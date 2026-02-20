Ano Novo Chinês no Rio: Theatro Municipal recebe Festival da Primavera (Dança do Dragão, do lado de fora do Theatro Municipal (Foto: Bill Vianna))

Tradição celebrada há milênios na China, o Festival da Primavera marca o início do ano novo no país. Uma festa que une arte, esperança e que representa a renovação. No dia 25 de fevereiro, às 19h, o público terá a chance de vivenciar o Festival da Primavera 2026, uma celebração gratuita no Theatro Municipal do Rio, que promete transformar o centro histórico carioca em um reduto da cultura oriental, com uma apresentação realizada pela Orquestra Forte de Copacabana.

A iniciativa propõe ao público uma experiência imersiva ao país, reunindo música, dança e tradições milenares em um dos palcos mais emblemáticos do Brasil.

Sob regência e arranjos do maestro Luiz Potter, a Orquestra Forte de Copacabana apresentará um repertório de MPB, além de canções chinesas clássicas e participações especiais de grande destaque: Armandinho Macêdo, lenda da guitarra baiana; a soprano chinesa Yu Xi, que apresentará canções tradicionais do país; e a tradicional Dança do Leão e do Dragão, símbolo de prosperidade, renovação e boa sorte na cultura chinesa, que serão apresentadas no evento.

Ainda acontecerão outras atividades culturais, em parceria com o Instituto Confucius da PUC-Rio, reforçando o caráter educativo e institucional da celebração.

Levar o Festival da Primavera ao Theatro Municipal, com entrada franca, é um gesto de encontro: celebramos uma tradição milenar e, ao mesmo tempo, reafirmamos a música como ponte viva entre Brasil e China. O concerto é um convite para o público do Rio vivenciar, de forma sensível e aberta, a riqueza de uma cultura que atravessa séculos, e que hoje dialoga com a nossa no palco, diz Márcia Melchior, diretora da Orquestra do Forte de Copacabana.

O festival também integra as ações do Ano Cultural BrasilChina 2026, que celebra e fortalece o intercâmbio cultural e turístico entre os dois países.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro desde 2024, a Orquestra Forte de Copacabana preparou um repertório que é pura fusão. Um dos momentos mais simbólicos da noite será a união dos três grupos artísticos do projeto da Orquestra Forte de Copacabana no mesmo palco: além do grupo principal (a big band), também se apresentam a Camerata Forte de Copacabana e a Orquestra de Câmara Forte de Copacabana, grupos recém-formados este ano, e que ampliaram o alcance do projeto que, atualmente, atende a 60 jovens, a maioria de áreas de vulnerabilidade da cidade.

O Festival da Primavera 2026 promete uma noite memorável, transformando o Theatro Municipal do Rio de Janeiro em um espaço de encontro entre Brasil e China, tradição e contemporaneidade, arte e diálogo cultural.

