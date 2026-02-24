Trancoso recebe o 12º Festival Música entre os dias 11 e 14 de março ((Foto: Divulgação/Orquestra Ouro Preto))

A 12ª edição do Festival Música em Trancoso promove a união entre música de concerto e música popular brasileira entre os dias 11 e 14 de março de 2026. O festival acontecerá no Teatro L’Occitane, onde a Orquestra Ouro Preto receberá Carlinhos Brown e Vanessa da Mata para três noites que celebram a diversidade, a excelência artística e o poder transformador da cultura.

O Festival se consolida como destaque no calendário baiano por ampliar o acesso à arte e fortalecer a economia criativa local, movimentando o turismo, a rede hoteleira, os serviços e o comércio da região. Em 2026, a democratização ganha mais força ainda com a criação do setor Gramado, com ingressos a preços populares.

“A nossa missão é unir a cultura ao impacto social e mostrar que a arte tem o poder de movimentar não só a cena cultural, mas também o turismo e a educação, gerando desenvolvimento local e ampliando o acesso para diferentes públicos, comenta Sérgio Mehlen, diretor artístico do Festival Música em Trancoso.

Três noites de encontros memoráveis

Convidada para protagonizar a programação principal, a Orquestra Ouro Preto, uma das formações mais prestigiadas do país, reconhecida pela versatilidade e ousadia em seus projetos, abre o Festival no dia 12 de março com o concerto The Beatles. O tributo, um dos maiores sucessos de sua trajetória, propõe uma fusão inovadora entre cordas sinfônicas e banda de rock, criando uma experiência sonora que aproxima públicos distintos. O projeto já percorreu o Brasil e a Europa, incluindo apresentação histórica na International Beatle Week, em Liverpool.

No dia 13, Vanessa da Mata sobe ao palco ao lado da Orquestra para revisitar sucessos como Não Me Deixe Só, Boa Sorte/Good Luck, Amado e Ai, Ai, Ai…, em arranjos sinfônicos que ampliam a força poética e melódica de sua obra. O espetáculo também homenageia grandes nomes da música brasileira, como Belchior, Guilherme Arantes, Luiz Gonzaga e Tom Jobim, reafirmando o diálogo entre tradição e contemporaneidade.

Encerrando a programação, no dia 14, Carlinhos Brown apresenta Afrossinfonicidade, projeto que une a percussão baiana à sonoridade da Orquestra Ouro Preto em um gesto de sincretismo musical. O concerto transforma-se em celebração coletiva, reunindo sucessos como Amor I Love You, Vilarejo, Segue o Seco e Quixabeira em arranjos que conectam ancestralidade, brasilidade e música de concerto.

Cultura além do palco

Antes mesmo das apresentações no Teatro LOccitane, o Festival promove ações gratuitas que ampliam seu alcance social. No dia 11 de março, a Orquestra Jovem ECOAR e o IASA realizam concerto aberto no Quadrado de Trancoso. Já o Circuito das Igrejas leva a Camerata Jovem ECOAR às cidades de Caraíva, Itaporanga, Vale Verde e Arraial dAjuda, entre os dias 4 e 7 de março, com a apresentação Ecos do Amor.

Ao longo de mais de uma década, o Festival Música em Trancoso consolidou-se como um projeto que vai além da programação artística. Ao unir excelência musical, formação de público e desenvolvimento regional, o evento demonstra que democratizar a cultura é também investir em educação, pertencimento e futuro.

