Penang: ilha da Malásia entra em listas prestigiadas para conhecer em 2026 (Penang se posiciona como uma ilha vibrante, cultural e cheia de personalidade (Foto: Divulgação))

A grande maioria dos viajantes costuma se limitar a conhecer apenas os grandes centros e as cidades mais conhecidas dos países, entretanto, acabam deixando de descobrir novos universos que estão guardados em lugares menos óbvios. Penang é um destino para quem procura fugir dos roteiros saturados do Sudoeste Asiático. A ilha da Malásia saltou da lista de “segredos bem guardados” para os holofotes de veículos como The New York Times, CNN e AFAR, consolidando-se como a pedida para quem ama história, arte e gastronomia diversificada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Vai para Washington? Da Vinci, Van Gogh, Matisse e Chagall gratuitamente em DC

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O The New York Times incluiu Penang em sua prestigiada lista 52 Places to Go in 2026, enquanto a CNN a destacou em Where to travel in 2026: The best places to visit. A esse reconhecimento soma-se a AFAR, que aponta Penang em Where to Go in 2026: Places That Are on the Rise and Off the Beaten Path.

O coração de Penang pulsa em George Town. Considerada Patrimônio Mundial da UNESCO, a cidade combina a herança colonial, as tradições asiáticas e a vida contemporânea de forma natural. Caminhar por George Town é descobrir um mosaico vibrante de culturas, costumes e cenas do cotidiano que definem a identidade multicultural da ilha.

Penang é um museu a céu aberto onde a arquitetura colonial convive harmoniosamente com templos coloridos e grafites modernos. É o lugar perfeito para esquecer o relógio, alugar uma bicicleta e se perder entre murais de arte urbana e museus fascinantes, como o Pinang Peranakan Mansion e o Straits and Oriental Museum.

Não dá para falar de Penang sem falar de gastronomia. A ilha é o título incontestável de “capital gastronômica” da Malásia. Imagine uma mistura de temperos malaios, chineses, indianos e a culinária peranakan (uma fusão única de culturas locais). Das barracas de comida de rua aos restaurantes tradicionais, cada garfada conta uma história de migração e cultura.

LEIA TAMBÉM: Quiet luxury: como o novo luxo silencioso pode transformar destinos turísticos

Para quem visita a capital Kuala Lumpur, Penang é o complemento ideal: enquanto a primeira oferece a energia das metrópoles, a ilha entrega uma conexão profunda com as raízes e um ritmo desacelerado. É um destino seguro, acolhedor e, surpreendentemente, acessível para quem busca experiências com propósito.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo