 3 de julho — mínimo de 2 noites

11 de setembro até o final da temporada — mínimo de 2 noites

25% de desconto

3 a 23 de julho e 7 de agosto a 10 de setembro — mínimo de 7 noites

24 de julho a 6 de agosto — para 3 ou 4 noites

20% de desconto

3 a 23 de julho e 7 de agosto a 10 de setembro — para 3 ou 4 noites

30% de desconto

24 de julho a 6 de agosto — mínimo de 7 noites

LEIA TAMBÉM: Olimpíadas de Inverno na Itália reacendem interesse por Park City

O que está incluído

Hospedagem em hotel do Valle Nevado Ski Resort

Café da manhã e jantar

Ticket de esqui interligado com La Parva

Acesso a: Piscina aquecida com vista para o pôr-do-sol na cordilheira Creche para crianças Quartos com acesso direto às pistas (conforme disponibilidade) Opções gastronômicas variadas



Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo