Bares de jogos para conhecer em Belo Horizonte ((Foto: Reprodução/Instagram sinucacentralbh))

Belo Horizonte é amplamente conhecida por ser a capital nacional dos bares e botecos, mas se engana quem pensa que isso engloba apenas os famosos botecos copo-sujo. A cidade possui também uma grande variedade de bares temáticos, preparados para receber públicos de todos os tipos. O título que o município carrega não é atoa, a quantidade de empreendimentos diferentes proporcionam que o belorizontino possa sempre dar um quebra na rotina e conhecer um lugar novo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Aeroporto Internacional de BH apresenta suas novas opções de hospedagem

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para os amantes de bons jogos, a capital mineira também tem seu espaço. Muito além de sentar para assistir um jogo de futebol, é possível encontrar bares preparados para quem quer se divertir à noite de outra maneira, independente da temática: jogos de tabuleiro, sinuca ou pôquer, são diversas opções para completar a diversão.

Jogos de tabuleiro

Pensados para os apaixonados por uma noite de jogos, são espaços que acolhem desde quem decide ir sozinho ao grupo de amigos, o encontro familiar e até mesmo o date. Além das variedades de jogos, os bares também contam com cardápios feitos pensados especialmente para acompanhar a mesa, além de drinks com e sem álcool.

Os bares de jogos de tabuleiro são lugares pensados para todos os tipos de jogadores, tendo espaços para os mais experientes e também para os que querem começar a se aventurar, com a possibilidade de todas as regras serem apresentadas pelos monitores.

O maior bar com jogos de tabuleiro do mundo

(Foto: Reprodução/Instagram shelfbar)

Provavelmente se alguém te perguntasse onde fica o maior bar com jogos de tabuleiro do mundo, Belo Horizonte não seria o primeiro nome a vir à mente, correto? Mas é justamente na capital mineira que está este feito: o Shelf Bar e Jogos. Com mais de 1200m², o espaço comporta 750 jogadores sentados e possui um acervo com mais de 800 jogos. O bar é uma continuidade do extinto Funtasy, que fechou em 2024. Além dos jogos de tabuleiro, o espaço também oferece noites temáticas com quiz sobre filmes e séries, karaokê, encontros para fazer amigos e até mesmo para conhecer um novo amor.

Endereço: Avenida do Contorno, 7287 – Lourdes

Horários: Seg a qui: 17h às 00h | Sex: 17h às 01h | Sáb: 15h às 00h | Dom: 15h às 00h

Estética medieval

(Foto: Reprodução/Instagram comdadobar)

Localizado em um casarão com mais de 80 anos de história, o Comdado Bar é mais que um espaço para jogos de tabuleiro, é também é uma viagem no tempo através da sua estética que remete ao período medieval. Com diversos ambientes, o espaço comporta mais de 120 pessoas e possui um acervo com mais de 300 jogos disponíveis. Até a alimentação é temática, com drinks e aperitivos com nomes voltados à cultura geek. A casa também promove eventos temáticos como festas de datas comemorativas, encontros para conhecer pessoas e até mesmo jogos com os próprios autores.

LEIA TAMBÉM: Quiet luxury: como o novo luxo silencioso pode transformar destinos turísticos

Endereço: Avenida Amazonas, 2310 – Santo Agostinho

Horários: Qua e qui: 17h às 00h | Sex: 17h às 01h | Sáb: 12h às 01h | Dom: 12h às 22h

Um jogo e um café

(Foto: Reprodução/Instagram ludocafebh)

Mais um espaço em BH pensado para unir jogadores em um ambiente pensado para eles. O LudoCafé oferece mais de 400 opções de jogos de tabuleiro clássicos e modernos em um espaço que mais parece um quintal de vó. A luderia realiza diversos tipos de eventos temáticos, com noites de jogos de RPG, campeonatos de quebra-cabeça e ainda festas de datas comemorativas. Para os que ainda não se sentem preparados para adentrar nas aventuras dos tabuleiros, a casa também atende só como restaurante.

Endereço: Rua Antônio Dias, 201 – Santo Antônio

Horários: Ter a qui: 17h às 23h | Sex: 17h às 00h | Sáb: 16h às 00h | Dom: 13h às 21h

Pôquer

Para quem gosta de um estilo de jogo mais arriscado, também há diversas opções de casas de pôquer em Belo Horizonte. São empreendimentos voltados para jogadores que buscam ambientes modernos, atendendo dos iniciantes aos profissionais.

O tradicional

(Foto: Reprodução/Instagram sierrapoker)

Com mais de uma década de existência, o Sierra Poker Sports promove torneios diários para todos os níveis de jogadores. O espaço conta com dois andares com mesas variadas de Ring Game, além de serviço de bar com um cardápio que inclui diversos tipos de bebidas e porções. O espaço também organiza torneios particulares e ajuda a promover o Campeonato Mineiro de Poker, que teve sua 20ª edição no início do mês.

Endereço: Rua São Paulo, 1938 – Lourdes

Horários: Seg a sáb: 15h às 05h

O maior

(Foto: Reprodução/Google)

No centro da capital, está localizado o Automóvel Club Poker (ACP), com mais de 800m², o espaço pode acomodar até 240 jogadores simultaneamente em 24 mesas. O clube promove torneios e cashs diários. Além dos jogos, o espaço também possui serviço de bar e restaurante.

Endereço: Avenida Álvares Cabral, 45 – Centro

Horários: Todos os dias: 16h às 05h

Novidade na área

(Foto: Divulgação)

Em breve Belo Horizonte vai ganhar mais uma casa de pôquer com a abertura da nova unidade do H2 Sports Bar & Poker. O empreendimento irá funcionar na Savassi, uma das regiões mais boêmias da capital e contará com uma estrutura de mais de 1200m², onde comportará 22 mesas de pôquer. Além dos jogos, a casa também terá bar, gastronomia e receberá atrações variadas, como shows. A previsão é de ficar pronta entre seis e 10 meses.

LEIA TAMBÉM: Turismo social e inclusivo em pauta: Sesc Minas no podcast Uai Turismo

Sinuca

É sinuca é o mais tradicional jogo de boteco conhecido, existem muitos bares que possuem uma mesa para divertir seus frequentadores, contudo, há também bares em que o jogo não é o complemento, mas sim o principal. São espaços pensados em quem quer sair de casa exclusivamente para passar a noite encaçapando bolas pela cidade e, de quebra, tomar uma cerveja para se divertir.

Clássico

(Foto: Uai Turismo)

Localizado no baixo centro da capital, está um dos lugares mais clássicos para os jogadores de sinuca: o Tim Academia de Bilhares, com funcionamento 24h. O espaço possui uma estética raiz, mas contempla jogadores da velha e da nova guarda. Além das mesas de sinuca, que são o centro do bar, também é possível tomar cerveja e drinks gelados e consumir uma tradicional comida de boteco.

Endereço: Rua dos Carijós, 109 – Centro

Horários: Funcionamento 24h

No Mercado

(Foto: Reprodução/Instagram sinucacentralbh)

Os corredores do Mercado Novo são conhecidos por terem os mais diversos bares e restaurantes, permitindo que sejam provadas diversas iguarias em uma mesma noite, sem necessidade de exclusividade. Mas, para os amantes da sinuca, há um lugar exclusivo. O Sinuca Central é um espaço pensado unicamente para quem curte jogar sinuca, sendo possível apenas tomar drinks para acompanhar o jogo, mas sem espaço para sentar ou se alimentar no local.

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 742 – Centro | 2º piso Mercado Novo

Horários: Qua e qui: 13h às 23h30 | Sex: 16h às 23h | Sáb: 11h30 às 23h30 | Dom: 11h30 ás 18h

LEIA TAMBÉM: Arte que redesenha o turismo de Contagem e Belo Horizonte

Para complementar o rolê

(Foto: Reprodução/Instagram santesinuca)

Mais um clássico bar de sinuca em Belo Horizonte. O Santê Sinuca tem seu espaço dedicado para jogadores, mas também possui mesas para os amigos que querem apenas acompanhar o rolê, tomar uma cerveja gelada e comer uma porção.

Endereço: Rua Mármore, 689 – Santa Tereza

Horários: Dom a qui: 17h às 00h | Sex e sáb: 17h às 03h

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo