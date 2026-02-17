Carnaval em Minas Gerais consolida sucesso com hotéis de lazer lotados (Hotel Engenho da Serra - Capitólio (MG) Foto: Instagram)

Minas Gerais – Carnaval da Liberdade – Da folia de rua às festas privadas, o estado de Minas Gerais se firma como um dos destinos mais vibrantes do país durante a maior celebração popular brasileira. Nos últimos anos, Minas vem se tornando referência nacional ao unir a força das festas de rua, com blocos cada vez mais estruturados, ao charme das celebrações privadas, que oferecem experiências exclusivas e grandes atrações musicais. Essa combinação faz do estado um destino completo, capaz de agradar desde quem busca a energia das avenidas e praças lotadas até quem prefere se divertir em ambientes fechados, com conforto e serviços diferenciados.

“O Carnaval da Liberdade é uma política pública que integra cultura e turismo, valoriza os artistas mineiros e celebra nossa hospitalidade, que é uma de nossas marcas registradas. Nossa festa acolhe, convida o Brasil inteiro a viver nossas cidades, nossa música e nossos sabores, atraindo visitantes, movimentando a economia criativa e fortalecendo Minas como destino turístico cada vez mais desejado”, destaca a secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Botega.

Pesquisa recente encomendada pela SECULT aponta que a maioria das pessoas que vem a Minas no Carnaval são visitantes que estão vindo pela primeira vez ao estado, porém o estudo indica que, a intenção de retornar em outras ocasiões e recomendar os roteiros para outras pessoas são significativas. O que tecnicamente chamamos de, “Word of Mouth” (propaganda boca-a-boca), potencializada cada vez mais através das redes sociais adquire contornos efetivos quando se fala das perspectivas futuras do turismo em Minas Gerais.

Neste Carnaval os hotéis de lazer estão lotados tanto de mineiros como de visitantes de outros estados e países. A AMIHLA (Associação Mineira de Hotéis de Lazer) aponta para a previsão de ocupação média de 4 dias acima de 88% dentre seus associados. Ampliando a pesquisa concluímos que está performance se generaliza entre os mais de 25 resorts, dezenas de hotéis-fazenda além de centenas de pousadas espalhadas pelos circuitos rurais, termais ou de natureza de Minas.

Belo Horizonte – Carnaval dos sonhos

Em Belo Horizonte, a folia, que, esse ano começou mais cedo (31 de janeiro), cresce em números e importância cultural. “A pesquisa “Expectativa do Folião”, realizada pelo Núcleo Estudos Econômicos e de Inteligência & Pesquisa da Fecomércio MG em parceria com a BELOTUR para o Carnaval 2026, apontou que expressivo percentual de belorizontinos entrevistados estão passando o feriado na capital, reforçando a força do evento como atração turística para visitantes futuros” destacou Eduardo Cruvinel, presidente da Belotur durante a edição especial do PODCAST GESTORES DA HOTELARIA realizado na semana passada.

Entre os destaques desse ano, o bloco gratuito “Beagá na Folia”, que aconteceu no entorno do Mineirão entre os dias 14 e 16 de fevereiro, com shows de Clayton & Romário, Nattan, Zé Felipe e Michel Teló. Para quem ainda está curtindo a festa na cidade, a rede hoteleira se mostra plenamente preparada. A MHB Hotelaria, marca mineira reconhecida pela qualidade em hospedagem e gestão, por exemplo se preparou para receber turistas em seus 8 hotéis divididos em pontos estratégicos de Belo Horizonte. Igualmente a San Diego Hotéis está com programação variada, brindes temáticos, decoração alusiva ao Carnaval em seus 3 hotéis da cidade divididos entre Lourdes, Pampulha e Barro Preto.

Não obstante o fato do Carnaval de BH ainda não englobar a semana inteira ou até mais como em outros destinos consagrados os números gerais apontam crescimento ante o ano anterior. A média apontada precipitadamente por alguns de 98% de ocupação não se concretizará, no entanto atingiremos em BH média próxima a 65% considerados 4 dias (sábado a terça) no geral da cidade e cerca de 83% nas zonas sul e centro. Apesar da euforia que até combina com os festejos de Momo precisamos destacar também os sinais contraditórios apontados por importantes players do mercado.

Erica Drumond, Diretora do Ouro Minas Dolce By Wyndham e presidente da Casa do Turismo de Belo Horizonte – BH Convention & Visitors Bureau, cita a realidade de seu hotel. “Até a quinta-feira anterior ao Carnaval tivemos ainda movimento corporativo, na sexta queda e sábados que normalmente são nossos melhores dias nos finais de semana – sempre acima de 70%, neste durante o Carnaval ficamos bem abaixo dessa média. O público mineiro que normalmente prestigia o Ouro Minas viajou para outros destinos e por este motivo teremos ocupação menor. Não existe nenhuma outra época do ano com performance média tão baixa! Aproveitamos para compensar folgas e banco de horas de funcionários. A quinzena é muito ruim e o mês de Carnaval sempre um dos piores do ano”, argumenta Erica.

A volta do Carnaval de rua de Diamantina

Já Diamantina, Patrimônio Cultural da Humanidade, que mantém uma relação histórica com o Carnaval aconteceu uma grande celebração entre os dias 10 e 17 de fevereiro. O Centro Histórico, famoso por sediar a consagrada “Vesperata”, foi agora palco de blocos caricatos, manifestações culturais e milhares de foliões que vieram de todo o país para vivenciar a retomada do Carnaval da cidade. A programação reuniu atrações como Diego & Victor Hugo, Samuel Rosa, Bartucada, Tuca Fernandes e Bat Caverna, com média de público que atingiu 40 mil pessoas por dia nas ruas da cidade. Além da festa gratuita nas ruas, a cidade também recebeu eventos privados, como o “Introvirofolia”, que celebra cinco anos com uma mistura de ritmos que vai do rap de Djonga ao funk de MC TH, passando pelo axé da banda Sô Amor. Para quem planejou aproveitar a folia diamantina, o Hotel Estilo de Minas se destacou como ótima opção de hospedagem, unindo conforto contemporâneo às raízes culturais do Vale do Jequitinhonha.

Carnaval cultural de Tiradentes

Outra joia do estado é Tiradentes, que acaba de completar 308 anos, animou foliões de todas as idades com o seu tradicional Carnaval Cultural do Brasil. A cidade histórica recebeu blocos tradicionais e shows como Bartucada, Dudu Nobre e Demônios da Garoa, em uma programação que movimentou o Centro Histórico. Para aqueles que ainda estão curtindo a festa e buscam conforto, o Santíssimo Resort, localizado no coração de Tiradentes e com vista privilegiada para a Serra de São José, é sem dúvida uma das principais opções de hospedagem oferecendo inúmeras atrações para crianças e adultos.

Carnaval histórico em Mariana

Mariana, primeira capital de Minas Gerais, também se destaca como destino carnavalesco, com tradição que remete ao Ciclo do Ouro e desfiles em praças coloniais. Após reunir cerca de 25 mil foliões em 2025, a cidade prometeu e cumpriu manter a energia em 2026. Blocos tradicionais, bailes em casarões antigos e uma atmosfera histórica única encheram a cidade e seu entorno de vibrações positivas. A festa ganhou significado especial com a celebração dos 180 anos do Zé Pereira da Chácara com o tema “O Mar de gente tem um gigante à frente”. Para quem ainda busca tranquilidade entre um bloco e outro, a Pousada da Serrinha oferece estrutura completa em meio à natureza, combinando lazer, conforto e beleza arquitetônica.

“Com destinos que unem tradição, cultura, grandes shows e hospitalidade, Minas Gerais se consolida como um dos destinos cada vez mais desejados para viver o Carnaval. Em 2027, a expectativa é de mais uma edição inesquecível, reafirmando que a folia mineira já ocupa lugar de destaque no cenário nacional”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

