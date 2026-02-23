Vai para Washington? Da Vinci, Van Gogh, Matisse e Chagall gratuitamente em DC ((Foto: divulgação Destination DC))

Washington, DC é uma cidade onde a arte respira em cada esquina. Por trás de sua aura política, a capital americana revela uma cena cultural vibrante e sofisticada, com museus que abrigam verdadeiros tesouros da humanidade. Entre eles, obras de nomes que dispensam apresentação: Van Gogh, Da Vinci, Matisse e Chagall, todos reunidos em um só destino.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre tantas preciosidades, há uma que se destaca por sua raridade e história: a Ginevra de Benci, de Leonardo da Vinci, a única pintura do artista exibida permanentemente nos Estados Unidos. Criada por volta de 1474, a obra retrata uma jovem da nobreza florentina e é considerada um marco do retrato renascentista, um exemplo do domínio técnico e da sensibilidade de Da Vinci antes mesmo da célebre Mona Lisa, pintada quase trinta anos depois, em 1503. Exposta na National Gallery of Art – com entrada gratuita, a Ginevra de Benci atrai visitantes do mundo todo, que buscam ver de perto o olhar enigmático e a perfeição quase científica do traço do gênio italiano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mas o fascínio de Washington, DC vai muito além de Da Vinci. No mesmo museu, cada corredor parece abrir uma janela para uma era diferente da história da arte. Há a intensidade luminosa de Van Gogh, que transforma paisagens simples em tempestades de cor e emoção um diálogo entre luz e solidão que provoca o olhar. Há a ousadia de Matisse, com suas formas fluidas e cores vibrantes que rompem convenções e celebram a liberdade do gesto criativo. E há a delicadeza poética de Chagall, onde o sonho se mistura à memória, e figuras flutuam sobre vilas e céus azulados como se desafiassem as leis da gravidade.

RELEMBRE: Roteiro completo de Washington DC: do National Mall ao charme de Georgetown

Nas salas vizinhas, o visitante encontra o refinamento impressionista de Monet, com suas pinceladas que capturam o instante fugaz da luz; o equilíbrio entre razão e sensibilidade de Cézanne, precursor do cubismo e da modernidade pictórica; e a elegância íntima de Degas, que transforma o cotidiano bailarinas, cavalos, cafés em movimento e harmonia.

Já o universo moderno ganha força nas pinceladas gestuais de Jackson Pollock, cuja obra Number 1, 1950 (Lavender Mist) é um marco do expressionismo abstrato, uma explosão de energia e emoção pura. E nas telas de Mark Rothko, grandes campos de cor parecem convidar ao silêncio e à contemplação, transformando a experiência estética em algo quase espiritual.

Cada galeria é uma travessia entre tempos e estilos. Juntas, elas constroem uma narrativa visual que revela como o olhar humano evoluiu da busca pela perfeição renascentista ao encantamento pela imperfeição moderna. Em Washington DC, contemplar essas obras não é apenas revisitar a história da arte, mas reaprender a ver.

Confira outros museus em Washington DC

A cidade abriga ainda outros espaços imperdíveis, como o Smithsonian American Art Museum, dedicado à diversidade da arte norte-americana, e o Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, referência mundial em arte moderna e contemporânea. Juntos, eles formam um circuito artístico que vai do Renascimento à vanguarda digital e o melhor: a maior parte com entrada gratuita.

LEIA TAMBÉM: Quiet luxury: como o novo luxo silencioso pode transformar destinos turísticos

Explorar os museus de DC é como percorrer um roteiro pelas grandes escolas da arte mundial, mas com a leveza e o acesso que tornam a cidade única. É possível começar o dia diante de um Da Vinci, atravessar um corredor com Van Gogh e terminar imerso em uma instalação multimídia que questiona o futuro da criação humana.

Em Washington, DC, a arte não está distante, ela está viva, acessível e em constante transformação. Afinal, mesmo com o dólar alto para os brasileiros a capital americana sempre garante atividades gratuitas de altíssima qualidade.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo