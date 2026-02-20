Ciência a bordo: cruzeiro terá observador de baleias em estreia no Alasca (ORCA oferecerá suporte e orientação sobre as experiências nos destinos do Alasca, incluindo a análise das excursões atuais voltadas à observação de baleias. (Foto: Divulgação))

A temporada inaugural da MSC Cruzeiros no Alasca, em 2026, quer transformar a viagem de férias em uma jornada de descoberta e respeito à natureza. Com a introdução do MSC Poesia em roteiros de sete noites partindo de Seattle, a companhia anunciou uma parceria inédita com a ORCA, organização líder em conservação marinha. O grande destaque desta união é a presença de um Observador de Mamíferos Marinhos (MMO) dedicado e treinado pela ORCA, que navegará exclusivamente durante o pico da temporada de baleias, entre o final de julho e agosto. Este é o período de maior concentração desses gigantes nas águas do Alasca, garantindo aos hóspedes uma oportunidade privilegiada de avistamento sob a orientação de um especialista.

A proposta é que o turista não seja apenas um espectador, mas um agente da chamada “ciência cidadã”. Durante a navegação, o especialista da ORCA conduzirá sessões educativas no navio para explicar como os mamíferos marinhos se comportam e como as pesquisas atuais ajudam a protegê-los. Essa interação permite que o viajante compreenda o impacto positivo da parceria e se envolva de forma mais profunda com o ecossistema local. Além das palestras, o especialista oferecerá suporte na escolha das experiências nos destinos. A ORCA analisará as excursões de observação de baleias oferecidas em cada porto, identificando os operadores locais que seguem as melhores práticas éticas, garantindo que o turista possa realizar seus passeios com a consciência tranquila, apoiando um turismo de vida selvagem que respeita padrões elevados de sustentabilidade.

Durante esse período, o MMO da ORCA também estudará o comportamento das baleias e coletará dados, especialmente relacionados à reação desses animais à presença de navios de cruzeiro. Essas informações serão compartilhadas com a comunidade científica e também utilizadas para aprimorar o treinamento de como evitar as baleias oferecido pela ORCA às equipes de diversas companhias de cruzeiros e empresas de navegação, incluindo a MSC Cruzeiros.

Segundo Steve Jones, Diretor de Operações da ORCA, a ideia é que os hóspedes levem para casa uma memória inesquecível, onde a conservação marinha é parte essencial do entretenimento. Para Linden Coppell, vice-presidente de Sustentabilidade e ESG da MSC, o engajamento dos hóspedes é um pilar fundamental para reduzir os riscos de interação entre navios e baleias, garantindo que o turismo no Alasca ocorra de forma responsável e educativa.

A parceria foi apresentada oficialmente durante o Pacific Northwest Symposium da CLIA, em Anchorage, no Alasca, onde líderes da indústria e da conservação se reuniram para discutir operações de cruzeiros sustentáveis.

