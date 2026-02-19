Turismo social e inclusivo em pauta: Sesc Minas no podcast Uai Turismo ((Foto: Uai Turismo))

No novo episódio do podcast Uai Turismo, apresentado por Isabella Ricci, a convidada Manoela Lukte, Gerente de Turismo e Hospitalidade do Sesc em Minas, reforça a importância do turismo social e inclusivo no cenário pós-pandemia. Segundo ela, a crise sanitária evidenciou algo que muitos já sentiam: viajar não é apenas lazer, mas uma necessidade ligada ao bem-estar, à convivência e ao desenvolvimento pessoal e econômico. A conversa destaca como o setor, quando pensado com acessibilidade e políticas de inclusão, se torna um potente vetor de transformação social, geração de trabalho e fortalecimento das economias locais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Esta temporada do Podcast Uai Turismo tem o Oferecimento da Booking.com, que além ser uma das maiores plataformas de reservas de viagens do mundo apresenta regularmente as tendências do setor no Brasil e no mundo. Confira a matéria: Testar o amor e celebrar vitórias: as novas tendências de viagens

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a entrevista, Manoela explica que democratizar o acesso às viagens passa por derrubar barreiras físicas, financeiras e informacionais. Isso inclui desde roteiros com mobilidade acessível e comunicação inclusiva até serviços acolhedores que atendam diferentes perfis de viajantes, como idosos, pessoas com deficiência, famílias e grupos de baixa renda. A pauta também aborda o papel de iniciativas educacionais e culturais que conectam turismo, cidadania e pertencimento, ampliando a participação social. Nesse contexto, instituições como o Sesc MG aparecem como parceiras estratégicas, oferecendo experiências formativas, preços acessíveis e curadoria de qualidade para quem deseja explorar destinos com segurança e propósito.

CONFIRA O 1º EPISÓDIO DA TEMPORADA: Secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Bárbara Botega é a convidada do episódio de abertura do Podcast Uai Turismo

A entrevista convida o público a redescobrir Belo Horizonte por meio de lugares que unem história, afetividade e serviços ao visitante. Um desses pontos é o CAT do Mercado das Flores, referência icônica da capital, ao lado do Parque Municipal, na Avenida Afonso Pena, pertinho da Praça Sete e em frente à Igreja São José. O espaço funciona como porta de entrada para quem quer planejar passeios, receber orientações e vivenciar experiências que valorizam a cultura, a natureza e a gastronomia mineira. Para informações sobre roteiros e vivências alinhadas à inclusão, Manoela reforça o site do Sesc MG (sescmg.com.br) e a plataforma Viagens e Experiências do Sesc MG, com propostas pensadas para ampliar o acesso e qualificar a jornada do viajante.

Assista à íntegra da entrevista no canal do YouTube do Portal Uai e confira todos os insights de Isabella Ricci e Manoela Lukte sobre turismo social, inclusão, bem-estar e desenvolvimento no setor.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo