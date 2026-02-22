Quiet luxury: como o novo luxo silencioso pode transformar destinos turísticos (A arquitetura baiana pode ser vivida com requinte, sem perder suas raízes (Foto: Uai Turismo))

O luxo sempre encantou as pessoas. Desde os grandes banquetes da idade média, passou pela ostentação em mostrar quanto o dinheiro compra e agora vive o momento em que ser e viver é mais do que ter. O chamado quiet luxury valoriza a alta qualidade, o minimalismo, a experiência e mais do que tudo, a autenticidade. E no mundo das viagens e turismo não é diferente.

Parece quase uma afronta falar sobre isso em um país de tanta desigualdade social e econômica. Entretanto, quando se percebe o ciclo que o mercado de luxo no turismo pode movimentar, o dinheiro começa a fazer mais sentido e deixar de ser vilão dos ricos e opressão dos pobres. Neste sentido, destinos e experiências turísticas de luxo têm de posicionado de maneira sutil, mas com um propósito claro: o dinheiro que entra no caixa precisa vir de quem acredita no bem-estar e serviços que refletem e respeitam a cultura local. O caminho é longo, mas há empreendimentos que já não abrem mão desse modelo, e claro, hóspedes que também já utilizam o conceito de quiet Luxury e sustetabilidade na tomada de decisão por um destino ou hotel.

Trancoso, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia, abriga um desses empreendimentos, o Uxua. A princípio o Uxua parece um meio de hospedagem, que manteve o casario preservado e adaptou as áreas internas com projetos arquitetônicos de muito bom gosto. Mas o fato é que o Uxua criou um conceito de aplicação do quiet luxury que vai se revelando nos detalhes. Obviamente que o visual conta, e muito! Por isso a estética de tudo que carrega o nome e a marca Uxua são impecáveis.

A mata, a iluminação e piscina de quartzo aventurino criam um ambiente único e silencioso no empreendimento localizado no coração do Quadrado de Trancoso (Foto: Uai Turismo)

Fora do convencional: o Uxua é mais do que um meio de hospedagem, entenda como é a estrutura e o conceito

Quando ainda não existia o AirBnb e o mais próximo que se chegava disso eram os aluguéis de casas por temporada, onde apenas o espaço físico era disponibilizado, o Uxua chegou aliando estrutura física e serviços de valor. Metade das suas casas datam da fundação da Vila de Trancoso. O hotel foi criado artesanalmente por artistas locais em colaboração com o designer Wilbert Das, utilizando técnicas tradicionais, materiais restaurados e antiguidades.

Casas da vila e estrutura principal : O Uxua possui uma estrutura central que concentra algumas das casas, cada uma com um conceito externo. Assim é possível nadar com carpas no quintal da “Casa do Lago” ou fazer uma imersão na arte e artesanato local na “Casa Cerâmica”, onde a sensação de estar em um antigo ateliê é reforçada não só pela presença de coleções de peças de talentosos artistas brasileiros como pela própria arquitetura casa. Na vila ainda estão as áreas comuns, como a piscina de quartzo aventurino e o restaurante, onde é servido o café da manhã. Além disso, academia, spa, sauna, loja de roupas e adereços locais, espaço para atividades coletivas e o Uxua Vida Lab, que oferece experiências autênticas e imersivas. Ainda há uma passagem interna para o Restaurante Quadrado. Aliás, os caminhos entre as casas e áreas comuns são cercados de muito verde e canto dos pássaros.

Casas no Arraial de Trancoso : são várias casas históricas onde é possível se hospedar no entorno do charmoso Quadrado, reconhecido como patrimônio cultural pela Unesco. Quem está hospedado nessas casas também utiliza toda a estrutura e serviços da vila e é tudo ali pertinho, como só um bom arraial pode oferecer. Todas as casas do complexo possuem suítes individuais, nada de dividir banheiro! As cozinhas são bem equipadas e é possível fazer uma ou várias refeições na casa demandando o serviço de chef.

: são várias casas históricas onde é possível se hospedar no entorno do charmoso Quadrado, reconhecido como patrimônio cultural pela Unesco. Quem está hospedado nessas casas também utiliza toda a estrutura e serviços da vila e é tudo ali pertinho, como só um bom arraial pode oferecer. Todas as casas do complexo possuem suítes individuais, nada de dividir banheiro! As cozinhas são bem equipadas e é possível fazer uma ou várias refeições na casa demandando o serviço de chef. Restaurante do Quadrado: o restaurante com saída para o empreendimento e para a área do Quadrado é aberto a hóspedes e não hóspedes e oferece um cardápio incrível. A cozinha explora a riqueza da biodiversidade do sul da Bahia em um mix criativo de influências internacionais. Com menus da chef Ju Pedrosa, o restaurante oferece drinks e petiscos cercados pela atmosfera única de Trancoso e grande parte dos insumos do restaurante e do hotel chegam do Uxua Roça.

O Restaurante do Quadrado é aberto ao público e oferece cardápio criativo da Chef Ju Pedrosa (Foto: Uai Turismo)

Uxua Roça : A fazenda orgânica fornece verduras, legumes, ovos e leite para os restaurantes e Vida Lab, no melhor estilo "agrofloresta", que faz o manejo da terra combinando árvores frutíferas com cultura agrícola. O Uxua mantém 17,5 hectares de área, sendo 70% de mata atlântica preservada e 1 hectare de agrofloresta.

: A fazenda orgânica fornece verduras, legumes, ovos e leite para os restaurantes e Vida Lab, no melhor estilo “agrofloresta”, que faz o manejo da terra combinando árvores frutíferas com cultura agrícola. O Uxua mantém 17,5 hectares de área, sendo 70% de mata atlântica preservada e 1 hectare de agrofloresta. Lounge praia: o lounge é um espaço dedicado aos hóspedes que têm à disposição o Praia Bar, que serve petiscos, pratos e drinks. No centro do bar está um incrível barco de pesca restaurado. Além disso, os hóspedes têm disponíveis sofás reservados e traslado cortesia para as casas. Mas a praia fica bem perto e é uma caminhada muito agradável até lá.

O Uxua ainda oferece estrutura e serviço de praia, garantindo conforto, vista de frente para o mar, petiscos deliciosos e drinks criativos (Foto: uxua.com)

Uxua Maré: O mais novo projeto do Uxua fica em um local amado há anos por moradores para pesca e mergulho com snorkel, conhecido por suas águas transparentes e recifes de corais que, na maré baixa, criam belas piscinas de peixes tropicais. Apesar de isolado e tranquilo, esse refúgio fica a apenas 20 minutos de carro do Quadrado Histórico ou 45 minutos de caminhada desde o Uxua Praia Bar. Saiba mais sobre o Uxua Maré aqui.

Os serviços do quiet luxury do Uxua

No turismo de alto padrão, o serviço é, cada vez mais, o verdadeiro definidor do luxo. No caso do Uxua, esse princípio se manifesta de forma clara: as casas não são iguais entre si cada uma tem arquitetura, história e conceito próprios , mas os serviços seguem um mesmo padrão elevado. É justamente essa consistência silenciosa que materializa o chamado quiet luxury, um luxo que não precisa ser ostensivo para ser percebido. Ele se revela na experiência, na atenção aos detalhes e na sensação de pertencimento que acompanha o hóspede do check-in ao check-out.

O Uxua Vida Lab realiza experimentos e experiências turísticas, onde os hóspedes podem assistir ou participar. Mas muitos produtos já estão disponíveis como kombucha e o mel de abelhas nativas uruçuã amarela. O laboratório é conduzido pela nutricionista Daianichan Nahabedian (Fotos: Uai Turismo)

O conceito de quiet luxury ganhou força global ao valorizar qualidade, autenticidade e discrição em vez de excessos visuais ou símbolos de status explícitos. No Uxua, esse “luxo quieto” aparece de forma orgânica: no spa integrado à natureza, nas experiências do Vida Lab, nas aulas e atividades que conectam cultura local e bem-estar, e no serviço de concierge personalizado que organiza desde roteiros exclusivos até experiências gastronômicas nas próprias casas. A proposta não é impressionar pelo barulho, mas pelo cuidado contínuo, onde cada detalhe é pensado para que o hóspede viva Trancoso com profundidade e conforto.

O ciclo de desenvolvimento sustentável que o Uxua estimula

Ao final, esse conceito se amplia para além da hospitalidade e se conecta diretamente com a comunidade local. O artesanato baiano, presente na estética e na construção artesanal das casas, reforça a valorização cultural, enquanto iniciativas como a Associação Despertar mostram como o turismo pode gerar impacto social por meio da educação, capacitação e práticas sustentáveis voltadas à população local.

A própria atuação conjunta com a Organização de Turismo de Trancoso (OTT) evidencia a importância de articulação entre setor privado e comunidade para preservar a identidade do destino e fomentar um turismo sustentável de longo prazo.

Somam-se a isso iniciativas como o apoio à agricultura orgânica e à cadeia produtiva local, a exemplo da roça que abastece experiências gastronômicas e educativas, fortalecendo uma economia circular. Para que esse modelo prospere, no entanto, é fundamental que o poder público compreenda o turismo sustentável como estratégia estruturante, sem viés partidário colaborando com planejamento, conservação ambiental e políticas de longo prazo que garantam que o crescimento do destino aconteça com responsabilidade, qualidade de vida para a comunidade e preservação de sua essência cultural

Mais do que uma tendência estética, o quiet luxury se consolida como uma estratégia que transforma destinos turísticos ao alinhar sofisticação e identidade cultural. Em um empreendimento onde metade das casas é histórica e restaurada artesanalmente, e onde a gastronomia, o bem-estar e as experiências imersivas fazem parte da experiência do hóspede, o luxo deixa de ser apenas material e passa a ser sensorial. Assim, mesmo com casas diferentes entre si, o padrão de serviços cria uma narrativa coesa e silenciosa de excelência, provando que, no novo luxo, o impacto está na experiência e não na ostentação.

