Semana Santa em Chiloé traz introspecção e conexão com a espiritualidade (Além do valor cultural e espiritual das celebrações pascais, Chiloé se apresenta como um refúgio natural ideal para o período. (Foto: Divulgação))

A Semana Santa é o momento que muitos decidem se afastar dos grandes centros para viver uma Páscoa de mais introspecção e cultura. O período é um dos mais emblemáticos para se conhecer o Arquipélago de Chiloé, no Chile, uma vez que o destino entrelaça espiritualidade, natureza e cultura local de forma autêntica.

O grande destaque fica por conta das famosas igrejas de madeira, Patrimônios Mundiais pela UNESCO. Construídas entre os séculos XVIII e XIX, essas igrejas representam uma arquitetura singular no mundo, resultado da fusão entre técnicas europeias e o saber construtivo chilote. Durante a Semana Santa, elas são o cenário de rituais e encontros comunitários que mantêm viva a identidade da ilha.

Além do viés espiritual, o outono em Chiloé (período da Semana Santa) oferece uma paleta de cores única. As florestas nativas e os canais do mar interior tornam-se cenários ideais para caminhadas contemplativas e observação de aves. O outono também traz temperaturas amenas e uma atmosfera acolhedora, reforçando a sensação de calma que marca a experiência na ilha.

A experiência se completa à mesa. A gastronomia local é um pilar da economia criativa da ilha, baseada em produtos sazonais como as famosas batatas nativas e frutos do mar frescos. Em datas religiosas, a comida assume um papel central de união familiar, onde receitas ancestrais são partilhadas.

Para viver uma experiência imersiva chilota, a hospedagem também deve estar alinhada com a ilha. Empreendimentos como o Refúgia Chiloé, por exemplo, alinham uma arquitetura contemporânea que respeita o entorno, com práticas que colocam a hospitalidade e a sustentabilidade no centro da experiência. O hotel já foi reconhecido pela Condé Nast Traveler como o único hotel chileno em sua Gold List 2026 e também foi reconhecido pelo Guia Michelin, ganhando duas de três chaves.

Passar a Semana Santa em Chiloé é escolher um feriado diferente, marcado pela simplicidade, pelo respeito às tradições e pela conexão profunda com o território. Um convite a viver a Páscoa de forma mais consciente, em um destino onde o tempo segue outro compasso e a cultura local permanece como parte essencial da experiência.

