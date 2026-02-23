Fórum Brasileiro de Turismo Responsável chega a Minas Gerais ((Foto: Grupo Vivejar/ divulgação))

Belo Horizonte será palco da 1ª Edição Regional do Fórum Brasileiro de Turismo Responsável, nos dias 10 e 11 de março de 2026. A capital mineira inaugura um novo ciclo do evento em um momento de crescimento do turismo no estado e de ampliação do debate sobre práticas mais responsáveis no Brasil.

A iniciativa é realizada pelo Grupo Vivejar, ecossistema pioneiro em turismo responsável com quase duas décadas de atuação no país, e dá continuidade ao movimento iniciado em Brasília, em setembro de 2025. As edições regionais têm como proposta aprofundar debates locais, dar visibilidade a iniciativas inspiradoras de cada território e fortalecer as governanças regionais, ampliando o alcance de uma agenda que reconhece o turismo como ferramenta de desenvolvimento justo, diverso e sustentável.

O fórum propõe uma imersão prática e conectada aos territórios. Com curadoria técnica especializada, a programação combina plenárias, debates abertos, oficinas práticas, experiências imersivas, atrações culturais, visitas técnicas e espaços de networking. Todas as edições mantêm o compromisso com práticas coerentes, como evento carbono neutro, plástico zero, produção de Relatório de Impacto e geração de legado para a cidade e a região.

O evento reunirá lideranças comunitárias, empreendedores, gestores públicos, pesquisadores, estudantes, comunicadores, agentes de turismo e organizações da sociedade civil para debater caminhos concretos para um turismo mais justo, sustentável e conectado às realidades locais. Ao longo dos dois dias, os participantes terão acesso a exemplos reais de implementação do turismo responsável, compreendendo estratégias viáveis, modelos de negócios sustentáveis e possibilidades de atuação em políticas públicas.

O turismo responsável representa uma mudança de mentalidade. Cada viagem pode ser uma oportunidade de aprendizado, de reconexão com a natureza e de valorização das culturas locais. Quando o viajante se envolve com as comunidades, compreende seus desafios e respeita seus modos de vida, o turismo se torna uma ferramenta de transformação social e territorial.

A proposta do Fórum é oferecer respostas concretas para desafios recorrentes do setor, como gerar renda para comunidades locais, fortalecer a governança territorial, inovar na oferta turística e garantir sustentabilidade econômica, social e ambiental; ao mesmo tempo em que promove um networking qualificado, conectando lideranças e construindo soluções colaborativas que podem resultar em parcerias e projetos conjuntos.

Para quem é o Fórum de Turismo Responsável

O evento foi desenhado para diversos perfis que atuam ou desejam atuar no turismo responsável:

Lideranças comunitárias interessadas em fortalecer a governança local;

Empreendedores em transição para modelos mais justos e sustentáveis;

Gestores públicos que formulam políticas e legislações para o setor;

Pesquisadores que articulam teoria e prática;

Estudantes em busca de formação alinhada às demandas atuais do mercado;

Agentes de turismo que querem ofertar experiências autênticas e diferenciadas.

O Fórum Brasileiro de Turismo Responsável realiza sua 1ª Edição Regional em Belo Horizonte, nos dias 10 e 11 de março, no Teatro Francisco Nunes, que fica localizado dentro do Parque Municipal no Centro da capital mineira. Os ingressos são a partir de R$75,00 (meia-entrada) e R$150,00 (inteira) e podem ser adquiridos aqui.

