Aeroporto Internacional de BH apresenta suas novas opções de hospedagem (Foto: Divulgação Ruby Hotels by ADVT)

O tempo de espera entre voos no BH Airport acaba de ganhar um novo padrão de conforto e praticidade. No dia de hoje, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins) acontece o lançamento oficial do Ruby Hotels by ADVT (Advantage). Empreendimento que introduz o conceito Fast Premium no mercado brasileiro. Diferente da proposta de hotéis de lazer ou resorts, o Ruby Hotels foi estrategicamente desenhado para o viajante dinâmico que prioriza conforto e praticidade atrelados aos seus deslocamentos aéreos. O foco é a essencialidade com alta qualidade: Oferecer o repouso necessário para quem enfrenta conexões longas ou atrasos, eliminando completamente o desgaste de deslocamento, já que a estrutura está situada dentro do próprio Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (CNF), situado em Confins a 39 kms do centro de Belo Horizonte e operado pela BH Airport, agraciado em 2025 como um dos dez aeroportos mais pontuais do mundo com índice de pontualidade de 83,57% considerados um total de 113.857 voos contabilizados.

A exatos 10 anos atrás, eu na época diretor de operações da rede, inaugurávamos o primeiro hotel Airside do Brasil, o Tryp by Wyndham São Paulo Airport em Guarulhos. Uma experiência marcante com toda certeza. Tratava-se de uma implantação repleta de desafios operacionais já que o hotel com seus ótimos 80 apartamentos está dentro da área restrita aos passageiros do terminal 3 em embarque internacional. Todo fornecimento de materiais, serviços e acessos do staff são corretamente sujeitos a controles rígidos de credenciamento e fiscalizações. No mundo são centenas de hotéis com esta característica, o mais categorizado deles já por 9 anos consecutivos está situado dentro do aeroporto de Changi em Cingapura, Crowne Plaza Changi Airport e seus 575 quartos. Uma preciosidade arquitetônica e apartamentos com total isolamento acústico (como todos os hotéis de aeroporto devem ser, piscina com vista panorâmica da pista e um spa repleto de opções para relaxamento e bem-estar antes ou depois dos voos.

Grupo Advantage

A Excelência das Melhores Salas VIP do Mundo O selo de qualidade do Ruby Hotels carrega o DNA do Grupo ADVT, nome por trás da ADVT VIP Lounge atualmente reconhecida como a melhor sala VIP do mundo. “O padrão de hospitalidade do hotel segue rigorosamente a mesma curadoria e excelência das nossas salas VIP. Queremos que o hóspede sinta que sua viagem não foi interrompida, mas sim aprimorada“, afirma Rute Woitechen, fundadora e CEO do Grupo Advantage.

Seus lounges oferecem conforto e modernidade. Infraestrutura de ponta em suas estações de trabalho, Wi-Fi gratuita, alimentação e bebidas variadas, áreas de descanso, espaços kids e salas de reuniões.

Com investimentos superiores a R$ 30 milhões o grupo atingiu um novo patamar com aquisição do Emerald VIP Lounge (ex-Latitude), nova rede de salas VIP exclusivas voltadas para clientes de alta renda, consolidando sua posição como o maior operador de lounges premium do país.

A Emerald chega em um momento crítico, em que as salas VIP tradicionais enfrentam lotação, barulho e perda de exclusividade. Com mais brasileiros viajando, cresce também a demanda por ambientes de mais elevado padrão especialmente entre viajantes corporativos e passageiros frequentes.

Estrutura do Ruby Hotels BH Airport

Com estrutura e conveniência 24h, o hotel conta com 45 modernos e funcionais apartamentos, distribuídos em configurações de solteiro e casal, incluindo uma unidade totalmente adaptada para pessoas com necessidades especiais (PNE). Atento à rotina imprevisível dos viajantes, o Ruby Hotels aposta na autonomia. Localização Estratégica dentro do terminal, portanto Airside (dentro da área restrita de embarque), permitindo acesso imediato aos portões de embarque. Gastronomia Inteligente oferecendo uma seleção de comidas congeladas premium, garantindo que o hóspede tenha acesso a uma refeição de qualidade a qualquer hora do dia ou da noite, adaptando-se perfeitamente aos diferentes fusos horários e itinerários.

Com a inauguração marcada para o dia de hoje, o Ruby Hotels by ADVT se posiciona como um item essencial na jornada do passageiro moderno que não prescinde do conforto bem como prioriza a agilidade.

Com presença consolidada em aeroportos como: Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH), Santos Dumont (SDU), Curitiba (CWB), entre outros, o grupo Advantage tem se destacado por oferecer serviços categorizados voltados ao conforto e experiência dos passageiros em trânsito nestes terminais. A entrada no setor hoteleiro representa um novo passo em sua estratégia de expansão nos aeroportos brasileiros.

No caso de Confins o passageiro depende exclusivamente do transporte rodoviário (carros de passeio e ônibus) para chegar ou sair da capital mineira. Ter opções de hospedagens dentro do próprio aeroporto onde poderá permanecer por algumas horas pode ser muito conveniente e prático.

Espera-se ainda que o novo meio de hospedagem integre interfaces com os programas de acesso parceiros da Advantage como o LoungeKey e o Priority Pass.

Micro hospedagem LANDSIDE também é opção

Acomodações extremamente compactas, focadas em funcionalidade, custo baixo e design. Este é o conceito preente nas estadas curtas que usam os modelos cápsula (muito usuais no Japão), micro quartos como o Sleepbox ou o CityHub na Europa. Desde dezembro passado, além do hotel indoor Airside que inicia agora suas operações, o aeroporto ganhou também suas cabines privativas de descanso do modelo micro hospedagem Lanside. Ao todo, são nove cabines de 4m2 cada para hospedagens individuais de até 12 horas, em parceria com a Siesta Box.

Segundo o CEO da BH Airport, Daniel Miranda Barbosa, o masterplan da concessionária inclui não apenas os dois modelos, hotel indoor e cabines já operantes, mas ainda um futuro terceiro empreendimento. Este último será externo ao terminal, do outro lado da rodovia, aos moldes do Linx, que a BH Airport já mantém em parceria com a Wish e que, opera sob concessão a mais de uma década com excelentes índices de performance e qualidade.

Daniel explica, que no curto prazo, serão executados apenas os projetos indoor. O hotel externo depende de gatilhos de demanda que ainda estamos tratando. Ainda de acordo com o CEO, o time da concessionária conversa com outros operadores para viabilizar novos projetos compactos. Sobre o modelo operacional, conforme o executivo, o terminal cede o espaço ficando com parte da receita apurada enquanto o operador parceiro realiza os investimentos necessários.

Diferentemente do Ruby Hotels by Advantage, as cabines da Siesta Box são voltadas para estadas de poucas horas. Enquanto o hotel da Advantage funciona no segundo piso do aeroporto, próximo à área de embarque, as cabines estão no térreo, em frente ao check-in da Azul do Terminal 1 sendo, portanto, Landside (ou seja fora da restrita de embarque). Conforme explica Antônio José Paes de Andrade, sócio-fundador da Siesta Box, O serviço de cabines atende tanto passageiros em conexão quanto quem opta por chegar com antecedência ao aeroporto e deseja aproveitar o tempo em um ambiente confortável, seguro e privativo. Para isso, contam com check-in/out expresso, TV a cabo, ar-condicionado e cama.

Ainda segundo a empresa, fundada em Recife em 2014, a escolha pelo principal aeroporto de Minas Gerais reforça sua estratégia de atuar em terminais com fluxo crescente de passageiros e infraestrutura que demanda soluções de conforto. A Siesta Box já está presente nos aeroportos de Brasília, Campinas (Viracopos) e Recife.

O conceito de hotel de aeroporto evoluiu para hubs de alta adaptabilidade, focando em FAST PREMIUM hospedagem rápida e de qualidade, como foco em conveniência, funcionalidade e localização. Estadas flexíveis, acesso rápido, segurança e serviços 24 horas.

