Tutóia: cidade maranhense é paraíso escondido no Delta do Parnaíba (A cidade de Tutóia fica no Maranhão, estado que detém a maior parte do território do Delta do Rio Parnaíba (Foto: Samuel Teixs/Oiti Beach Resort))

O Maranhão é mundialmente famoso pelas dunas de areia branca e lagoas cristalinas, mas quem limita o estado ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses está perdendo uma das engrenagens mais fascinantes da cadeia turística do Nordeste: Tutóia. Localizada no litoral leste, na divisa com o Piauí, a cidade é a “joia escondida” que detém 70% da área do Delta do Rio Parnaíba, oferecendo uma experiência de isolamento e contato com a natureza difícil de encontrar em destinos mais saturados.

Enquanto o acesso tradicional ao Delta via Parnaíba (PI) costuma registrar um fluxo intenso de grandes embarcações, Tutóia aposta no turismo contemplativo. A configuração do delta, que se assemelha a uma mão aberta com seus braços de rio formando um santuário ecológico, permite em Tutóia uma imersão mais profunda.

Os passeios náuticos partindo do lado maranhense privilegiam grupos menores e roteiros exclusivos. É o cenário ideal para a observação da fauna silvestre, como a icônica revoada dos guarás, realizada de forma silenciosa entre igarapés preservados e manguezais densos.

Um dos grandes trunfos de Tutóia é a sua localização estratégica, que permite ao viajante explorar dois ecossistemas distintos em um curto espaço de tempo. Ali, o emaranhado de canais fluviais do delta se encontra com os Pequenos Lençóis Maranhenses.

Lençóis Tutoienses

Diferente de Barreirinhas ou Santo Amaro, o cenário de Tutóia possui uma particularidade visual: as dunas móveis e lagoas interdunares são entremeadas por extensos coqueirais próximos à linha do oceano. Essa composição única tem atraído um olhar atento de turistas estrangeiros e de outros estados, exigindo que o trade local amadureça sua oferta de serviços.

Passeios pelas belezas do delta, partindo de Tutóia, começaram a ser mais difundidos nos últimos anos (Foto: Samuel Teixs/Oiti Beach Resort)

Para sustentar esse crescimento, a estrutura turística da região passou por uma evolução necessária. Daniel Castelo Branco, empresário à frente do Oiti Beach Resort, destaca que o perfil do viajante atual busca o equilíbrio entre o rústico e o conforto. “Hoje, quem viaja à cidade quer vivenciar a natureza intocada de Tutóia e quer também um quarto bem equipado, gastronomia de excelência e uma estrutura completa de lazer e bem-estar”, afirma o empresário.

Navegando pela história

A cerca de 325 km de São Luís, o Porto de Tutóia é o ponto de partida para roteiros que misturam natureza e história. Além do santuário ecológico, a região guarda um “cemitério de navios” da Segunda Guerra Mundial e embarcações naufragadas visíveis na praia, o que agrega um valor cultural diferenciado ao destino.

