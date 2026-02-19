Greve geral na Argentina cancela diversos voos nesta quinta - (crédito: Uai Turismo)

Uma greve geral convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) na Argentina, em protesto contra a reforma trabalhista do governo de Javier Milei, paralisou aeroportos e serviços essenciais no país vizinho nesta quinta-feira (19), gerando um efeito cascata em todo o Brasil.

A greve ocorre no momento em que a Câmara dos Deputados da Argentina discute uma reforma trabalhista profunda enviada por Javier Milei. O projeto busca flexibilizar contratos, ampliar períodos de experiência para até seis meses (ou um ano, em certos casos) e limitar o poder de greve em setores essenciais. Enquanto o governo afirma que as medidas reduzirão custos e estimularão o emprego formal, os sindicatos alegam que a reforma fere direitos históricos.

Além dos céus, a greve atingiu o setor portuário de Rosário, um dos maiores polos exportadores de grãos do mundo, paralisando a movimentação de navios e cargas.

O impacto nos aeroportos brasileiros

A paralisação, que deve durar 48 horas, afetou os principais hubs turísticos do país:

São Paulo (Guarulhos): Pelo menos 20 voos foram cancelados durante a manhã. A concessionária GRU Airport segue atualizando o painel de voos afetados.

Pelo menos 20 voos foram cancelados durante a manhã. A concessionária GRU Airport segue atualizando o painel de voos afetados. Rio de Janeiro (Galeão): Registro de 31 cancelamentos (16 chegadas e 15 partidas) com origem ou destino na Argentina.

Registro de 31 cancelamentos (16 chegadas e 15 partidas) com origem ou destino na Argentina. Santa Catarina (Florianópolis): Um dos destinos mais buscados pelos argentinos, o aeroporto já soma ao menos 32 voos cancelados desde quarta-feira (18).

Um dos destinos mais buscados pelos argentinos, o aeroporto já soma ao menos 32 voos cancelados desde quarta-feira (18). Nordeste: No Rio Grande do Norte , quatro voos foram suspensos no Aeroporto de Natal. Em Salvador , um voo da Aerolíneas Argentinas que chegaria na noite de quinta foi cancelado.

No , quatro voos foram suspensos no Aeroporto de Natal. Em , um voo da Aerolíneas Argentinas que chegaria na noite de quinta foi cancelado. Sul: No Rio Grande do Sul , dois voos foram afetados entre Buenos Aires e Porto Alegre.

No , dois voos foram afetados entre Buenos Aires e Porto Alegre. Brasília e Minas Gerais: No Distrito Federal, houve um cancelamento. Já em Minas Gerais, a BHAirport e a Gol informaram que não há voos diretos previstos para a Argentina neste mês de fevereiro, portanto o estado segue sem impactos imediatos.

A Latam e a Gol confirmaram alterações severas. A Latam ressalta que a greve atingiu a Intercargo (serviços de rampa na Argentina), impossibilitando pousos e decolagens. A Aerolíneas Argentinas cancelou 255 voos, afetando mais de 31 mil passageiros globalmente.

As companhias orientam que o passageiro não vá para o aeroporto sem antes conferir o status do seu voo nos canais oficiais. Caso o voo seja afetado, as empresas estão oferecendo remarcação gratuita (dentro do prazo de um ano) ou reembolso integral.

*Com informações de Agência Brasil e G1.

