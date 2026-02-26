Nova hospedagem aeroportuária garante conforto em Belo Horizonte ((Fotos: Uai Turismo))

A hospedagem aeroportuária tem se consolidado como uma tendência estratégica no turismo contemporâneo, especialmente em grandes hubs de mobilidade aérea. Mais do que uma solução prática para conexões longas ou voos em horários alternativos, esse modelo integra conforto, eficiência e serviços premium diretamente dentro dos aeroportos, ampliando a experiência do viajante e agregando valor ao destino turístico. Nesse contexto, estruturas como hotéis dentro de terminais e salas VIP conectadas ao embarque representam uma evolução significativa na hospitalidade, alinhada às novas demandas por agilidade, acessibilidade e conveniência.

Em aeroportos internacionais de grande fluxo, a hospedagem aeroportuária já é uma realidade consolidada, associada à oferta de descanso qualificado, espaços de trabalho e serviços exclusivos. O conceito se fortalece ao dialogar com o perfil do viajante contemporâneo, que busca otimizar tempo sem abrir mão de conforto. Nesse cenário, a integração entre hotelaria, salas VIP e facilidades como fast track o acesso prioritário ao raio-X de segurança cria uma jornada mais fluida e eficiente, especialmente para passageiros em trânsito ou em viagens corporativas.

Ruby Hotel inicia operação no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte

A inauguração do Ruby Hotel no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte representa um marco importante para a consolidação da hospedagem aeroportuária em Minas Gerais. Localizado no segundo piso do terminal, o empreendimento chega como um equipamento turístico estratégico, ampliando a infraestrutura receptiva do principal portal aéreo do estado. Para Daniel Miranda, CEO do BH Airport: “a instalação do hotel dentro do aeroporto atende a uma demanda reprimida de passageiros que ficam mais de 3 horas em trânsito ou em conexão”. Miranda ainda reforça que a chegada do Centro de Convenções WTC em breve e que será instalada próxima ao aeroporto aumentará também a oferta do estado de Minas Gerais no cenário corporativo.

Com 45 unidades habitacionais, todas dispostas no mesmo piso, o Ruby Hotel prioriza a acessibilidade, garantindo circulação facilitada para cadeirantes e mobilidade reduzida. Entre os diferenciais, destaca-se a presença de uma suíte adaptada, reforçando o compromisso com a inclusão e a hospitalidade universal. Para Ruth Woitechen, CEO Grupo ADVT/ Ruby Hotels: “o novo hotel no aeroporto está preparado para atender um público diverso e de maneira inclusiva. Além disso, levamos praticidade e facilidade para os hóspedes, tanto na estrutura do hotel quanto com o serviço fast premium”, relata.

Além da estrutura de hospedagem, o Ruby Hotel aposta na integração operacional com os serviços aeroportuários. O hóspede pode sair do hotel e acessar, ao lado, a sala VIP, utilizando ainda o serviço fast premium, que permite passagem pelo fast track o raio-X de segurança sem enfrentar filas, chegando diretamente à sala de embarque. Essa experiência integrada reduz o tempo de deslocamento interno e transforma a estadia em uma extensão funcional da viagem aérea, elemento central no conceito de hospedagem aeroportuária.

Outro ponto relevante é a oferta de estações de trabalho, que atendem especialmente o público corporativo e passageiros em trânsito, fortalecendo o posicionamento do aeroporto como um espaço multifuncional, que vai além do embarque e desembarque. Para Belo Horizonte e para o turismo em Minas Gerais, o novo hotel contribui para qualificar a recepção de visitantes, atrair eventos e melhorar a competitividade do destino no cenário nacional.

Ao investir em hospedagem aeroportuária, o aeroporto internacional mineiro amplia sua vocação como hub logístico e turístico, fortalecendo a conectividade do estado e agregando valor à experiência do passageiro. A iniciativa acompanha tendências globais de hospitalidade e posiciona Minas Gerais de forma mais estratégica no mapa do turismo de negócios e de lazer, consolidando o aeroporto como uma porta de entrada mais eficiente, acessível e inovadora.

