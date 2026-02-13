Congonhas será sede do Fórum Nacional de Turismo Religioso (O Fórum acontece em um momento em que o turismo religioso deixa de ser visto apenas como uma manifestação espontânea de fé para ser tratado como um nicho de mercado altamente profissionalizado. (Foto: Daniel Silva))

A cidade histórica de Congonhas, em Minas Gerais, será palco do Fórum Nacional de Turismo Religioso, nos dias 24, 25 e 26 de novembro deste ano. O encontro reunirá autoridades, gestores públicos, representantes da Igreja, empresários e estudiosos para discutir os caminhos e oportunidades do setor no Brasil.

Com uma programação que inclui palestras, painéis e visitas técnicas, o evento pretende fortalecer políticas públicas e estratégias de desenvolvimento para um segmento que movimenta milhões de fiéis e turistas todos os anos.

Congonhas carrega uma tradição secular de romarias e peregrinações, atraindo turistas o ano inteiro. O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, tombado pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade, é considerado um dos mais importantes conjuntos barrocos do mundo e símbolo da devoção popular.

As esculturas dos Doze Profetas em pedra-sabão e os Passos da Paixão em cedro rosa, obra-prima de Aleijadinho, formam um conjunto único que atrai milhares de visitantes todos os anos. Entre os dias 7 e 14 de setembro, a cidade celebra o tradicional Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, a maior manifestação de fé de Minas Gerais, que reúne romeiros de diversas regiões e reafirma a identidade religiosa do município.

Segundo o CEO do Fórum, Sidnésio Moura, a escolha de Congonhas como sede não é por acaso: “A cidade carrega uma tradição secular de fé e peregrinação, consolidando-se como Capital Mineira da Fé, referência nacional e internacional em turismo religioso, oferecendo infraestrutura adequada e hospitalidade reconhecida”.

Neste ano, Congonhas inovou ao ampliar o acesso às suas igrejas barrocas, que estão abertas diariamente para visitação, orações e turismo, com horários estendidos. Além da Basílica do Senhor Bom Jesus, templos como o Rosário, a Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a Matriz de São José e igrejas em distritos como Lobo Leite e Alto Maranhão também reabriram, permitindo que turistas e devotos vivenciem de perto a vocação da cidade como destino de fé e arte.

O prefeito Anderson Cabido destacou o momento especial vivido pelo município: “Congonhas vive um tempo em que fé e turismo caminham juntos. A abertura das nossas igrejas barrocas e a realização do Fórum Nacional de Turismo Religioso reforçam o compromisso da cidade em preservar suas tradições, valorizar a espiritualidade e, ao mesmo tempo, criar oportunidades que beneficiem toda a comunidade”.

Para a secretária municipal de Turismo, Ana Alcântara, sediar o Fórum é um marco para o futuro da cidade: “Congonhas é um destino que une fé, arte e história. Receber o Fórum Nacional de Turismo Religioso reafirma essa vocação e abre novas perspectivas para o setor. Aqui, o turismo religioso é vivido como uma experiência que ultrapassa o encantamento estético, permitindo uma imersão na espiritualidade, na cultura e na história que moldam nossa identidade coletiva”.

A realização do Fórum Nacional de Turismo Religioso em Congonhas deverá ampliar ainda mais a projeção do município no cenário nacional e internacional. Além de fomentar o turismo, o encontro será uma oportunidade de reflexão sobre o papel do turismo religioso como vetor de desenvolvimento econômico e social.

